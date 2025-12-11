iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 994 Artikel

Digitalminister nennt Stichtag

Personalausweis ab Januar 2027 digital auf dem iPhone
Eben erst haben wir darüber berichtet, dass vom Ende kommenden Jahres an eine digitale Version des Führerscheins in die iKfz-App integriert werden soll. Ergänzend dazu weist uns nun ein Leser darauf hin, dass der Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung Karsten Wildberger nun auch ein konkretes Datum für das Projekt Personalausweis auf dem Handy genannt hat. Vom 2. Januar 2027 sollen Bundesbürger die Möglichkeit haben, die klassische Plastikkarte zuhause zu lassen und sich stattdessen mit dem iPhone oder einem Android-Gerät ausweisen können.

Der CDU-Minister hat diesen Stichtag in der ZDF-Sendung „Deutschlands Bürokratiehürden – Schaffen wir die digitale Wende?“ genannt, die am gestrigen Mittwoch ausgestrahlt wurde.

Wallet für Ausweise und mehr

Wildbergers Worten zufolge soll ab 2027 eine digitale Brieftasche verfügbar sein, in der zunächst Ausweis, Führerschein, Fahrzeugschein und Versicherungskarten hinterlegt werden können. Weitere Dokumenttypen sollen anschließend in regelmäßigen Abständen folgen. Die Wallet sei als besonders sichere Lösung auf dem Smartphone geplant und soll als Grundlage für zahlreiche digitale Prozesse dienen.

Ziel sei es, alltägliche Vorgänge wie die Eröffnung eines Bankkontos oder eines Mobilfunkvertrags deutlich zu vereinfachen. Auch Verfahren zur Identitätsprüfung, wie sie beispielsweise von Banken verwendet werden, sollen ebenfalls darauf aufsetzen können. Insgesamt entstehe so ein System, das unterschiedlichste Alltagssituationen beschleunigen und vereinfachen soll.

Regierung erfüllt damit EU-Vorgabe

Der geplante Start der Anwendung zum Jahresbeginn 2027 dürfte allerdings nicht ganz aus der Luft gegriffen sein. Wenn man so will, kommt die Idee der staatlichen Wallet nämlich von der EU: Diese hat ihren Mitgliedsländern nämlich die Vorgabe gemacht, bis Ende 2026 eine digitale Wallet für Ausweisdokumente bereitzustellen. Jetzt heißt es abwarten, ob die Bundesregierung dieses Ziel auch tatsächlich einhalten kann.
11. Dez. 2025 um 15:54 Uhr von chris Fehler gefunden?


    77 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Warum nicht der Reisepass? Da ich beruflich bedingt eh den Reisepass benötige, spare ich mir das Geld für den Perso. Den könnte man genauso digitalisieren. Und dann eben nur zum Reisen einstecken.

    • Viele Staaten verlangen gesetzlich, dass ein Reisepass ein physisches Dokument ist.

      • Ich glaube, er meint, ihm reicht der Reisepass und der wäre zusätzlich digital fürs Inland auf dem iPhone praktisch. So müsse er zumindest einen Perso beantragen, um die Funktion nutzen zu können.

    • Ich möchte nicht, dass mein iPhone in anderen Ländern bei der Ein- und Ausreise gestempelt wird.

    • Willst du deinen App Reisepass dann in Indien oder Bangladesch vorzeigen und dir da einen Einreisezettel ans Handy tackern lassen?

      • Er meint es anders: er will den Reisepass ins wallet laden um sich damit auszuweisen und kein perso mehr besitzen.

    • Er schreibt doch extra, dass er ihn dann nur zum Reisen einstecken würde und für die Verwendung zuhause digital nutzen könnte. An ass für viele die Artikel mittlerweile zu lang sind hat man sich ja schon gewöhnt, aber zumindest einen Kommentar mit drei Sätzen sollte man schon komplett lesen können.

      • Weil es für den Zweck des Reispasses keine Sinn macht. Warum soll der Steuerzahler für eine Funktion zahlen nur damit sich ein paar Nasen das Geld für den Perso sparen können?

      • Danke, und ja, du hast Recht.
        Ich nutze nur den Reisepass.
        Solang ich im Inland bin, hätte ich den Reisepass auch gern digital only auf dem iPhone.
        Wenn ich auf Reisen gehe, nehme ich selbst verständlich den Reisepass mit.
        Danke für deine Erläuterung – scheinbar lässt das Verständnis der Lesenden wirklich immer mehr nach. Ich sollte in Zukunft so schreiben, wie ich meiner Nichte oder Neffen schreibe.

      • Ich kenn das auch, aus der beruflichen Praxis. Ein Problem dürfte auch sein, das auf dem Reisepass keine Anschrift wie beim Perso vermerkt ist.

    • Der Perso kostet rechnerisch 31 Cent pro Monat. Wahnsinn, was man sich für das Geld stattdessen kaufen könnte.

      • Rechne es aus. Bei mir bspw. ~16% p.a. Und den Zinseszins nicht zu vergessen.

      • Wow, dann sind wir rechnerisch bei ca 55 Cent im Monat. Da sieht die Sache natürlich schon ganz anders aus :-D

      • Korrigiere: Ca 76 Cent. Reicht zumindest schonmal für ein Brötchen ohne etwas drauf. Na immerhin.

    • Du musst in in Deutschland ja nicht bei dir haben. Im Ausland gilt die deutsche digitale Insellösung ohnehin nicht

    • Warum?
      Innerhalb der EU reicht der Pero und außerhalb der EU wird die App (noch) nicht akzeptiert.

      • Weil ich keinen Perso habe. Ich spare mir das Geld, weil ich mehrfach im Monat den Reisepass benötige. Warum also ein weiteres Ausweisdokument kaufen. Aber natürlich ist der Reisepass unhandlicher, als ein Perso.

    • Warum?
      Innerhalb der EU reicht der Pero und außerhalb der EU wird die App (noch) nicht akzeptiert.

    • Kommst du mit mir Reisepass in Deutschland zurecht, gerade Vertragsabschluss oder Kontoeröffnung

    • Genau. Wo fähige Programmierer doch auf den Bäumen wachsen, keinerlei Hürden bezüglich Datenschutz bestehen und alles Neue direkt umgesetzt wird ohne auf 100 verschiedene Gruppen und Meinungen Rücksicht nehmen zu müssen. Oh…Moment…geht ja um Deutschland. Das dauert dann halt bis die komplizierteste Lösung aller Lösungen an den Start geht.

    • Zu spät für? Weil alle bereits andere Lösungen nutzen?

    • Das ist schade für dich. Wirklich. Hat keiner verdient und finde es immer schlimm, wenn jemand plötzlich aus dem Leben gerissen wird. Respekt, dass du hier so offen damit umgehst.

    • Ich bin immer vorsichtig bzgl. solcher Urteile, da man selbst in die Prozesse ja nicht involviert ist. Nun das große ABER: Ich verstehe in diesem konkreten Fall nicht so recht, warum das so lange dauert, da es ja in vielen sensiblen Bereichen (Stichwort Banking) bereits hohe Sicherheits- und Verschlüsselungstechniken und etablierte Verfahren gibt.
      Am Ende kochen doch alle auch nur mit Wasser.

      Das Thema ist nämlich nicht, dass es einen Engpass bei Programmierenden gibt oder das Geld fehlt, sondern schlicht, dass man in D immer jedes Rad neu erfinden will, statt einfach Module und etablierte Techniken zu nutzen, welche etabliert und verfügbar sind.

  • Da bin ich gespannt wird hoffentlich besser als die ePA.

  • Und der CCC wird wieder ignoriert und die drehen dann alles innerhalb von 72 Stunden auf Links?
    Fail vorprogrammiert…

  • Endlich anonym ausweisen ohne dem schmierigen Türsteher oder Typ hinter der Bar den ganzen Ausweis zeigen zu müssen

  • Fehlt nur noch die digitale Krankenkassenkarte und ich kann meine Geldbörse zu Hause lassen :)

  • Leute,
    das Bild oben im Beitrag ist doch direkt schon Fake:
    die Mustermanns haben sich doch längst scheiden lassen!!!

    (ツ)

  • Und 2027 kommt die Meldung dass sich alles verzögert. Wetten?!

    • Weil man sich bei Ausweisdokumenten nicht von US-Unternehmen abhängig machen sollte.

      • Wie ist den der Satz zu verstehen? Im Gegenteil, mit der App machst du dich noch mehr abhängig. Muss von Apple bei jedem Update bewilligt und freigegeben werden.
        Ins Apple Walet geht so gar per Website und das ohne Sicherheit einzubüßen. Zudem kann ohne Apple die Karte im Wallet aktualisiert und verändert werden, also vom Aussteller.
        Ins Wallet ist viel logischer. Allein bei der Art sich auszuweisen. Zum Beispiel mit dynamischen QR-Code, der nur einmal verwendet werden kann und dann immer aktualisiert wird. Oder oder oder…

  • Viel zu spät und peinlich. Andere Länder sind schon viel weiter.

  • Warum überhaupt ein Personalausweis! Egal ob physisch oder digital. Ehrlich jetzt! Warum nicht einfach eine Personalausweisnummer, die man bei Kontrollen sagt und wo in einer Zentrale alles hinterlegt ist. Gerne auch ein aktuelles Foto, was man beim eingeben der Personalausweisnummer in einem Register abrufen kann. Die Polizei zum Beispiel, bei einer Kontrolle. Für Fluggesellschaften beim einchecken in den Flieger gerne auch.

  • Ist schon spannend, wieviele hier nach Möglichkeiten der digitalen Überwachung streben.

  • Ich bin viel mehr gespannt, wie das am Ende bei der Kontrolle geprüft wird. Niemand will ja das Telefon ungesperrt an eine andere Person aushändigen, oder!?

    Ich bin da wirklich gespannt, ob da jemand einen Meter weiterdenkt. Irgendwas „scannen“, z.B. einen QR Code, ist auch schwierig, weil der Abgleich des Fotos zur Verifizierung entscheidend ist. Und selbst wenn es einen Sperrmodus gibt zur Ausweisanzeige, kann es sein, dass du das Telefon aus der Hand geben musst, wenn jemand das genauer betrachten möchte.

    • Geführte Einsicht. Niemand zwingt dich, das Smartphone aus der Hand zu geben, genauso wenig wie aktuell beim digitalen Fahrzeugschein.

      • Die Polizei rechnet aber bereits damit, dass man bei einer Kontrolle sein Handy entsperrt übergibt – und die meisten Menschen werden es wohl auch ohne nachzudenken tun. Das ! – ist nämlich der Hauptgrund für die Einführung der digitalen Dokumente. Wie immer kann man die Leute mit „Bequemlichkeit“ kriegen. Ich kann nur davon abraten.

  • Der Prozess wie diese EUDI-Wallet geplant und geschaffen wurde ist übrigens sehr interessant.

    Das Ganze ging durch ein mehrstufiges Verfahren der SPRIND-Agentur. Mit offenem Wettbewerben und alles Open Source. Andere EU-Länder, die nicht diese Ressourcen haben, können die Ergebnisse dieses Prozesses einfach frei für sich übernehmen.

    Wurde immer mal wieder in Logbucht:Netzpolitik besprochen.

  • Was für Alltagssituationen? Ich brauche meinen Ausweis Max 5mal im Jahr. Und auch Bankkonten eröffne ich nicht täglich. Warum mach man nicht erst sinnvolle Dinge.

  • hmm bürgerpasswort: man braucht nur zusagen sie man heisst und das passwort- da braucht man keine app

  • Bei uns in Österreich gibt es schon den digitalen Ausweis. Für Reisen in die EU-Nachbarländer, welche noch keine digitalen Ausweise unterstützen ist es immer notwendig den physischen aus mitzuführen. Und da fängt das Problem schon an in den EU-Staaten! Warum keine einheitliche Lösung, bei der alle ab Stichtag sofort dabei sein müssen!

  • Faszinierend, wieviel Energie aufgewendet wird, wieviel gemeckert und wieviele es kaum erwarten können……..bis wir eine winzige federleichte Plastikkarte zuhause lassen können. Irre!!!

  • Lese ich das richtig? Es liest sich so, dass da EINE Wallet App entwickelt wird und wir sprechen nicht von der Apple-Lösung, oder? Wäre zwar immerhin digital, aber toll wäre natürlich die iOS native Lösung (zumindest zusätzlich optional)

