Regenschirm: Inzwischen deutlich mehr als eine Regen-App

Wir begleiten die iPhone-App Regenschirm bereits seit ihrer Veröffentlichung und der aus Deutschland stammende Entwickler Niels Lohmann hat sich auch mit dem zweiten Update für seine Anwendung wieder eine Erwähnung verdient. „Regenschirm“ ist seinen Worten zufolge ein Hobbyprojekt mit dem Ziel, eine ehrliche Wetter-App auf Basis von offenen Daten zu bauen – ohne Tracking oder Abos.

Für ein Hobbyprojekt präsentiert sich „Regenschirm“ inzwischen jedoch mit beachtlichem Leistungsumfang. Zudem tut die Bezeichnung Wetter-App der Anwendung Unrecht, denn über aktuelle Wetterinformationen hinaus kann man darin auch erweiterte Informationen wie die lokale Pollenbelastung, Brandgefahr, Bodenfeuchte sowie neu auch Pegelstände und Gezeiten abrufen.

„Regenschirm“ setzt auf die Anzeige im Kachelmodus. Im Vordergrund stehen dabei zunächst in der Tat die aktuellen Wetterinformationen, insbesondere lässt sich die Anwendung auch als Regenwarner verwenden. Über die Einstellungen hat man dann die Möglichkeit, konkret auszuwählen, welche der diversen Kategorien darüber hinaus unterhalb der Wetterinfos als Kachel angezeigt werden sollen. Auch die Reihenfolge dieser Kacheln lässt sich nach Belieben anpassen.

Neue Funktionen mit Version 1.2

Mit der neu veröffentlichten Version 1.2 seiner App hat der Entwickler neben der bereits erwähnten Möglichkeit zur Anzeige von Pegelständen und Gezeiten in der Umgebung diverse weitere Verbesserungen ergänzt. Dazu zählen ein animiertes Regenradar auf der Karte, die Anzeige von Sonnenstunden in der UV-Kachel und die Möglichkeit, auf die Standortfreigabe für die App zu verzichten und die gewünschten Orte frei zu konfigurieren.

Darüber hinaus können Nutzer jetzt einen Stromsparmodus zu aktivieren oder die App an die Systemvorgaben diesbezüglich knüpfen. Um beispielsweise Regenwarnungen auszusenden, muss die Anwendung auch im Hintergrund arbeiten und die Funktion beinhaltet die Möglichkeit, die hier benötigte Leistung zu reduzieren.

„Regenschirm“ lässt sich kostenlos im App Store für iOS laden.