Apple veröffentlicht iOS 17.0.2 und watchOS 10.0.2

Wenige Stunde nach der Freigabe von macOS Sonoma hat Apple am Dienstagabend ein weiteres iOS-Update ausgegeben. Auf Version 17.0 am vergangenen Montag und iOS 17.0.1 am Donnerstag, folgt nun die iOS-Version 17.0.2 die ab sofort in den iOS-Systemeinstellungen zur Installation bereitsteht.

