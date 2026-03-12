iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 553 Artikel

Protestaktion gegen digitale Dauerpräsenz

Radikale Anti Smartphone Front: Aktivisten verteilen Kritik auf Papier
Artikel auf Mastodon teilen.
19 Kommentare 19

In Berlin tauchen derzeit an Laternen, Brückengeländern und Mülleimern kleine Zettel mit ungewöhnlichen Botschaften auf. Hinter den Flyern steht die „Radikale Anti Smartphone Front“, eine lose Initiative, die mit provokanten Slogans auf den Umgang mit Smartphones und sozialen Netzwerken aufmerksam machen will.

Rasf Apple

RASF-Sticker vor dem Apple Store | Bild: Benno Flügel

Einer der Initiatoren ist der Berliner Benno Flügel, der seine Botschaften auf Spaziergängen durch die Innenstadt selbst verteilt.

Wie ein Bericht der Berliner Morgenpost beschreibt, befestigt Flügel mehrere Flyer mit Malerkrepp an öffentlichen Orten und beobachtet anschließend, wie Passanten darauf reagieren. Manche bleiben stehen, andere fotografieren die Zettel oder nehmen sie mit. Für Flügel gehört diese unmittelbare Reaktion zum Konzept. Die Aktion soll Gespräche auslösen und Menschen dazu bringen, ihr eigenes Nutzungsverhalten zu hinterfragen.

Protestaktion gegen digitale Dauerpräsenz

Die Idee entstand bereits während des Studiums. Flügel und sein Kommilitone Wenzel Gerstner bemerkten damals, wie häufig ihre Mitstudierenden während Vorlesungen auf ihre Smartphones blickten. Aus dieser Beobachtung entwickelte sich zunächst ein scherzhafter Plan, eine Bewegung gegen digitale Ablenkung zu gründen.

Cropped IMG 1653

RASF-Gründer Benno Flügel und Wenzel Gerstner

Die beiden formulierten kurze Parolen wie „Lieben statt liken“ oder „Tanzen statt Twitter“. Die bewusst überspitzten Sprüche sollten Aufmerksamkeit erzeugen und eine Diskussion anstoßen. Inzwischen sind auch ernstere Forderungen hinzugekommen. Auf einigen Flyern wird eine strengere Regulierung großer Technologiekonzerne gefordert oder ein bewussterer Umgang mit sozialen Netzwerken angeregt.

Auch Social Media in der Kritik

Inhaltlich richtet sich die Initiative gegen eine aus ihrer Sicht zunehmende Abhängigkeit von Smartphones und sozialen Netzwerken. Die Aktivisten argumentieren, dass viele Menschen ihre Aufmerksamkeit immer häufiger auf Bildschirme richten und dabei persönliche Begegnungen vernachlässigen.

Benno Flügel im Gespräch über seinen Smartphone-Verzicht

Auch die Funktionsweise digitaler Plattformen wird kritisiert. Algorithmen könnten Nutzungsgewohnheiten verstärken und damit dazu beitragen, dass Menschen immer mehr Zeit in sozialen Medien verbringen. Die Aktion versteht sich weniger als technikfeindlicher Protest, sondern als Aufruf zu einem bewussteren Umgang mit digitalen Anwendungen.
12. März 2026 um 16:29 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    19 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.
  • Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • So bringt man sich als Unternehmensberater prima ins Gespräch. Das nenne ich gekonnte Eigenwerbung!

    Antworten Melden

  • „Verantwortungsvoller Umgang“
    Das ist bei einigen Mitmenschen wirklich nötig. Ich finde die Aktion gut.

    Antworten Melden

  • Kann man nur voll unterstützen, solange man sich nicht auf die Straße klebt.

    Antworten Melden

  • Erreichen sie eigentlich die Zielgruppe, wenn sie manuell und nicht auf Social Media posten?

    Antworten Melden
  • Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Jeder der seine Meinung über die anderer stellt und anderen seine Ansichten aufzwingen will wird heute von Journalisten als Aktivist bezeichnet. Dabei sind es zwangsausübende Manipulatoren.

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 43553 Artikel in den vergangenen 6767 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven