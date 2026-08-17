Eufy erweitert seine vor drei Jahren eingeführte Produktreihe „Wall Light Cam“ um ein Modell mit verbessertem Bewegungsmelder und 4K-Auflösung. Die Eufy Wall Light Cam S4 ist zur Markteinführung erstmal nur in den USA verfügbar. Die Kamera dürfte jedoch schon bald auch in Deutschland erhältlich sein.

Radar ersetzt den PIR-Sensor

Wie die Vorgängermodelle kombiniert die Wall Light Cam S4 eine Außenbeleuchtung mit einer Kamera. Neu ist unter anderem ein 60-GHz-Radarsensor. Ältere Modelle der Wall Light Cam arbeiten mit einem einfacheren PIR-Sensor. Das neue Millimeterwellen-Radar erfasst nach Angaben des Herstellers einen Bereich von 120 Grad und soll Bewegungen aus bis zu zwölf Metern Entfernung erkennen. Die Technik soll unter anderem Fehlalarme reduzieren, die beispielsweise durch Haustiere oder sich bewegende Pflanzen ausgelöst werden.

Die 4K-Kamera verfügt über eine Blende von f/1,6 und lässt sich manuell auf den gewünschten Überwachungsbereich ausrichten. Wie bei anderen Eufy-Kameras kann das System zwischen Personen, Fahrzeugen und Haustieren unterscheiden. Die App-Benachrichtigungen lassen sich auf dieser Basis gezielt anpassen. In Verbindung mit der Eufy HomeBase 380 ist die neue Kamera auch mit. Apple Home kompatibel.

Mit Akku und Solarmodul

Die integrierte Beleuchtung beschränkt sich nicht auf weißes Licht. Optional lässt sich die Wall Light Cam als farbige Außen- beziehungsweise Partybeleuchtung verwenden. Die Leuchte kann ihre Lichtfarbe und Helligkeit zudem automatisch an die Tageszeit und Umgebungshelligkeit anpassen.

Die Energieversorgung übernimmt ein integrierter Akku in Verbindung mit einem abnehmbaren Solarmodul. Mit den Solarkameras von Eufy haben wir bislang sehr gute Erfahrungen gemacht. Wenn das Panel nicht abgedeckt oder ganztägig verschattet ist, sollte sie mehrere Monate, wenn nicht vollständig ohne manuelles Nachladen funktionieren.

Mehr Leistung sorgt für deutliche Preissteigerung

Preislich liegt die neue Wall Light Cam aufgrund der deutlich verbesserten Leistungswerte ein ganzes Stück über den älteren Modellen. In den USA bietet Eufy das Gerät für 250 Dollar an, während der Preis für die ursprünglichen Modelle um die 100 Euro liegt.

Hier haben wir die Vorläufer der Wall Light Cam S4 vorgestellt: