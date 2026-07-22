Frankreich macht Ernst: Instagram und TikTok erst ab 15

Frankreich hat das geplante Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren beschlossen. Nachdem wir im Januar über den Vorstoß der Regierung berichtet hatten, haben nun sowohl der Senat als auch die Nationalversammlung dem Gesetz zugestimmt.

Neue Konten bei sozialen Netzwerken sollen bereits ab dem 1. September 2026 nur noch von Nutzern ab 15 Jahren angelegt werden dürfen. Für bestehende Profile gilt eine Übergangsfrist bis zum 1. Januar 2027. Anschließend sollen auch bereits vorhandene Konten jüngerer Nutzer geschlossen werden.

WhatsApp und YouTube teilweise ausgenommen

Betroffen sind vor allem Plattformen wie Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook und X. Die Anbieter werden verpflichtet, das Alter ihrer Nutzer zuverlässig zu kontrollieren. Ausnahmen sind unter anderem für Online-Enzyklopädien, Bildungsangebote und Projekte rund um freie Software vorgesehen.

WhatsApp und YouTube dürfen von Kindern unter 15 Jahren wohl teilweise weiterverwendet werden. Der private Nachrichtenaustausch und das reine Ansehen von Videos sollen erlaubt bleiben. Funktionen zum öffentlichen Teilen und Kommentieren von Inhalten können dagegen unter das Verbot fallen.

Apple liefert technische Grundlagen

Wie die Altersprüfung konkret umgesetzt wird, ist noch offen. Apple hat für vergleichbare Vorgaben in anderen Ländern allerdings bereits technische Grundlagen geschaffen. Über eine Programmierschnittstelle können Apps den Altersbereich eines Nutzers abfragen, ohne dessen Geburtstag zu erhalten. Eltern müssen der Weitergabe bei Kinderaccounts zustimmen.

In Australien unterstützt Apple auf diese Weise bereits ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige. Darüber hinaus testet der Konzern in mehreren Ländern eine direkt in den App Store integrierte Altersverifizierung.

Mit iOS 27 werden soziale Netzwerke zudem gesondert als App-Kategorie erfasst. Eltern können dadurch Zeitlimits für alle entsprechenden Apps gemeinsam festlegen. Ein gesetzliches Zugangsverbot lässt sich damit allein jedoch nicht durchsetzen.

Verfassungsrat soll Gesetz prüfen

Das Gesetz weitet zugleich das Handyverbot an französischen Schulen auf die Oberstufe aus. Kritiker halten die Alterskontrolle für leicht umgehbar und befürchten einen Flickenteppich unterschiedlicher Vorgaben innerhalb der EU. Sozialisten und die Linkspartei LFI wollen das Gesetz daher vom französischen Verfassungsrat prüfen lassen.