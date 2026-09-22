Fotografische Stile: Apple streicht Unterstützung für iPhone 16 und 17

Apple hat die Verfügbarkeit seiner neuen Kameraoptionen „Textur“ und „Körnung“ offenbar nachträglich eingeschränkt. Während zum Start von iOS 27 auch die Modellreihen iPhone 16 und iPhone 17 als kompatibel genannt wurden, führt Apple diese Geräte inzwischen nicht mehr auf.

Die aktualisierten Systemvoraussetzungen beschränken die neuen Einstellungen auf Fotos, die mit dem iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max aufgenommen werden. Beim iPhone Duo stehen sie zudem mit Ultraweitwinkel-, Haupt- und Center-Stage-Kamera zur Verfügung. Besitzer eines iPhone 16 oder iPhone 17 behalten dagegen die bisherigen Möglichkeiten der fotografischen Stile.

Mehr Struktur und künstliches Filmkorn

Mit Textur lässt sich beeinflussen, wie fein Bilddetails wiedergegeben werden. Grain ergänzt Aufnahmen um eine sichtbare Körnung und soll damit einen stärker an klassischen Film erinnernden Look ermöglichen. Apples Hilfe-Dokumente zu iOS 27 fühen neben der Standarddarstellung unter anderem Soft Skin, Glow, Film und Grain auf. Die Textur-Regelung wird dort ausdrücklich dem iPhone 18 Pro zugeordnet.

Die neuen Optionen ergänzen Apples ohnehin deutlich erweitertes Kameraangebot. Mit iOS 27 lässt sich inzwischen auch die Oberfläche der Kamera-App individuell zusammenstellen. Bei den iPhone-18-Pro-Modellen kommen außerdem manuelle Einstellungen für Blende, Verschlusszeit, Fokus und Weißabgleich hinzu.

Apple nennt keinen technischen Grund

Warum die Unterstützung für ältere Geräte aus der Kompatibilitätsangabe verschwunden ist, bleibt offen. Apple hat bislang weder einen bestimmten Prozessor noch Sensor- oder Speicheranforderungen genannt, die Textur und Körnung auf dem iPhone 16 oder iPhone 17 ausschließen würden.

Die neuen Steuerungen für Textur und Körnung in Fotografische Stile werden mit iOS 27 auf dem iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max und iPhone Duo verfügbar sein.

– Apple am 11. September 2026 Die neuen Einstellungen für Textur und Körnung stehen für Fotos zur Verfügung, die mit iPhone 18 Pro Modellen sowie mit der Ultraweitwinkel-, der Haupt- und der Center Stage-Kamera des iPhone Duo aufgenommen wurden.

– Apple am 22. September 2026

Dass Apple Kamera-Funktionen zunehmend nach Gerätemodell trennt, zeigt bereits der Vergleich zwischen iPhone Duo und iPhone 18 Pro. Auch dort unterscheiden sich die verfügbaren Aufnahmefunktionen trotz teilweise identischer Plattform deutlich. Ob Textur und Körnung mit einem späteren iOS-27-Update doch noch auf ältere Geräte zurückkehren, ist derzeit unklar.