Zu viel Zeit am iPhone: Ein Fünf-Schritte-Ansatz für mehr Distanz

Ein YouTube-Video des Filmemachers Aldi Jon verbreitet sich derzeit stark in sozialen Netzwerken. Unter dem Titel „My phone is ruining my life. So I made this.“ beschreibt der Autor einen persönlichen Versuch, den eigenen Smartphone-Konsum neu zu ordnen.

Der Beitrag knüpft an eine länger geführte Debatte über digitale Ablenkung und ständige Erreichbarkeit an, die zuletzt durch Diskussionen über Bildschirmzeiten und mentale Belastung an Fahrt gewonnen hat.

Im Zentrum steht ein selbst entwickeltes System aus fünf aufeinander aufbauenden Schritten. Ziel ist es, das Smartphone weiter zu nutzen, ohne dass es den Tagesablauf dominiert. Der Ansatz verzichtet bewusst auf radikale digitale Abstinenz und setzt stattdessen auf klare Regeln und analoge Alternativen.

Fünf Schritte zu mehr Distanz im Alltag

Der erste Schritt zielt darauf ab, das iPhone bewusst nüchtern einzurichten. Farben und visuelle Effekte werden reduziert, sodass das Gerät weniger als Unterhaltungsmedium und stärker als reines Arbeitswerkzeug wahrgenommen wird. Die zugrunde liegende Annahme ist, dass auffällige Symbole und Animationen gezielt Aufmerksamkeit erzeugen und damit die Nutzungsdauer verlängern.

Ist schnell eingerichtet: Schwarzweiß-Look per Kurzbefehl

Darauf folgt die bewusste Gestaltung von Pausen. Statt in Arbeitspausen zum Handy zu greifen, empfiehlt der Autor kurze Tätigkeiten ohne Bildschirm. Spaziergänge oder einfache Routinen sollen dem Gehirn Erholung ermöglichen, ohne neue Reize hinzuzufügen.

Ein zentraler Punkt ist zudem der Ausschluss des iPhones aus dem Schlafumfeld. Das Gerät bleibt außerhalb des Schlafzimmers, um die Reizüberflutung direkt nach dem Aufwachen und vor dem Einschlafen zu reduzieren. Ergänzt wird dies durch eine klare Nutzungsabsicht. Wird das iPhone verwendet, soll vorher festgelegt werden, wofür und wie lange.

Analoge Alternativen als Ersatz für den Bildschirm

Der letzte Schritt befasst sich mit der entstehenden Leerstelle. Zeit und Gedanken, die zuvor im Smartphone aufgegangen sind, werden bewusst mit analogen Mitteln gefüllt. Der Autor nutzt Notizbücher für unterschiedliche Zwecke wie Ideen, Aufgaben und Ziele. Dieses Vorgehen soll helfen, Gedanken auszulagern, ohne digitale Ablenkung zu erzeugen.

Im Video wird betont, dass Rückfälle Teil des Prozesses sind. Entscheidend sei die schrittweise Veränderung und die Anpassung des Systems an die eigenen Bedürfnisse. Die positive Resonanz zeigt, dass viele Anwender ähnliche Probleme im Alltag erleben. Ob das 5-Punkte-Programm dabei hilft diese zu reduzieren, bleibt abzuwarten.