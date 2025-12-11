Personalausweis ab Januar 2027 digital auf dem iPhone

Eben erst haben wir darüber berichtet, dass vom Ende kommenden Jahres an eine digitale Version des Führerscheins in die iKfz-App integriert werden soll. Ergänzend dazu weist uns nun ein Leser darauf hin, dass der Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung Karsten Wildberger nun auch ein konkretes Datum für das Projekt Personalausweis auf dem Handy genannt hat. Vom 2. Januar 2027 sollen Bundesbürger die Möglichkeit haben, die klassische Plastikkarte zuhause zu lassen und sich stattdessen mit dem iPhone oder einem Android-Gerät ausweisen können.

Der CDU-Minister hat diesen Stichtag in der ZDF-Sendung „Deutschlands Bürokratiehürden – Schaffen wir die digitale Wende?“ genannt, die am gestrigen Mittwoch ausgestrahlt wurde.

Wallet für Ausweise und mehr

Wildbergers Worten zufolge soll ab 2027 eine digitale Brieftasche verfügbar sein, in der zunächst Ausweis, Führerschein, Fahrzeugschein und Versicherungskarten hinterlegt werden können. Weitere Dokumenttypen sollen anschließend in regelmäßigen Abständen folgen. Die Wallet sei als besonders sichere Lösung auf dem Smartphone geplant und soll als Grundlage für zahlreiche digitale Prozesse dienen.

Ziel sei es, alltägliche Vorgänge wie die Eröffnung eines Bankkontos oder eines Mobilfunkvertrags deutlich zu vereinfachen. Auch Verfahren zur Identitätsprüfung, wie sie beispielsweise von Banken verwendet werden, sollen ebenfalls darauf aufsetzen können. Insgesamt entstehe so ein System, das unterschiedlichste Alltagssituationen beschleunigen und vereinfachen soll.

Regierung erfüllt damit EU-Vorgabe

Der geplante Start der Anwendung zum Jahresbeginn 2027 dürfte allerdings nicht ganz aus der Luft gegriffen sein. Wenn man so will, kommt die Idee der staatlichen Wallet nämlich von der EU: Diese hat ihren Mitgliedsländern nämlich die Vorgabe gemacht, bis Ende 2026 eine digitale Wallet für Ausweisdokumente bereitzustellen. Jetzt heißt es abwarten, ob die Bundesregierung dieses Ziel auch tatsächlich einhalten kann.