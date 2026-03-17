WhatsApp startet auf Garmin-Sportuhren

Auf den Sport-Smartwatches von Garmin kann man jetzt auch WhatsApp verwenden. Die neue App steht im Connect IQ Store von Garmin kostenlos zum Download bereit. Zum Start ist die Anwendung laut Hersteller mit ausgewählten Modellen der Reihen fenix, Forerunner, Venu und vívoactive kompatibel.

Mit der neuen Anwendung können Nutzer WhatsApp-Nachrichten direkt auf der Uhr lesen und beantworten. Laut Garmin lassen sich eingehende Nachrichten und Chatverläufe auf dem Display anzeigen. Antworten könnten über eine integrierte Bildschirmtastatur eingegeben werden. Auch Emojis und Symbole sollen sich auf diese Weise verschicken lassen.

Begrenzter Funktionsumfang

Mit dem Funktionsumfang der iPhone-Version ist die Garmin-App allerdings nicht vergleichbar. Die Anwendung zeigt lediglich Chatverläufe mit bis zu zehn Nachrichten auf dem Display der Uhr an. Garmin zufolge sollen Nutzer damit die Möglichkeit haben, einen kurzen Überblick über eine laufende Unterhaltung zu erhalten, ohne zum Smartphone greifen zu müssen. Zudem kann man die App nicht eigenständig über WLAN nutzen, sondern es wird eine Bluetooth-Verbindung zum iPhone vorausgesetzt.

Ergänzend zu der Messenger-Funktion wird bei eingehenden WhatsApp-Anrufen eine Benachrichtigung auf der verbundenen Garmin-Smartwatch angezeigt. Die Funktion hat jedoch hauptsächlich informativen Charakter. So kann der Anruf auf der Uhr zumindest bislang lediglich abgelehnt werden.

Erste Drittanbieter-Nachrichten-App

Nach Angaben von Garmin handele es sich bei WhatsApp derzeit um die erste und einzige Nachrichtenanwendung eines Drittanbieters, die direkt auf Garmin-Smartwatches verfügbar ist. Die Kooperation mit dem Messaging-Dienst soll das Connect-IQ-Ökosystem erweitern und zusätzliche Kommunikationsmöglichkeiten auf den Geräten schaffen.

Laut Garmin bleiben persönliche Nachrichten und Anrufe dabei durch die von WhatsApp eingesetzte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geschützt. Inhalte könnten nur von den beteiligten Kommunikationspartnern gelesen oder gehört werden.