Automatisches Aufkleben in wenigen Minuten
Glasomat gesichtet: Automaten bringen Displayschutz aufs iPhone
In ersten deutschen Einkaufszentren tauchen aktuell neue Automaten auf, die sich auf den Display-Schutz aktueller Smartphones spezialisieren. Ein ifun.de-Leser berichtet von Geräten im Kaufland Esslingen, die Schutzfolien selbstständig aufbringen und zusätzlich personalisierte Hüllen anbieten.
Das Prinzip ist einfach gehalten: Nutzer wählen am Display ihr Smartphone-Modell und die gewünschte Schutzfolie aus. Nach der Zahlung wird das Gerät in ein Fach eingelegt. Der Automat übernimmt anschließend die Reinigung des Displays und bringt die Folie eigenständig auf. Der gesamte Vorgang soll etwa zwei Minuten dauern (hier eine Messe-Demonstration der Automaten).
Technisch setzt der sogenannte Glasomat auf eine Kombination aus mechanischer Reinigung und automatisierter Positionierung. Bürsten, Tücher und Reinigungsflüssigkeit bereiten die Oberfläche vor. Danach wird die Schutzfolie präzise ausgerichtet und aufgeklebt. Ziel ist ein blasenfreies Ergebnis ohne manuelle Nacharbeit.
Zubehör direkt vor Ort individualisieren
Neben dem Displayschutz bieten die Geräte eine zweite Funktion. An einem benachbarten Modul lassen sich Smartphone-Hüllen gestalten. Kunden können dabei entweder aus vorgegebenen Motiven wählen oder eigene Bilder hochladen, die direkt vor Ort auf eine Hülle gedruckt werden.
Preislich liegen die Schutzfolien je nach Variante zwischen 19,95 Euro und 24,95 Euro. Bedruckte Hüllen werden für 29,95 Euro angeboten. Die Zahlung erfolgt ausschließlich bargeldlos, etwa per EC-Karte oder Apple Pay.
Die neuen Automaten im Kaufland Esslingen
Die Automaten sind auf einen unbeaufsichtigten Betrieb ausgelegt. Ein integriertes System verwaltet Lagerbestände und meldet Wartungsbedarf über eine Cloud-Anbindung.
Aktuell unterstützen die Geräte vor allem iPhone-Modelle ab dem iPhone X bis hin zu aktuellen Varianten. Weitere Gerätetypen sollen folgen. Ob sich das Konzept im Alltag bewährt, dürfte vor allem von der Qualität der automatischen Anbringung abhängen.
Is ja alles ganz nett, aber wie sind die Leute früher klargekommen als es nicht für alles ne Maschine gab
Also n Nagel in die Wand bekommen ist doch nu wirklich schwerer als ne Folie aufkleben
Ich bin beim Nagel besser als bei Folien, um ehrlich zu sein.
Und meine Schwiegers auch.
Wenn man sich das anschaut, kommen viele halt mit den Blasen und Lufteinschließungen. Und ich hab viele Geräte von Kunden gesehen. Bei manchen wundert man sich, dass das Gerät überhaupt noch bedienbar ist.
*und Lufteinschließungen >klar<.
Das Wort hat gefehlt
Ein Nagel in die Wand ist meist leichter, dafür aber eventuell schmerzhafter ;)
Wie hast du deinen Gedanken ins Netz geblasen als es noch keine Computer gab?
Also das was man auf dem messevideo sieht, schaut schon sehr gut aus.
Bin mal gespannt, wie sich das verbreitet und werde es sicher mal nutzen.
Was mich nur interessieren würde: was ist wenn der Automat mal keine zufriedenstellende Leistung bringt? Kann man dann direkt Hilfe anfordern?
Und was mache ich wenn die Folie nicht perfekt sitzt oder noch schlimmer, wenn mein Gerät Kratzer oder Beschädigungen davon trägt? Kann ja alles mal passieren… aber an wen wende ich mich und vorallem, wie beweise ich das???!!?!
Irgendwie sehe ich vor meinem geistigen Auge die alten Gags mit Waschanlagen von Verstehen Sie Spaß ;-) (man bin ich alt …)
Es wird schon eine serviere Mail o.ä geben aber der Punkt mit den beweisen dürfte schwierig werden.
Kommt wirklich auf die Qualität an – ein Lufteinschluss und dann am besten noch prominent in der Mitte und das wars mit der Reputation- dann lieber für ’n 5er zum Mediamarkt und es da machen lassen wenn einem selbst die Geduld oder Geschicklichkeit fehlt
Wenn das nur 5€ im Mediamarkt kostet wieso würde dann jemand 29€ a den Automat zahlen??
Verfügbarkeit….
Hab mein 15pm seinerzeit dort mit einem Glass ausstatten lassen und dies kostet 5€ Servicegebühr, plus Glas versteht sich – vielleicht war es n marktinternes Ding – aber für mich war das auch irgendwie geläufig in der Preisklasse
Es gibt doch genügend Folien welche mit hilfsrahmen geliefert werden. Sauber machen sollte nicht das Problem sein. Und dann am besten im Bad nachdem duschen anbringen, da klappt das auch mit dem Staub.
Hab keine zwei linken Hände und tue mich trotzdem schwer – aber das mit dem Badezimmer ist ein unangenehm logischer Tipp- danke!
Wollt ich auch sagen. Ich war richtig schlecht im gerade und blasenfrei anbringen, aber seit diese Rahmen mitkommen ist es doch wirklich idiotensicher? Naja, keine Geschäftsidee in die ich investieren würde als Löwe, aber viel Erfolg trotzdem.
Ja genau. Es gibt auch die mit Rahmen wo die Folie drunter weggezogen wird da hatte ich auch noch nie sichtbaren Staub drunter. Und kriegt man für 15€
Ich werde bestimmt nicht mein iPhone in einen Automaten legen.
Ich habe den Use Case für Displayfolien noch nie verstanden. Eine Hülle geht normalerweise immer über den Rand, wie soll dann das Display überhaupt Schaden nehmen? Ich hatte jedenfalls in meinem ganzen „Smartphone-Leben“ noch nie ein beschädigtes Display und ich lasse leider mein iPhone ständig fallen.
dann hattest du wohl auch einfach Glück, dass dein Smartphone eher zu Hause runtergefallen ist und da nicht zufällig ein Steinchen oder ähnliches gelegen ist, dass dann höher war als der Rand deiner Hülle …
+1
Eigentlich braucht man da gar nicht so viel Fantasie zu. Wenn das Telefon mit dem Display auf eine scharfe Kante, ein Steinchen oder durch blöden Zufall mit einem Schlüssel in Kontakt kommt, ist es schon geschehen. Selbst vor kurzem noch leider erleben müssen durch blöden Zufall und Kontakt mit Schlüssel in der Hosentasche.
Was ich noch berichten kann. In Esslingen ist in dem Kaufland auch ein Handyshop (15 m von dem Automat entfernt). Der hatte immer die Aufbringung der Folie mit 30 Euro beworben. Nachdem der Automat 2 Wochen gestanden ist wird plötzlich die Aufbringung der Panzerfolie mit ensprechender Werbung inkl Folie für 10 Euro angeboten. Da hat der Automat schon was ausgelöst im Hinblick auf die Preise.
Die Automaten erregen auf jeden Fall Aufmerksamkeit und man sieht regelmäßig Leute dort stehen – ob die allerdings es sich nur anschauen wollen oder den Automat nutzen kann ich nicht sagen.
Der Automat mit den bedruckten Hüllen habe ich die letzten Tage öfters mal im Service-Menü stehen gesehen (also nicht nutzbar) … aber dies ist nur subjektiv …
Wird das jetzt so eine 2Cent Plastikfolie oder Panzerglas aufgebracht. In der heutigen Zeiten muss man ja extra genau nachfragen.
Ich glaub auch 1980 war es empfehlenswert genau nachzuprüfen welche Leistung man einkauft.
Alufolie :D
Ich habe das Gerät auf der IFA ausprobiert und das Ergebnis war top . Allerdings haben diese Sicht Schutz Folien und Sonnen Einstrahlung mein Face ID sehr gestört .