Orico lädt nicht nur iPhone und Watch: Vier Ladewege im Taschenformat

Die kompakte, erst im Frühling eingeführte Orico-Powerbank für iPhone und Apple Watch ist derzeit günstiger erhältlich. Die Ausführungen in Weiß und Blau kosten aktuell jeweils 25 Euro. Damit rückt vor allem ein Zubehörgerät wieder in den Blick, das weniger mit großer Akkukapazität als mit seinen zahlreichen integrierten Lademöglichkeiten punkten will.

Der Energiespeicher bietet 5.000 mAh und kombiniert mehrere Anschlüsse in einem kleinen Gehäuse. Dazu gehört ein ausklappbarer USB-C-Stecker, über den sich kompatible Geräte ohne separates Kabel direkt mit der Powerbank verbinden lassen. Zusätzlich sitzt ein fest integriertes Ladekabel am Gehäuse. Orico bietet dieses je nach Variante mit Lightning- oder USB-C-Anschluss an.

Apple Watch lädt direkt auf der Oberseite

Für die Apple Watch ist eine magnetische Ladefläche integriert. Damit kann die Uhr direkt auf der Powerbank abgelegt werden. Ein zusätzlicher USB-C-Port dient sowohl zum Laden des Akkupacks als auch zur Stromabgabe. Laut Hersteller lassen sich auf diese Weise bis zu vier Geräte gleichzeitig versorgen.

Über USB-C stehen bis zu 22,5 Watt zur Verfügung. Für ein iPhone nennt Orico eine Aufladung auf etwa 50 Prozent innerhalb von 30 Minuten. Einen kleinen Standfuß hat der Hersteller ebenfalls integriert. Damit lässt sich ein angeschlossenes Smartphone während des Ladens aufstellen.

Schon bei unserer Vorstellung im April war die Kapazität der auffälligste Kompromiss. Mit 5.000 mAh gehört das Modell nicht zu den ausdauernden Reiseakkus. Dafür wiegt es nur rund 118 Gramm und erspart je nach Gerätekombination mehrere zusätzliche Kabel.

Joyroom setzt inzwischen auf ähnliches Konzept

Wer vor allem eine mobile Stromreserve für die Apple Watch sucht, findet inzwischen noch eine weitere Variante. Erst vor wenigen Tagen haben wir die neue 5.000-mAh-Powerbank von Joyroom vorgestellt. Auch dort sitzt der Ladepuck für die Apple Watch direkt im Gehäuse. Joyroom ergänzt ihn um USB-C- und Lightning-Kabel sowie ein Farbdisplay, das Akkustand und aktuelle Ladeleistung anzeigt.

Die Orico-Lösung bleibt etwas anders aufgebaut. Hier kommt zusätzlich der klappbare USB-C-Stecker zum Einsatz, während ein Display fehlt. Für die Apple Watch macht Orico keine vergleichbaren Angaben zur Ladeleistung. Wer mit den 5.000 mAh auskommt und möglichst viele Anschlüsse direkt am Akku haben möchte, bekommt die weiße und blaue Variante derzeit für 25 Euro.