Brennenstuhl Smart Finder: AirTag-Alternative mit Extras

Brennenstuhl erweitert sein Zubehörangebot um einen eigenen Tracker für Apples „Wo ist?“-Netzwerk. Der neue Smart Finder fällt dabei weniger durch die Ortungstechnik als durch seine Bauform auf. Das Metallgehäuse kombiniert Schlüsselanhänger, Karabiner und Flaschenöffner und soll sich damit direkt an Taschen, Gepäck oder Schlüsselbunden befestigen lassen.

Der Tracker misst 10,5 Zentimeter in der Länge, 3,6 Zentimeter in der Breite und einen Zentimeter in der Höhe. Das Gewicht gibt Brennenstuhl mit 60 Gramm an. Anders als Apples AirTag benötigt der Smart Finder keine austauschbare Knopfzelle. Stattdessen steckt ein Akku im Gehäuse, der über USB-C geladen wird. Eine Statusanzeige informiert über den Ladezustand. Angaben zur Laufzeit macht der Hersteller nicht.

Ortung über Apples „Wo ist?“-Netzwerk

Die eigentliche Suche läuft über Apples „Wo ist?“-Infrastruktur. In der Kartenansicht lässt sich der Standort des Trackers anzeigen und anschließend eine Navigation dorthin starten.

Innerhalb der Bluetooth-Reichweite kann der Smart Finder zudem einen Signalton mit bis zu 90 Dezibel ausgeben. Eine Erinnerungsfunktion warnt, wenn sich Nutzer vom Gegenstand entfernen. Ansonsten gelten Apples Vorgaben: Im Verloren-Modus lassen sich außerdem eine Nachricht und eine Telefonnummer hinterlegen. Der Tracker kann mit bis zu fünf weiteren Personen geteilt werden.

Damit bewegt sich Brennenstuhl in einem inzwischen breiten Zubehörsegment. Hersteller wie UGREEN bieten ebenfalls Wo-ist?-kompatible Tracker mit USB-C-Akku an, während für Apples AirTag selbst inzwischen sogar Langzeitgehäuse mit mehreren Jahren Laufzeit erhältlich sind.

IP67-Schutz und fest integrierte Zusatzfunktionen

Brennenstuhl setzt beim eigenen Modell entsprechend stärker auf das Gehäusekonzept. Der Karabiner ist Bestandteil des Trackers, ebenso der integrierte Flaschenöffner. Nach Herstellerangaben entspricht das Gehäuse der Schutzart IP67. Es ist damit vollständig gegen Staub geschützt und soll auch zeitweiliges Eintauchen in Wasser überstehen.

Brennenstuhl weist zudem darauf hin, dass die Standortübertragung über das „Wo ist?“-Netzwerk verschlüsselt erfolgt. Der Smart Finder wird derzeit für 19,95 Euro angeboten.