FreiFahren: Berliner App warnt vor Ticketkontrollen

Die Berliner Initiative FreiFahren bietet eine App an, die Fahrgäste vor gemeldeten Ticketkontrollen im öffentlichen Nahverkehr warnt. Nutzer tragen Kontrollen mit Station, Linie und Fahrtrichtung ein. Die Angaben erscheinen anschließend auf einer Karte und werden alle paar Sekunden aktualisiert. Standardmäßig zeigt die Anwendung Meldungen der vergangenen Stunde.

FreiFahren funktioniert derzeit für U-Bahn, S-Bahn und Straßenbahn in Berlin. Busse sind nicht berücksichtigt. Neben den direkten App-Meldungen fließen Angaben aus einer Telegram-Gruppe ein, deren Nachrichten automatisiert ausgewertet werden. Nach Angaben des Vereins kamen innerhalb von sieben Tagen zuletzt 3.518 Kontrollmeldungen zusammen. Die U6 führte die Statistik mit 272 Hinweisen an.

Meldungen ohne Benutzerkonto

Für die Nutzung ist keine Registrierung erforderlich. Standortdaten sollen auf dem Gerät verbleiben und lediglich dazu dienen, nahe gelegene Stationen anzuzeigen und Meldungen auf Plausibilität zu prüfen. Eine Kontrolle kann nur gemeldet werden, wenn sich das Gerät höchstens rund 1,5 Kilometer von der ausgewählten Station entfernt befindet. An den Server übermittelt die App nach Vereinsangaben Station, Linie, Richtung und Zeitstempel.

Gegen Missbrauch setzt FreiFahren unter anderem auf Mindestabstände zwischen eigenen Meldungen, Spamfilter und weitere interne Prüfungen. Vollständig ausschließen lassen sich Falschmeldungen damit ausdrücklich nicht. Die Anwendung ist kostenlos und wird über freiwillige Spenden finanziert. Neben der iPhone-App steht eine Web-App bereit.

Dass digitale Fahrscheine und Kontrollen immer wieder für Reibung sorgen, ist in Berlin nicht neu. Bereits 2017 führte die damals geltende Zwei-Minuten-Regel für Handytickets zu Diskussionen. Später ersetzten BVG, VBB und Deutsche Bahn den Countdown durch einen 60-sekündigen Blackout frisch gekaufter Tickets.

BVG beobachtet Entwicklung aufmerksam

FreiFahren versteht sich selbst nicht nur als technische Plattform, sondern als Initiative gegen Ersatzfreiheitsstrafen wegen Fahrens ohne Fahrschein. Der Verein verweist auf Menschen, die Geldstrafen nicht bezahlen können und deshalb im Gefängnis landen. Gleichzeitig positioniert sich die App damit zwangsläufig gegen die Interessen der Verkehrsbetriebe.

Die BVG kritisiert das Angebot entsprechend deutlich. Gegenüber dem Rundfunk Berlin Brandenburg bezeichnet sie die App als Unterstützung unsolidarischen Verhaltens zulasten zahlender Fahrgäste. Das Unternehmen beobachte die Entwicklung und prüfe fortlaufend, ob rechtliche Schritte infrage kommen. Nach Angaben der BVG entgehen ihr durch Fahrten ohne gültigen Fahrschein jährlich Einnahmen von rund 20 bis 25 Millionen Euro.

Unklar ist zudem, wie lange die iPhone-App im App Store verfügbar bleibt. Aktuell weist FreiFahren seine Nutzer bereits auf eine mögliche Entfernung hin und empfiehlt vorsorglich die Web-App.