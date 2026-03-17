Gegenbewegung zum iPhone: Die neue Sehnsucht nach Einfachheit

Die Kritik am Smartphone ist längst kein Randthema mehr. Erst kürzlich sorgte ein vielgesehenes YouTube-Video unter dem Titel „My phone is ruining my life“ für Aufmerksamkeit, in dem Ansätze zur Reduktion der eigenen Bildschirmzeit vorgestellt wurden.

RASF-Sticker vor dem Apple Store | Bild: Benno Flügel

Parallel dazu tauchten in Berlin Flyer der „Radikalen Anti Smartphone Front“ auf, die mit Parolen wie „Lieben statt liken“ gezielt zur Reflexion des eigenen Nutzungsverhaltens auffordern.

Sehnsucht nach Reduktion im Pop und Alltag

Ein Beispiel aus der Popkultur liefert der Musiker Axel Bosse. In seinem aktuellen Song „Nokia“ beschreibt er eine Welt, in der weniger Technologie mit mehr Ruhe verbunden ist. Statt ständiger Erreichbarkeit stehen Treffen im Park, Gespräche und einfache Kommunikation im Mittelpunkt.

Ein Textauszug gefällig?

Bitte gib mir mein Nokia zurück

Und dann komm mit mir ins absolute Nix

Ich brauch Frieden von dem ganzen Scheiß

Mir haben Snake und SMS gereicht

Also nimm dir dein Nokia zurück

Und mach dir den schweren Kopf wieder leicht

Die Maschinen haben uns bekommen

Und wir sind es so so so leid Screentime zweistellig

Alle glotzen in die Dinger rein

Gehen gebückt, stumm,

Zwischen nichts fühlen und Einsamkeit

Ich bin so durch mit all den Bots,

Dem Hate, den Deepfakes, all dem Rotz

Einfach niemand, den ich kenn‘

Kann einschlafen

Renaissance klassischer Hobbies

Diese Sehnsucht spiegelt sich immer stärker auch im Freizeitverhalten klassischer Smartphone-Nutzer wider. Eine Analyse der Associated Press zeigt, dass insbesondere jüngere Menschen gezielt nach traditionellen Alternativen zur Bildschirmzeit suchen.

Klassische Hobbies wie Stricken, Töpfern oder Brettspiele erleben eine neue Popularität. Sie bieten haptische Erfahrungen und fördern Konzentration, die im digitalen Alltag häufig in den Hintergrund tritt.

Psychologische Einschätzungen sehen darin mehr als einen kurzfristigen Trend. Tätigkeiten, die mit den Händen ausgeführt werden, können Stress reduzieren und ein Gefühl von Kontrolle vermitteln. Gleichzeitig entstehen neue soziale Räume, in denen gemeinsames Erleben im Vordergrund steht.

Technik wird hinterfragt, nicht abgeschafft

Auch im Bereich der Hardware lässt sich eine ähnliche Entwicklung beobachten. Laut einer Auswertung der BBC erleben kabelgebundene Kopfhörer derzeit eine spürbare Nachfrage. Nach Jahren der Bluetooth-Dominanz greifen Nutzer wieder vermehrt zu Geräten mit Strippe und Klinkenstecker.

Die Gründe liegen nicht nur in der Klangqualität oder der technischen Zuverlässigkeit. Sichtbare Kabel werden zunehmend auch als bewusstes Zeichen interpretiert. Sie stehen für eine kontrollierte Nutzung von Technik und setzen sich von der permanenten, unsichtbaren Vernetzung ab.

Gleichzeitig zeigt sich, dass die Gegenbewegung Technologie nicht grundsätzlich ablehnt. Viele der analogen Trends werden über digitale Plattformen verbreitet und organisiert. Anwendungen unterstützen klassische Hobbys oder vernetzen Gleichgesinnte. Im Kern richtet sich die Kritik weniger gegen Geräte wie das iPhone selbst, sondern gegen deren dominante Rolle im Alltag.

Zwischen Digitalmüdigkeit und neuer Balance

Die Rückbesinnung auf einfache Geräte, analoge Freizeitbeschäftigungen und bewusst eingesetzte Technik stellt das klassische Fortschrittsversprechen zunehmend infrage. Nicht mehr jede neue Funktion gilt automatisch als Gewinn. Stattdessen rückt die Fähigkeit in den Fokus, sich zeitweise zu entkoppeln und bewusst Räume ohne permanente digitale Reize zu schaffen.

Eine Entwicklung die wir durchaus auch begrüßen.