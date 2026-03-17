Für ausgewählte Modelle verfügbar
WhatsApp startet auf Garmin-Sportuhren
Auf den Sport-Smartwatches von Garmin kann man jetzt auch WhatsApp verwenden. Die neue App steht im Connect IQ Store von Garmin kostenlos zum Download bereit. Zum Start ist die Anwendung laut Hersteller mit ausgewählten Modellen der Reihen fenix, Forerunner, Venu und vívoactive kompatibel.
Mit der neuen Anwendung können Nutzer WhatsApp-Nachrichten direkt auf der Uhr lesen und beantworten. Laut Garmin lassen sich eingehende Nachrichten und Chatverläufe auf dem Display anzeigen. Antworten könnten über eine integrierte Bildschirmtastatur eingegeben werden. Auch Emojis und Symbole sollen sich auf diese Weise verschicken lassen.
Begrenzter Funktionsumfang
Mit dem Funktionsumfang der iPhone-Version ist die Garmin-App allerdings nicht vergleichbar. Die Anwendung zeigt lediglich Chatverläufe mit bis zu zehn Nachrichten auf dem Display der Uhr an. Garmin zufolge sollen Nutzer damit die Möglichkeit haben, einen kurzen Überblick über eine laufende Unterhaltung zu erhalten, ohne zum Smartphone greifen zu müssen. Zudem kann man die App nicht eigenständig über WLAN nutzen, sondern es wird eine Bluetooth-Verbindung zum iPhone vorausgesetzt.
Ergänzend zu der Messenger-Funktion wird bei eingehenden WhatsApp-Anrufen eine Benachrichtigung auf der verbundenen Garmin-Smartwatch angezeigt. Die Funktion hat jedoch hauptsächlich informativen Charakter. So kann der Anruf auf der Uhr zumindest bislang lediglich abgelehnt werden.
Erste Drittanbieter-Nachrichten-App
Nach Angaben von Garmin handele es sich bei WhatsApp derzeit um die erste und einzige Nachrichtenanwendung eines Drittanbieters, die direkt auf Garmin-Smartwatches verfügbar ist. Die Kooperation mit dem Messaging-Dienst soll das Connect-IQ-Ökosystem erweitern und zusätzliche Kommunikationsmöglichkeiten auf den Geräten schaffen.
Laut Garmin bleiben persönliche Nachrichten und Anrufe dabei durch die von WhatsApp eingesetzte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geschützt. Inhalte könnten nur von den beteiligten Kommunikationspartnern gelesen oder gehört werden.
Cool.
Und wie war das mit der allgemeinen Nachrichten Weiterleitung von iPhones an nicht Apple Watches?
Sollte da nicht schon was mit 26.3 kommen?
Benutzt jemand die iOS Betas und weiß mehr?
Moin,
ich hab eine Coros Pace 4 und ein iPhone 16 mit iOS 26.3.1 .
Wenn ich im Bluetooth Menü auf „i“ neben der Uhr klicke erscheint die Möglichkeit „Systemmitteilungen teilen“ ein-/auszuschalten. Wenn der aktiviert ist, bekomme ich jede Benachrichtigung auch auf die Uhr gespiegelt.
Meinst du das? Steht das bei dir vielleicht auch?
Das geht auch bei Garmin. Aber es sollte eine neue Anbindung für Smartphones in iOS kommen, die bisher nicht erschienen ist.
Ok, das habe ich an.
Es geht um das was Castle erwähnt!
Durch den Druck der EU muss Apple das Zusammenspiel von iPhone und Smartwatches von anderen Herstellern erlauben, also die gleichen Möglichkeiten wie mit der Apple Watch.
Die wollen nur ihre Verkaufszahlen pushen. Werden nur die aktuelle Gerätegenerationen unterstützt. Schon eine Fenix 7x is da raus und auf dem Abstellgleis, obwohl es technisch sicher möglich wäre …
Hab ich mir auch gerade gedacht. Künstlicher Engpass im Apple Stil! Schade, die Uhren halten lange genug sodass meine 7x noch lange kein WhatsApp bekommen wird
Apple Stil? Apple ist doch gerade vorbildlich, was den Support älterer Generationen angeht.
Bei Garmin hingegen werden simpelste Softwarefeatures teilweise nur auf den neusten Serien ausgerollt. Etwa „Training Readiness“, was nur eine simple Kalkulation basierend auf verschiedenen Werten ist, die auch ältere Uhren zur Verfügung haben.
Genau. Die Epix 2 ist auch raus, obwohl sie genauso wie die Fenix gebaut ist. Hardware- und Softwaretechnisch. Künstliche Begrenzung. Ist zum Kotzen, was Garmin da macht. Auch mit der KI.
Die Epix 2 ist aber eine Fenix 7, und die wird auch nicht unterstützt.
Das war unter anderem ein Grund warum ich komplett von Garmin weg bin, Uhr und Radcomputer. Altbackene Software, alles fühlt sich an wie in den 00er Jahren, mit Glück, starke Restriktionen und im Portal ist es eher nicht intuitiv zu begreifen was die Daten mir genau mitteilen wollen. Hinzu kommt die Qualität der Daten, der Auswertung.
Habe mich etwas schwer getan zu wechseln, aber bereue jetzt nichts.
Sehr cool
Bei mir mit Fenix 7 taucht es nickt im Shop auf. Wird das schon direkt gefiltert oder doch noch nicht verfügbar?
Deine Uhr ist laut Garmin zu „alt“. …
funktioniert auf meiner fenix 8 leider nicht. QR Code lässt sich scannen, danach wird aber keine Verbindung aufgebaut.
Bei mir hat es im zweiten Anlauf funktioniert… warum auch immer
Funktioniert auf der VENU 4 bestens
Fenix 8 – bei mir funktioniert es. Aber typisch Garmin= nicht nutzbar da das iphone an sein muss- also aktiv. Ob das mal einer ausprobiert hat?
Na klar muss das iPhone an sein, wie soll es denn sonst funktionieren?
Helft mir bitte:
Was hilft es, wenn für die Benutzung auf der Uhr die WA-App auf dem Telefon geöffnet und aktiv sein muss? Wenn ich eh zum Telefon greifen muss, sehe ich absolut keinen Mehrwert.