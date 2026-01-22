Führerschein Ende 2026, Perso ab 2027
Das digitale Führungszeugnis kommt noch dieses Jahr
Nach dem Fahrzeugschein, jetzt das Führungszeugnis: Die Bundesregierung treibt die Digitalisierung zentraler Verwaltungsleistungen voran. Mit einem neu beschlossenen Gesetzentwurf sollen Abläufe vereinfacht, Bearbeitungszeiten verkürzt und der Zugang zu staatlichen Leistungen erleichtert werden.
Dafür fokussiert sich das Kabinett aktuell auf die Ausweitung notarieller Online-Verfahren sowie die Einführung eines digitalen Führungszeugnisses. Beide Maßnahmen zielen darauf, bislang papiergebundene Angebote in verlässliche digitale Dienstleistungen zu überführen.
Notarielle Verfahren per Videokommunikation
Notarielle Beurkundungen und Beglaubigungen sind für viele wirtschaftliche und rechtliche Vorgänge erforderlich. Dazu zählen unter anderem Unternehmensgründungen und Einträge in öffentliche Register. Künftig sollen weitere dieser Schritte per Videokommunikation möglich sein. Die Identitätsprüfung und die rechtliche Beratung erfolgen dabei digital, bleiben aber rechtssicher ausgestaltet. Ein zusätzlicher Termin vor Ort wird in vielen Fällen entbehrlich.
- iKfz-App: Digitaler Führerschein soll Ende 2026 kommen
- Personalausweis ab Januar 2027 digital auf dem iPhone
Durch die Ausweitung der Online-Verfahren verringert sich der organisatorische Aufwand für Unternehmen und Gründer. Zeitintensive Anfahrten und Terminabstimmungen entfallen häufiger. Gleichzeitig bleibt die Funktion des Notars als unabhängige Instanz erhalten. Das Gesetz schafft hierfür den rechtlichen Rahmen und erweitert bestehende digitale Angebote, die bislang nur für ausgewählte Vorgänge zur Verfügung standen.
Digitales Führungszeugnis noch 2026
Ein zweiter Schwerpunkt ist die Digitalisierung des Führungszeugnisses. Jährlich werden in Deutschland mehrere Millionen dieser Dokumente beantragt. Bisher erfolgt die Ausstellung überwiegend in Papierform, was mit Wartezeiten und Medienwechseln verbunden ist. Künftig soll das Führungszeugnis nicht nur digital angefordert, sondern auch bereitgestellt werden können.
Das jetzt vorgestellte Gesetz legt die rechtlichen Voraussetzungen für den digitalen Abruf fest. Der Rollout ist für das laufende Jahr vorgesehen. Antragstellung, Übermittlung und Weitergabe sollen dadurch beschleunigt werden. Für Antragsteller entfällt der postalische Versand, Arbeitgeber erhalten die Unterlagen schneller und in standardisierter Form.
Und in Estland gibt es seit 10 Jahren 0% Behördengänge und 100% digitale Bürokratie. Wahnsinn, wie viele Jahrzehnte wir hinterher sind.
Für die Raute aus der Uckermark war das alles Neuland. Und wenn man Verantwortung für Digitalisierung jahrelang an die vertrottelten Hinterwäldler der CSU gibt, darf sich nicht wundern, dass wir noch immer in der digitalen Steinzeit wandeln.
Also 10 Jahre wären dann exakt 1 Jahrzehnt.
Estland hat auch den kleinen aber feinen Vorteil das sie weniger Einwohner haben als M-V und ihren gesamten Staat in den 90ern völlig neu aufgebaut und zentral organisiert haben.
Und vermutlich gibt es da deutlich weniger Digitalisierungsfeinde in der Bevölkerung als hier, die schon den RFID Chip im Perso als Werkzeug der Totalüberwachung ansehen.
Estland hat etwa 1,3 Mio. Einwohner, das entspricht etwa einem Drittel von Berlin. In solch einem Umfang ist die Einführung digitaler Prozesse natürlich einfacher und schneller machbar.
Das entschuldigt natürlich nicht die Versäumnisse der diversen Bundesregierungen, aber selbst wenn man da energischer vorgegangen wäre in den letzten Jahren, wäre man sicherlich noch nicht auf dem estnischen Level.
wieso? Wenn man das einmal für z.B. 10 Leute macht und die geltende Gesetzgebung berücksichtigt hat, muss es doch nur aufskaliert werden? Ist dann reine Rechenleistung / Datenbank-Kapazität im RZ und Software-Ausrollung in den Ämtern.
Was hat Digitalisierung mit der Menge der Nutzer zu tun? Genau da setzt doch Digitalisierung positiv an. Meinst du, ein Prozess für 1 Million Menschen oder 80 Millionen Menschen unterscheidet sich??
Wir haben zum Beispiel mehrere Bundesländer, die eigene Dokumente haben und jedes Bundesland will mitreden. Eine Gesamtdeutsche Lösung zu verschiedenen Themen dauert dadurch automatisch länger.
Und wie oben schon erwähnt, in D ist der Widerstand gegen Digitalisierung sehr hoch.
@scoo: wir sind ein Bundesstaat. Also musst du als Staat idR das leider 16 mal für alles was Länder betrifft machen und dann nochmal für den Bund.
Und dann musst du hoffen dass die Gebietskörperschaften (Gemeinden) nicht tausend Einzellösungen erstellen.
Wenn du einen kleinen zentralistischen Staat hast dann musst du das alles nur einmal für alle machen.
Hätte der Bürger nicht immer rückschrittliche Parteien gewählt, wären wir auch schon weiter.
Wenn ich als Kassierer an einer Supermarktkasse immer wieder von der Technologiefeindlichkeit der Kunden höre („Ich zahle bar, nur bar ist Freiheit“, „Ich nutze keine App, ich lass‘ mich doch nicht komplett überwachen“), glaube ich ehrlich gesagt, dass die Politik in Deutschland sich schon eher an der Geschwindigkeit der Wähler orientiert. Alles was noch früher gekommen wäre, hätte einen Großteil der Bevölkerung völlig überrannt. So kommt es halt wohldosiert, damit jeder die Chance hat noch auf den Zug aufzuspringen.
Auch mein Reden. Ich will EINE „Deutschland-App“ mit EINER UI für alle Dienstleistungen. Macht die ganzen lokalen Behörden halt platt oder verdonnert sie auf eine einheitliche IT-Struktur. Dazu bitte endlich mal den Ausweis und Führerschein in die App. Das ist für mich die größte Pest. Was will ich mit dem Führungszeugnis, wenn nicht mal die Basics per App klappen.
Da macht unser Feuderalismus nicht mit. 1,2 Bundesländer machen bestimmt wieder ihr Ding, siehe Grundsteuer.
Bayern :D
Bayern sowas von. Sie haben ja auch keine BundID sondern eine BayernID. Nur ein Beispiel
Schade das wir unbedingt nationale Lösungen brauchen. Es wäre viel günstiger und schneller, wenn man dieses Denken hinter sich lassen könnte und die Bürgerapp vom Nachbarn aus dem Norden übernimmt. Da kann ma seit vielen Jahren alle Dienstleistungen digital zentral in einer App erledigen.
Ist programmiert – Praxis erprobt – funktioniert… Aber nein…. lieber tröpfchenweise eigene insellösungen.
Aber um positiv zu Enden: es geht wenigstens voran.
Das stimmt nicht ganz so. Die Grundlage für Führerschein, Ausweis, usw ist eine EU-Richtlinie. Es wird dann auch eine EU-Wallet geben und dadurch wird das alles EU-weit kompatibel.
Gilt natürlich nur für ein paar grundlegende Dokumente, bspw für das Führungszeugnis hier gilt das nicht. Sowas gibt es ja auch nicht in jedem EU-Land.
Dir ist schon klar, dass das nicht so einfach klappen kann, oder? Die App muss ja nun mal auch mit den vorhandenen Back-Ends sprechen können. Und das ist garantiert komplett anders.
Ne App/GUI zu bauen ist doch das einfachste. Das Schwierige ist die ganzen Prozesse neu zu denken. Das was man nicht sieht…
Die Frage sollte sein: wann kommt die universelle ID für jeden Bürger für alles (inkl. epa, führerschein, ausweis aber auch Ärtztl. Überweisungen etc etc).
Frage ich mich schon lange.
Geht quasi nicht. Da gab es 1983 mal ein BVerfG-Urteil dagegen.
@ifun: bei solchen Artikeln wäre es eigentlich immer eine gute Idee, am Ende des Artikels kurz auf den „Geführten Zugriff“ zu verweisen.
Hat man diesen in den Bedienungshilfen aktiviert, kann man bspw die Führerschein-App öffnen, dreimal die Seitentaste klicken, und dann ohne Probleme das Telefon aus der Hand geben.
Nur die Führerschein-App ist dann geöffnet, der Rest des Telefons ist gesperrt. Man kommt dabei noch nicht mal in den Sperr-Bildschirm oder ins Kontrollzentrum, es kommen keine Benachrichtigungen – es gibt dann nur diese eine geöffnete App, sonst nichts.
Mit dem notariellen Verfahren per Video habe ich schon gute Erfahrungen gemacht und viel Zeit gespart.
Der Papierführerschein war LEBENSLANG gültig. Seit die EU die Finger im Spiel hat nur noch 15 Jahre.
