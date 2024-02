Für lokale KI: „Neural Engine“ im iPhone 16 wohl deutlich größer

Dass Apple noch im laufenden Jahr Neuigkeiten in Sachen künstlicher Intelligenz präsentieren wird, hat Unternehmenschef Tim Cook kürzlich angekündigt und damit wahrscheinlich auf die erste Präsentation von iOS 18 im Rahmen der WWDC Entwicklerkonferenz in diesem Sommer angespielt.

Lokale KI erwartet

Mit iOS 18 dürfte Apple erstmals die hauseigene Antwort auf ChatGPT vorstellen. Der im November 2022 in den Markt eingeführte Chatbot ist Siri in nahezu allen Bereichen überlegen und ist nicht nur in zahlreichen Sprachen verfügbar, sondern zudem auch in der Lage, nahezu menschenähnliche Gespräche zu führen, Code zu schreiben, Dokumente auszuwerten und Bilder zu generieren.

Es wird erwartet, dass Apple eine lokale KI-Lösung präsentieren wird, die ausschließlich auf den Geräten selbst ausgeführt wird und, anders als ChatGPT, keine Verbindungen zu entfernten Servern aufbauen muss.

Erst Ende letzten Jahres veröffentlichten Apples Forscher eine Studie diesbezüglich, die von der Branche als signifikante Weiterentwicklung bewertet wurde. Einem Team aus Cupertino war es gelungen, fortschrittliche KI-Sprachmodelle auf Geräten mit begrenztem Arbeitsspeicher zu implementieren:

KI auf Mobilgeräten: Apple-Forscher melden Durchbruch

Allerdings bedarf es für eine zügige Ausführung lokaler KI-Modelle speziell vorbereitete Prozessoren. Vor allem die Größe der so genannten „Neural Engine“ ist für eine gute KI-Performance wichtig.

Auch auf dem Mac: Die Neural Engine in Apple M1-Prozessoren

Neural Engine wird ausgebaut

Bei der Neural Engine handelt es sich um speziell entwickelte, energieeffiziente Logikbausteine, die für die Ausführung von maschinenlernenden Algorithmen optimiert wurden. Die Neural Engine ist ein integraler Bestandteil moderner Apple-Chips, der es ermöglicht, komplexe Berechnungen für maschinelles Lernen direkt auf dem Gerät durchzuführen, anstatt sich auf externe Server zu verlassen.

Und eben jene Neural Engine soll im iPhone 16 signifikant größer ausfallen. Die Economic Daily News aus Taiwan rechnet mit einer Vergrößerung von bis zu 50 Prozent.

Wachstum der Neural Engine