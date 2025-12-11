Hohe Nachfrage und nächste Ausbaustufen
iKfz-App: Digitaler Führerschein soll Ende 2026 kommen
Die iKfz-App des Kraftfahrt-Bundesamtes wird offenbar gut angenommen. Rund einen Monat nach der Veröffentlichung wurde die Anwendung bereits mehr als eine Million Mal installiert und für die Digitalisierung von Fahrzeugscheinen genutzt.
Die App war Anfang November vorgestellt worden und ergänzt seitdem die bisherigen Möglichkeiten der Fahrzeugverwaltung um ein digitales Angebot auf iPhone und Android. Nutzer können die Zulassungsbescheinigung Teil I direkt in der App hinterlegen und mobil abrufen. Die Grundlage bildet die Online-Ausweisfunktion des Personalausweises, mit der sich Halter identifizieren und ihre Dokumente zuordnen.
Funktionen und nächste Ausbaustufen
Die App bietet Zugriff auf die hinterlegten Fahrzeugdaten und erlaubt das Hinzufügen mehrerer Dokumente. Fahrzeugscheine lassen sich aktualisieren und für einen begrenzten Zeitraum digital weitergeben. Die Übertragung erfolgt verschlüsselt, sodass unberechtigte Zugriffe verhindert werden sollen. Das Kraftfahrt-Bundesamt weist darauf hin, dass der digitale Fahrzeugschein die Mitführungspflicht im Inland erfüllt. Bei Kontrollen kann das Dokument direkt auf dem Gerät vorgezeigt werden.
Für das kommende Jahr ist eine QR-Code-Funktion geplant, über die Zulassungsbehörden Datensätze schneller prüfen können. Parallel arbeitet das Ministerium an der Einbindung des digitalen Führerscheins, der voraussichtlich Ende 2026 in die App integriert werden soll. Damit sollen fahrzeug- und fahrerbezogene Unterlagen mittelfristig in einer gemeinsamen Anwendung verwaltet werden.
Firmenwagen und Führerschein ab 2026
Die aktuell veröffentlichten Zahlen unterstreichen, dass viele Halter das neue Verfahren bereits in ihren Alltag übernommen haben. Die App ersetzt die Papierform jedoch nur innerhalb Deutschlands, da das digitale Dokument bislang nicht international anerkannt ist. Zudem bleibt die Nutzung auf Privatpersonen beschränkt, weil Unternehmensfahrzeuge erst ab 2026 unterstützt werden.
Der digitale Fahrzeugschein ist ein weiterer Baustein der bereits angelaufenen Modernisierung im Zulassungsbereich. Die Verantwortlichen verweisen darauf, dass zusätzliche Funktionen folgen sollen, um Prozesse weiter zu vereinheitlichen und die bisherigen Strukturen schrittweise zu ergänzen.
Entwickler: Kraftfahrt-Bundesamt
Laden
Mit Firma ist hier wohl Kapitalgesellschaft gemeint, denn das Fahrzeug was auf meinem Gewerbe angemeldet ist, konnte ich normal hinzufügen.
Damit sind allgemein juristische Personen gemeint.
Ich denke mal geht darum die Papiere von Firmenwagen auf dem „privaten“ Account zu hinterlegen. Hier ist man ja nicht selbst der Halter.
Zum Glück kommt der Führerschein in eine bestehende App und wird nicht wieder als neue zusätzliche App bereit gestellt.
Ja verstehe aucht warum man dauernd eine neue App haben muss!!! Kann man das nicht alles zusammenführen?
Welche aktuelle App wäre das denn?
Man könnte schon alles zusammen zB in die AusweisApp packen.
das wäre cool, ja!
Schade, dass es international nicht geht. Muss meinen Kartenführerschein bis 01/27 Umtausch (ausgestellt 2002). Hätte gut gepasst.
Der physische Führerschein ist Grundlage und Voraussetzung für das erstellen des digitalen Zwillings.
Sehr cool die App, funktioniert einwandfrei.
Funktioniert erstaunlich einfach. Auto, Moped und Anhänger waren schnell eingepflegt.
Bin gespannt, wie das mit dem Führerschein wird …
Schade, nur das neueste Fahrzeug zeigt die richtige Adresse an. Die beiden Fahrzeuge die mit mir umgezogen sind und umgemeldet wurden vor 4 Jahren zeigen noch die alte Wohnanschrift.
Da die Daten direkt aus einer Datenbank gezogen werden, solltest du mal dringend bei der entsprechenden Dienststelle nachfragen.
Offenbar ist noch die alte Adresse hinterlegt.
Bin ich der einzige, der mit dieser aus meiner Sicht komplett nutzlosen Funktion nichts anfangen kann?
scheint so ;-)
ich finde die App prima, kein hin und her der Papiere zwischen meiner Frau und mir, wir haben beide die App und müssen nicht mehr an die Papiere denken
Ernstgemeinte Verständnisfrage.
An welche Papiere müsst ihr denken?
Warum liegt der Fahrzeugschein nicht im Fahrzeug?
@Jo: Unter https://www.bussgeldkataloge.de/fahrzeugschein-im-auto/ steht folgendes: „Können Sie den Fahrzeugschein dauerhaft im Auto lassen?Hierbei handelt es sich um fahrlässiges Verhalten. Stattdessen sollte der Fahrer den Fahrzeugschein mit sich führen. Andernfalls kann es im Falle eines Diebstahls Probleme mit der Versicherung geben.“
So kannte ich das auch, weshalb der Kfz-Schein, bzw. die Zulassungsbescheinigung Teil 1 bei uns generell vom jeweiligen Fahrer mitgeführt wird.
Offensichtlich.
Klar.
Wer z.B. kein Auto hat, benötigt das nicht.
Wer sein Fahrzeug oft (z.B. mit einem Partner) teilt, so wie ich, kann damit natürlich mehr angangen.
Schade, dass einige nicht über Ihren Tellerrand schauen können.
Der entscheidende Teil der Antwort von thom ist „aus meiner Sicht“.
Viele andere, so wie ich, sehen das komplett anders.
Ich finde die App echt praktisch. Meine Frau und die Kinder nutzen die App auch. Damit können in der Familie die Fahrzeuge getauscht werden ohne an die Papiere zu denken. Wenn die Kinder irgendwelche Reparaturen wollen kann ich viel leichter Ersatzteile bestellen da ich von allen Fahrzeugen die Schlüsselnummern und Fahrgestellnummern habe. Und die App erinnert an den fälligen TÜV bei allen Fahrzeugen. Die Bedienung ist einfach und der Nutzen ist groß für uns.
Sicher nicht. Andere Radfahrer können damit auch nichts anfangen…;-)
App ist nicht wallet fähig also der größte dreck schon wieder. In welcher Zeit leben wir hier eigentlich. 2010 oder was
Die App muss auch gar nicht mehr Wallet fähig sein. In welcher Zeit lebst du eigentlich? 2011 oder was
Vorschlag: Entwickle doch eine walletfähige Variante, wenn Du die jetzt nutzbare Möglichkeit als „größten Dreck“ siehst.
Ich finde es schon mal überaus hilfreich, dass ich meinen Fahrzeugschein nicht mehr in Papierform mit mir rumschleppen muss.
Ob ich nun die App selbst öffne oder die WalletApp ist Jacke wie Hose.
Manchmal wäre sprachliche Zurückhaltung durchaus angebracht und man sollte sich stets fragen: wären das meine Worte, wenn ich demjenigen Auge in Auge gegenüberstehe?
Danke @Oberfranke. 100% Zustimmung. Vielleicht sollten sich solche Kommentatoren mit solcher Wortwahl auch fragen, wie es wäre, wenn der Gegenüber mit dem gleichen Vokabular und der gleichen Ausdrucksweise reden würde.
Deiner Sprache nach zu urteilen, tatsächlich in der Steinzeit
Wofür brauche ich hier die Wallet?
Ich brauche die App wahrscheinlich so gut wie nie, weil ich in den letzten Jahren nicht kontrolliert wurde. Gleichwohl muss ich den Fahrzeugschein (digital) aber mitführen. Dafür ist die App prima, auch ohne Wallet.
Gibt es für den Fahreugschein ein internationales Beispiel für eine Wallet-Funktion?
Zumindest bei unserem Fahrzeugschein sind eigentlich zu viel Informationen enthalten, die mit der aktuellen Apple Wallet optisch schwierig werden könnte.
Vielleicht folgt ja die Funktion wenn der QR-Code kommt.
Ich empfehle, einen guten und öffentlichkeitstauglichen Stil zu verwenden.
Man muss sich ja nicht gleich als das zu erkennen geben, was man ist…
Leider können viele Programme, die z.B. die Autoreparaturwerkstätten benutzen, diese Daten nicht einlesen/verwenden. Der TÜV zur Hauptuntersuchen kann damit auch nichts anfangen. Nicht kompatibel.
Das ärgert mich schon seit Anfang an. Nach der Einrichtung der App wurde mir gesagt, Hauptuntersuchung seit 3 Jahren überfällig, obwohl immer durchgeführt.
Jetzt am Montag wieder einmal zum TÜV in die Werkstatt. Bis heute keine Aktualisierung in der App.
In der App steht aber der Hinweis „Dieses Dokument wird nach der Hauptuntersuchung automatisch aktualisiert.“
Bei mir hat das prima geklappt, der nächste TÜV Termin stimmt auch.
Da hat wohl eine TÜV Dienststelle Mist gebaut.
Hatte ich auch. Mein Tüv war 10 Monate drüber xD
Naja. Hat ne Woche gedauert bis es dann in der iKfz App ist. Es kommt auf den TÜV an, wann der das in die Datenbank einträgt. Melde dich doch bei denen mal und frag mal wann die gedenken es einzupflegen.
Der TüV muss doch eh einen Stempel mit der neuen HU-Fälligkeit auf der Zulassungsbescheinigung Teil 1 anbringen; ergo muss man das Dokument eh zu diesem Anlass vorlegen.
Wie Doof kann man sein der Polizei freiwillig sein entsperrtes Telefon zu zeigen?
Bravo, endlich mal ein normaler Kommentar. Einer von 23 bisher hat es richtig erkannt.
Vollste Zustimmung.
Da du die App nur vorzeigen musst und nicht das Handy aushändigen sollst ist deine volle Zustimmung völlig hinfällig.
Musst du nicht.
Es ist eine reine Sichtprüfung vorgesehen. Man muss nur auf verlangen mit der App interagieren, damit man z.b. einen Screenshot ausschließen kann.
Du sagst es ja selber, zeigen, nicht geben. Das Smartphone muss nicht der Polizei in die Hände gedrückt werden und durchsucht darf es ohne richterliche Anordnung ohnehin nicht. Also, was hast du zu verbergen, dass du so ängstlich bist?
Mußt du nicht, nennt sich geführterzugriff
Und was denkst du was die vorhaben? (Abgesehen davon dass du es nur zeigen musst) meinst du ernsthaft die fangen an deine sämtlichen Apps zu durchsuchen ob sie da aus Spaß irgendwas „Böses“ finden? Das ist doch Paranoia
Setz schnell deinen Hut wieder auf! Sonst wirst du mit kurzwelliger 5G Strahlung infiltriert und du bewegst dich wie eine Ameise.
Ich gebe dir vollkommen recht. Viele sagen er darf es nicht. Was ist denn wenn er es einfach nimmt zwei Schritte zurück geht. Man kann’s ja nicht mal filmen da man es aus der Hand gegeben hat. Wie doof muss man sein? Man muss auch seinen Führerschein nicht mitführen. Gibt genug Anwaltsvideos auf YouTube die sagen man soll den nicht dabei haben. Denn dann können sie ihn auch nicht einbehalten.
Toller Kommentar. Und so weise. Der Volker, der sich zum „Horst“ macht. Ganz großes Kino.
Doch, man muss seinen Führerschein mitführen. Da gibt es gar keinen Zweifel dran.
Es gibt nur die „Tipps“, diesen Rechtsbruch bewusst zu begehen, um z.b. die Beschlagnahmung zu verhindern.
Und wenn ein Polizist was verbotenes machen will, sollte das smartphone deine geringste Sorge sein.
YouTube als Quelle?
Wir sollte dringend das australische Modell hier umsetzen… :-)
Die Digitalisierung „schreitet voran“, und bis Ende 2026 werden wir nicht nur eine weitere App haben – die Ausweis-App und jetzt die i-KFZ-App. Ist das Tempo nicht unglaublich? Die ersten Meldungen zum Digitalen Führerschein tauchten bei iFun im April 2023 auf (falls ich mich nicht irre). In vielen Nachbarländern gibt es bereits seit Jahren Eine-Apps für alle möglichen Amtsgeschäfte und Dokumente wie Führerschein und Personalausweis. Wir sind stolz auf die i-KFZ-App, mit der man nur einen “gewöhnlichen KFZ-Schein ablegen kann”. Wenn Deutschland im gleichen Tempo digitalisiert, befürchte ich, dass wir bald noch weit zurückliegen werden.
Gestern war ich in der KFZ-Werkstatt (Carglass), und die Mitarbeiter waren überfordert, weil ihre Software eine Kopie des KFZ-Scheins verlangt. Wie macht man jetzt eine Kopie von der App? Ich finde es traurig, wie nach und nach wir abgehängt werden.
Es ist allein schon unseriös eine Kopie des Fahrzeugscheins anfertigen zu wollen.
Hast recht, in vielen Ländern gibt es das.
Aber zu weit gehört auch, dass es das in vielen Ländern eben noch nicht gibt.
Also ist Deutschland irgendwo im (vorderen?) Mittelfeld dabei.
Zu weit = zur Wahrheit
Scheiß Siri
Dann ist das aber streng genommen das Problem von Carglass und nicht das der App.
Wozu bedarf es dieser App? Warum kommt die Polizei bei einer Kontrolle zu mir und verlangt meinen Fahrzeugschein? Warum gucken die nicht direkt selbst in ZEVIS nach?
Was soll das denn?
Wenn es danach ginge, bräuchten wir ja gar keine Dokumente mehr. Kein Perso, keinen Führerschein, keinen KFz-Schein usw.
Vielleicht dient der Fahrzeugschein ja auch dazu nachzuweisen, dass mir das Fahrzeug zur Nutzung überlassen wurde, wenn ich nicht der Halter bin? Das lässt sich nämlich in den Systemen der Polizei nicht unbedingt nachsehen.
Ja genau, was soll das denn?
Nein, der Fahrzeugschein dient nicht als Nachweis darüber, dass mir das das Fahrzeug vom Halter überlassen wurde. Er dient der Identifikation des Fahrzeugs und dem Nachweis der amtlichen Zulassung bei Verkehrskontrollen. Wie gesagt, diese Daten hat die Polizei selber bzw. kann sie abfragen. Diese Mitführpflicht stammt aus einer analogen Zeit.
Hat jemand herausgefunden wie man das Beiblatt anzeigen lassen kann? Bei mir fehlt da einiges.
Warum man die UI so gestaltet hat, dass man in jedem Punkt klicken muss um was zu sehen verstehe ich nicht. Sind ja nun nicht soviele Informationen das mit nicht die kleinen Seiten einfach abbilden könnte
Warum nicht alles in einer App? Führerschein, Ausweis..
Personalausweis soll ab 02.01.2027 kommen
Kann ich die App als in Deutschland geborener und lebender Niederländer mit in Deutschland zugelassenem PKW nutzen? Ich habe halt einen niederländischen und keinen deutschen Perso.
Ja, aber du brauchst dafür die eID-Karte für Bürgerinnen und Bürger der EU und des EWR.
Komisch,dachte wir sind Europa und dann nur in DE gültig. War ja klar….
Die App schafft es nicht einmal die Fälligkeit der HU richtig zu berechnen, angeblich ist die seit 2021 bei mir abgelaufen.
Was soll die da berechnen? Dann hat vermutlich die Prüfstelle verpasst die HUs bei ZEVIS einzutragen und war der Meinung, der Aufkleber reiche schon aus.
Dann hat die Organisation deiner letzten HU die Daten nicht korrekt ans KBA gesendet. Keine Schuld der App.
Hat, wie der Vorredner schon sagt, nichts mit der App zu tun.
Da schlampen wieder Leute, die die Daten korrekt eingeben und übermitteln müssten.
Warum den Schein nicht einfach im Fzg lassen?
Für die HU muss er im Original vorliegen
Wo fahrt ihr in der Gegend rum das ihr ständig kontrolliert werdet.
Bei mir 2 x in 45 Jahren
Bei einem neuen HU Bericht gibts einen QR Code damit hat man übrigens den HU Bericht als pdf.
Aus Freude am fahren :-)
Weil der Fahrzeugschein nicht im Auto liegen soll. Dies kann bei Diebstahl u.a. Probleme mit der Versicherung zur Folge haben.
Gestern Abend war der Digitalminister Karsten Wildberger bei Lanz.
War sehr interessant und man merkt: da passiert jetzt auf breiter Front etwas.
War vielleicht doch nicht die schlechteste Idee ihn zu holen. Ich war da sehr skeptisch. Aber er weiß wovon er spricht und hat die Komplexität auf dem Schirm. Man arbeitet jetzt mit anderen Ländern wie Canada oder Estland zusammen, weil man dort E-Gov kann.
Wer sich dafür interessiert sollte den Stream mal ansehen.
https://www.zdf.de/video/talk/markus-lanz-114/markus-lanz-vom-10-dezember-2025-100 Der Talk vom 10. Dezember
Ministerium für Digitales und Staatsmodernisierung: Über den Vierjahresplan, mit dem Staat und Verwaltung entschlackt und fit für das KI-Zeitalter gemacht werden sollen.
Und was passiert wenn ich in eine Kontrolle komme und angenommen ich hatte was schlimmes gemacht und die Polizei will den Führerschein einbehalten. Behalten Sie dann das Smartphone? Ne ne das kommt mir nicht aufs iPhone. Vorallem gebe ich mein Telefon aus der Hand damit der das dann checken kann und alles ist entsperrt. Auf keinen Fall !
Zum einen wird logischerweise dein Smartphone nicht statt dem Führerschein beschlagnahmt.
Dazu muss das Smartphone bei einer Kontrolle auch nicht aus der Hand gegeben werden. Es soll eine Sichtprüfung erfolgen. Du kannst nur dazu aufgefordert werden, mit der App zu interagieren, damit man sieht, dass es nicht nur ein Screenshot ist.
Das ist an sich eine gute Frage. Vielleicht wird es dann möglich sein, den Führerschein online zu sperren, sodass er in der App nicht mehr oder als beschlagnahmt angezeigt wird. Bevor die App nicht über diese Funktion verfügt, wird es dazu keine verifizierbare Antwort geben.
Dein Umfeld tut mir echt leid ..