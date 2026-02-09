NetNewsWire 7 jetzt auch für iPhone und iPad verfügbar

Wer regelmäßig Nachrichten, Blogbeiträge oder Technikartikel liest, stößt früher oder später auf sogenannte RSS-Feeds. Dabei handelt es sich um abonnierbare Inhaltslisten, die neue Beiträge einer Webseite automatisch sammeln. Statt viele Internetseiten einzeln aufzurufen, fügt man deren Feed einmal in eine passende App ein.

Neue Artikel erscheinen dann gesammelt an einem Ort und lassen sich in Ruhe lesen, sobald Zeit dafür ist. RSS-Feeds (etwa ifun.de/feed oder iphone-ticker.de/feed) funktionieren unabhängig von sozialen Netzwerken und deren Sortierlogik. Der Nutzer entscheidet selbst, welche Quellen relevant sind.

Mit NetNewsWire steht für dieses Prinzip seit Jahren eine kostenlose und quelloffene Anwendung zur Verfügung. Nachdem Ende Januar bereits Version 7 für den Mac erschienen ist, liegt das große Update nun auch für iPhone und iPad vor.

RSS lesen ohne Umwege über soziale Netzwerke

NetNewsWire versteht sich als klassischer Feed-Reader. Die App lädt neue Inhalte direkt von den abonnierten Webseiten und merkt sich, welche Artikel bereits gelesen wurden. Nutzer können ihre bevorzugten Blogs, Nachrichtenseiten oder Fachportale gezielt zusammenstellen und erhalten so eine chronologisch sortierte Übersicht aktueller Veröffentlichungen.

Im Vergleich zu sozialen Netzwerken oder News Apps mit algorithmischer Auswahl bleibt die Darstellung neutral. Es gibt keine Priorisierung nach Klickzahlen oder Werbeinteressen. Gelesen wird, was zuvor bewusst abonniert wurde. Für Einsteiger genügt es, die Internetadresse eines Feeds hinzuzufügen. Viele Webseiten bieten entsprechende Links an, manche kürzen ihre Inhalte jedoch, um die Nutzer weiter zum Besuch der Webseite zu motivieren.

iOS-Version mit bekannter Funktionsvielfalt

Die neue Version 7 für iPhone und iPad orientiert sich optisch am Liquid-Glass-Design der aktuellen Apple Betriebssysteme. Transparente Flächen und systemnahe Bedienelemente sorgen für eine einheitliche Darstellung auf allen Geräten. Inhaltlich bleibt NetNewsWire seiner Linie treu.

Unterstützt werden mehrere Konten sowie die Synchronisation über verschiedene Dienste wie iCloud oder externe Feed-Anbieter. Artikel lassen sich markieren, durchsuchen, teilen oder für später vormerken. Intelligente Ansichten fassen ungelesene Beiträge oder aktuelle Veröffentlichungen zusammen. Auch der Import und Export von Feed-Listen ist weiterhin möglich, etwa beim Wechsel von einer anderen App.

NetNewsWire bleibt kostenlos und offen entwickelt. Bestehende Nutzer können das Update direkt installieren, neue Anwender erhalten einen einfachen Einstieg in die Welt der RSS-Feeds ohne Registrierungspflicht oder kostenpflichtige Zusatzfunktionen.