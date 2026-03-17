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Frische App-Updates: Time, Twine, Zavala und Satellite
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Auch abseits großer Neuveröffentlichungen werden viele Anwendungen, die wir in der Vergangenheit auf ifun.de vorgestellt haben kontinuierlich weiterentwickelt. Wir nutzen den ruhigen Vormittag, um vier App-Updates aus unterschiedlichen Kategorien kurz ins Rampenlicht zu rücken.

Twine: RSS-Reader mit Sync

Die quoffene RSS-Anwendung Twine, die sich als Alternative zu etablierten Readern wie NetNewsWire positioniert, wurde mit Version 3.0 deutlich ausgebaut. Neu ist vor allem die Synchronisation mit Diensten wie Miniflux, FreshRSS und Dropbox.

Twine Banner

Darüber hinaus integriert die App jetzt einen Audio-Player mit Sleep-Timer, zeigt Statistiken zur eigenen Leseaktivität an und unterstützt die Vollbilddarstellung von Bildern. Auch die Feed-Entdeckung wurde erweitert und umfasst nun Podcasts.

Die kostenlose Version erlaubt inzwischen bis zu 30 Feeds. Parallel wurden Speicherverbrauch und Synchronisationsgeschwindigkeit optimiert sowie Fehler in der Reader-Ansicht behoben. Die Vollversion kostet jährlich 10 Euro oder einmalig 25 Euro.

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Twine: Smart RSS & News Reader
Twine: Smart RSS & News Reader
Entwickler: Sasikanth Miriyampalli
Preis: Kostenlos+
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Time Kalender: Apple Watch und Feinschliff im Alltag

Die Kalender-App Time kombiniert Termine und Erinnerungen in einer Oberfläche und wurde zuletzt vor allem im Detail überarbeitet. In der Wochen- und Drei-Tage-Ansicht lassen sich Tage nun fortlaufend einzeln durchblättern, was die Orientierung in dicht gefüllten Kalendern erleichtert.

Time App 2

Zudem wurde die Scroll-Performance sowohl horizontal als auch vertikal verbessert. Die Navigation innerhalb der App reagiert insgesamt schneller, was sich besonders beim Wechsel zwischen Ansichten bemerkbar macht.

Auch die Barrierefreiheit wurde ausgebaut. Die VoiceOver-Bedienung wurde optimiert, sodass sich Inhalte besser erfassen und steuern lassen.

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Time Kalender, Termin, Aufgabe
Time Kalender, Termin, Aufgabe
Entwickler: Yeonwoo Lee
Preis: Kostenlos
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Zavala: Outliner erweitert Export und Markdown

Die freie Outliner-App Zavala hat nach dem großen Versionssprung weitere Aktualisierungen erhalten. Neben einer überarbeiteten iCloud-Synchronisation wurden neue Exportfunktionen ergänzt.

Zavala Iphone 1400

Markdown-Dokumente lassen sich nun importieren, und beim Export werden auch eingebettete Bilder berücksichtigt. Zusätzlich wurden neue Formatierungsoptionen wie Hervorhebungen und Inline-Code eingeführt.

Auch die Integration mit Apples Kurzbefehlen wurde erweitert. Nutzer können Aktionen direkt aus der App heraus starten. Parallel dazu wurden Stabilität und Performance verbessert, etwa bei der Cursor-Navigation und beim Umgang mit großen Dokumenten.

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Zavala
Zavala
Entwickler: Vincode, Inc
Preis: Kostenlos
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Satellite: Telefonie-App für Teams

Die Telefonie-Anwendung Satellite von Sipgate entwickelt sich zunehmend in Richtung Geschäftskundennutzung. Mit Version 4 wurde die Kontaktverwaltung erweitert und um Funktionen zur Integration externer CRM-Systeme ergänzt.

Sipgate Settellite

Bereits zuvor hatte die App eine zentrale Inbox eingeführt, in der Anrufe als Aufgaben organisiert werden. Diese sogenannten Dialoge lassen sich im Team zuweisen, bearbeiten und abschließen.

Während die kostenlose Variante weiterhin eine Rufnummer und monatlich 100 Freiminuten umfasst, richtet sich das kostenpflichtige Angebot an Teams. Für 19,95 Euro pro Monat können bis zu zehn Nutzer zusammenarbeiten, optional ergänzt durch eine Flatrate.

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satellite - Mobil telefonieren
satellite - Mobil telefonieren
Entwickler: sipgate GmbH
Preis: Kostenlos+
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17. März 2026 um 11:19 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    2 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Hat sich mal jemand mit dem Datenschutz bei satellite auseinandergesetzt?

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