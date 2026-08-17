Außenleuchte mit Sicherheitskamera
Eufy Wall Light Cam S4: Neues Modell mit Radarsensor und 4K-Kamera
Eufy erweitert seine vor drei Jahren eingeführte Produktreihe „Wall Light Cam“ um ein Modell mit verbessertem Bewegungsmelder und 4K-Auflösung. Die Eufy Wall Light Cam S4 ist zur Markteinführung erstmal nur in den USA verfügbar. Die Kamera dürfte jedoch schon bald auch in Deutschland erhältlich sein.
Radar ersetzt den PIR-Sensor
Wie die Vorgängermodelle kombiniert die Wall Light Cam S4 eine Außenbeleuchtung mit einer Kamera. Neu ist unter anderem ein 60-GHz-Radarsensor. Ältere Modelle der Wall Light Cam arbeiten mit einem einfacheren PIR-Sensor. Das neue Millimeterwellen-Radar erfasst nach Angaben des Herstellers einen Bereich von 120 Grad und soll Bewegungen aus bis zu zwölf Metern Entfernung erkennen. Die Technik soll unter anderem Fehlalarme reduzieren, die beispielsweise durch Haustiere oder sich bewegende Pflanzen ausgelöst werden.
Die 4K-Kamera verfügt über eine Blende von f/1,6 und lässt sich manuell auf den gewünschten Überwachungsbereich ausrichten. Wie bei anderen Eufy-Kameras kann das System zwischen Personen, Fahrzeugen und Haustieren unterscheiden. Die App-Benachrichtigungen lassen sich auf dieser Basis gezielt anpassen. In Verbindung mit der Eufy HomeBase 380 ist die neue Kamera auch mit. Apple Home kompatibel.
Mit Akku und Solarmodul
Die integrierte Beleuchtung beschränkt sich nicht auf weißes Licht. Optional lässt sich die Wall Light Cam als farbige Außen- beziehungsweise Partybeleuchtung verwenden. Die Leuchte kann ihre Lichtfarbe und Helligkeit zudem automatisch an die Tageszeit und Umgebungshelligkeit anpassen.
Die Energieversorgung übernimmt ein integrierter Akku in Verbindung mit einem abnehmbaren Solarmodul. Mit den Solarkameras von Eufy haben wir bislang sehr gute Erfahrungen gemacht. Wenn das Panel nicht abgedeckt oder ganztägig verschattet ist, sollte sie mehrere Monate, wenn nicht vollständig ohne manuelles Nachladen funktionieren.
Mehr Leistung sorgt für deutliche Preissteigerung
Preislich liegt die neue Wall Light Cam aufgrund der deutlich verbesserten Leistungswerte ein ganzes Stück über den älteren Modellen. In den USA bietet Eufy das Gerät für 250 Dollar an, während der Preis für die ursprünglichen Modelle um die 100 Euro liegt.
Hier haben wir die Vorläufer der Wall Light Cam S4 vorgestellt:
Hübsch. Jetzt noch PoE und HKSV dazu und ich würde sie mir kaufen.
Nur eine Frage: Kann sie RTSP mit lokalen Streams? Eufy bietet das für ein paar wenige Kameras an, die alte Wandleuchte kann es leider nicht. Das wäre für mich ein (nicht-)kaufargument.
Vielleicht etwas Off topic:
Kennt jemand eine Lampe mit (oder ohne) Cam die etwas ansprechender aussieht. Fest verkabelt, Bewegungsmelder aber auch gerne mit App. Suche schon länger ohne nennenswerten Erfolg
Nein. Ich teile deine erfolglose Suche.
Steinel hat so etwas.
Steinel ist Mist. Hate die eine zwei Jahre an der Wand. Schlechte App, unzuverlässig, schlechte Performance und am Ende hatte sie die Nachbarschaft als Stroboskop bespaßt.
Wurde zwar getauscht, aber die Probleme hörten nicht auf. Daher wurde final rückabgewickelt.
Mittlerweile hängt eine Netatmo-Presence an der Wand.
Geringfügig besser.
Keine Ahnung was die alle für ein Problem haben, was zuverlässiges zu konstruieren.
Werde wohl demnächst umbauen auf eine Kamera und eine separate Leuchte.
Es sei denn, Unifi bringt joch eine Kombi ;-)
Video- und Tonqualität sind bei den Vorgängermodellen ok, aber:
– Die Lichttemperatur/-Farbe wirkt einfach nur billig.
– Die Verarbeitung -gerade der Halterung- ist unterirdisch
– Die weissen Kunststoffteile verfärben sich mit der Zeit gelblich und werden äußerst unansehnlich
Diese Leuchten kommen bei mir nie wieder im sichtbaren Bereich zur Verwendung.
Matter?