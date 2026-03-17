Glasomat gesichtet: Automaten bringen Displayschutz aufs iPhone

In ersten deutschen Einkaufszentren tauchen aktuell neue Automaten auf, die sich auf den Display-Schutz aktueller Smartphones spezialisieren. Ein ifun.de-Leser berichtet von Geräten im Kaufland Esslingen, die Schutzfolien selbstständig aufbringen und zusätzlich personalisierte Hüllen anbieten.



Das Prinzip ist einfach gehalten: Nutzer wählen am Display ihr Smartphone-Modell und die gewünschte Schutzfolie aus. Nach der Zahlung wird das Gerät in ein Fach eingelegt. Der Automat übernimmt anschließend die Reinigung des Displays und bringt die Folie eigenständig auf. Der gesamte Vorgang soll etwa zwei Minuten dauern (hier eine Messe-Demonstration der Automaten).

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Technisch setzt der sogenannte Glasomat auf eine Kombination aus mechanischer Reinigung und automatisierter Positionierung. Bürsten, Tücher und Reinigungsflüssigkeit bereiten die Oberfläche vor. Danach wird die Schutzfolie präzise ausgerichtet und aufgeklebt. Ziel ist ein blasenfreies Ergebnis ohne manuelle Nacharbeit.

Zubehör direkt vor Ort individualisieren

Neben dem Displayschutz bieten die Geräte eine zweite Funktion. An einem benachbarten Modul lassen sich Smartphone-Hüllen gestalten. Kunden können dabei entweder aus vorgegebenen Motiven wählen oder eigene Bilder hochladen, die direkt vor Ort auf eine Hülle gedruckt werden.

Preislich liegen die Schutzfolien je nach Variante zwischen 19,95 Euro und 24,95 Euro. Bedruckte Hüllen werden für 29,95 Euro angeboten. Die Zahlung erfolgt ausschließlich bargeldlos, etwa per EC-Karte oder Apple Pay.

Die neuen Automaten im Kaufland Esslingen

Die Automaten sind auf einen unbeaufsichtigten Betrieb ausgelegt. Ein integriertes System verwaltet Lagerbestände und meldet Wartungsbedarf über eine Cloud-Anbindung.

Aktuell unterstützen die Geräte vor allem iPhone-Modelle ab dem iPhone X bis hin zu aktuellen Varianten. Weitere Gerätetypen sollen folgen. Ob sich das Konzept im Alltag bewährt, dürfte vor allem von der Qualität der automatischen Anbringung abhängen.