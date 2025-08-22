iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 41 859 Artikel

Regenschirm: Inzwischen deutlich mehr als eine Regen-App
Wir begleiten die iPhone-App Regenschirm bereits seit ihrer Veröffentlichung und der aus Deutschland stammende Entwickler Niels Lohmann hat sich auch mit dem zweiten Update für seine Anwendung wieder eine Erwähnung verdient. „Regenschirm“ ist seinen Worten zufolge ein Hobbyprojekt mit dem Ziel, eine ehrliche Wetter-App auf Basis von offenen Daten zu bauen – ohne Tracking oder Abos.

Für ein Hobbyprojekt präsentiert sich „Regenschirm“ inzwischen jedoch mit beachtlichem Leistungsumfang. Zudem tut die Bezeichnung Wetter-App der Anwendung Unrecht, denn über aktuelle Wetterinformationen hinaus kann man darin auch erweiterte Informationen wie die lokale Pollenbelastung, Brandgefahr, Bodenfeuchte sowie neu auch Pegelstände und Gezeiten abrufen.

„Regenschirm“ setzt auf die Anzeige im Kachelmodus. Im Vordergrund stehen dabei zunächst in der Tat die aktuellen Wetterinformationen, insbesondere lässt sich die Anwendung auch als Regenwarner verwenden. Über die Einstellungen hat man dann die Möglichkeit, konkret auszuwählen, welche der diversen Kategorien darüber hinaus unterhalb der Wetterinfos als Kachel angezeigt werden sollen. Auch die Reihenfolge dieser Kacheln lässt sich nach Belieben anpassen.

Neue Funktionen mit Version 1.2

Mit der neu veröffentlichten Version 1.2 seiner App hat der Entwickler neben der bereits erwähnten Möglichkeit zur Anzeige von Pegelständen und Gezeiten in der Umgebung diverse weitere Verbesserungen ergänzt. Dazu zählen ein animiertes Regenradar auf der Karte, die Anzeige von Sonnenstunden in der UV-Kachel und die Möglichkeit, auf die Standortfreigabe für die App zu verzichten und die gewünschten Orte frei zu konfigurieren.

Darüber hinaus können Nutzer jetzt einen Stromsparmodus zu aktivieren oder die App an die Systemvorgaben diesbezüglich knüpfen. Um beispielsweise Regenwarnungen auszusenden, muss die Anwendung auch im Hintergrund arbeiten und die Funktion beinhaltet die Möglichkeit, die hier benötigte Leistung zu reduzieren.

„Regenschirm“ lässt sich kostenlos im App Store für iOS laden.

22. Aug. 2025 um 10:50 Uhr von chris


  • Echt ein super App. Seit der Vorstellung bei iFun nutze ich bereits, muss sagen zuverlässiger als der von Apple. Auch die neue Darstellung seit gestern find ich auch gut gelungen. TOP.

  • Mittlerweile gelöscht, da es laufend Regenalarm gab – ohne das Regen kam. Und hatte schon auf 10mm Warngrenze erhöht. War mir die Akku Belastung durch Standort Abfrage nicht wert.

    • Wollte grad dasselbe schreiben. Vorgestern war Dauerregen den ganzen Tag und alle 10 Minuten kommt ein Hinweis.

      Antworten Melden

      • Für die nächste Version werde ich die Logik für die Regenwarnungen überarbeiten. Bisher bin ich da zu naiv und schicke eine Nachricht, sobald sich an der Uhrzeit des erwarteten Regens etwas ändert – auch wenn es nur 5 Minuten früher oder später ist…

      • Danke Niels! Aber abseits des Farben-Themas: Super App die Du klasse weiterentwickelst!

      • Schön auch mal vom Entwickler direkt zu lesen.

        Tolle App. Bin erst heute darauf aufmerksam geworden.

        Wenn du noch eine kleine Übersicht zu den Temperaturen der nächsten Stunden einbauen könntest, dann würde sie damit meine bisherigen Wetter Apps endgültig ablösen :)

  • Muss auch sagen, seit der Vorstellung der App von iFun, benutze ich die App dauerhaft.

  • Ausprobiert, aber unglaublich viele Warnmeldungen für Regen, der nicht stattfand (im Norden Hannovers, vielleicht ist es eine regionale Besonderheit). Für mich leider unbrauchbar.

    • Man kann inzwischen zwischen 4 Farben wechseln … die sind aber irgendwie genauso schräg und es ist leider nur bedingt besser dadurch. Man vermisst einfach eine neutral weiß bzw. neutral dunkle Darstellung je nach dem welchen UI Mode man am iPhone gewählt hat

  • Ich probiere ja gefühlt jede Wetter App aus. Aber an dieser bin ich überdurchschnittlich lange hängen geblieben. Einfach toll!

  •  ut paucis dicam

    ich benutze mehrere Wetter Apps. Seit Neuestem „Fluid“. Die DWD App zeigt nur begrenzt Deutschland-Wetter, die Fluid zeigt global.
    Zumindest sieht man die Wetterfront von z.B. Westen kommend, auch wenn in Deutschland noch kein Regen angezeigt wird. So kann man sich vorbereiten auf evtl. kommendes Regenwetter.

  • Bin auch begeistert, danke für den Tipp liebes ifun Team!!

  • Eine top App, schon fleißig im persönlichen Umfeld empfohlen. Für Aktiv- und Outdoor-Typen perfekt – zumindest hier in Deutschland. Danke an den engagierten Entwickler und iFun für die Empfehlung!

  • Top App, habe sie nun schon einigen empfohlen, und jeder mag sie. :-)

  • Die Screenshots überzeugen mich jetzt gar nicht. Da ist die Darstellung in „Regen?“ schon deutlich gelungener.

  • Der „Entwickler Niels Lohmann“ hat meine Kritik erst genommen und behoben.
    Startet nun ohne „Ortungsnerverei“ und mein eingebener Standort wird sofort angezeigt.

    Danke!

  • und ich dachte, ich kenne schon alle wetterapps (und das sind einige…).
    ich bin vollkommen begeistert, vor allem auch von der watch-integration!
    danke für den hinweis und vor allem ganz herzlichen dank an den entwickler!

