2.299 Euro, aber nicht Pro
iPhone Duo gegen iPhone 18 Pro: Für Fotografen ist die Wahl klar
Das iPhone Duo ist ohne Zweifel das spannendste neue iPhone seit Jahren. Apple verlangt dafür allerdings auch mindestens 2.299 Euro und positioniert das Faltmodell damit noch oberhalb des iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max. Wer angesichts dieses Preises automatisch das bestausgestattete iPhone erwartet, könnte enttäuscht werden. Vor allem Fotografen und Videofilmer müssen beim Duo erstaunlich viele Abstriche hinnehmen.
Apple gibt mehr Auswahl als je zuvor.
Dabei sind sich die drei Spitzenmodelle auf den ersten Blick erstaunlich ähnlich. Im Duo arbeitet derselbe A20 Pro wie im iPhone 18 Pro. ProMotion mit bis zu 120 Hertz, Always-On, bis zu 3.000 Nits im Freien, USB-C und MagSafe mit bis zu 25 Watt gibt es ebenfalls. Das Duo ist also keineswegs ein technisch abgespecktes Falt-iPhone. Apple setzt die Prioritäten lediglich völlig anders.
Das beste Display steckt im Duo
Wer möglichst viel Bildschirm in der Hosentasche haben möchte, bekommt mit dem Duo etwas, das kein anderes iPhone bieten kann. Aufgeklappt wartet ein 7,6 Zoll großes OLED-Display mit Nanotexturbeschichtung. Apple spricht daher vom größten Bildschirm, den ein iPhone bislang hatte. Apps lassen sich nebeneinander öffnen, das Gerät kann halb aufgeklappt auf dem Tisch stehen und später im Jahr lässt sich sogar der Apple Pencil mit USB-C verwenden.
Das Duo bietet einen Vorteil: Fotos und Videos können besser gesichtet werden.
Gerade für Webseiten, Fotos, Videos, Spiele oder die Arbeit mit zwei Apps gleichzeitig ist das ein gewaltiger Vorteil. Zusammengeklappt bleibt mit dem 5,4-Zoll-Außendisplay trotzdem ein ungewöhnlich kompaktes iPhone übrig. Wer das Smartphone vor allem konsumierend und als kleinen Computer nutzt, bekommt mit dem Duo also tatsächlich einen Mehrwert, den auch das 6,9 Zoll große iPhone 18 Pro Max nicht vollständig ersetzen kann.
Bei der Kamera wird aus „Duo“ schnell weniger
Anders sieht es aus, wenn die Kamera beim Kauf eine große Rolle spielt. Das Duo besitzt eine 48-Megapixel-Hauptkamera und eine 48-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera. Einen 2x-Zoom in optischer Qualität erzeugt die Hauptkamera über ihren hochauflösenden Sensor. Ein eigenes Teleobjektiv fehlt jedoch vollständig.
Das iPhone 18 Pro legt hier mit einer zusätzlichen 48-Megapixel-Telekamera deutlich nach und bietet 4x sowie 8x Zoom in optischer Qualität. Der digitale Zoom reicht beim Pro bis 40x, beim Duo ist bereits bei 10x Schluss. Noch interessanter ist die neue variable Blende der Pro-Hauptkamera. Statt der festen ƒ/1.6-Blende des Duo kann das Pro zwischen ƒ/1.48, ƒ/1.8, ƒ/2.8 und ƒ/4.0 wechseln. Damit lässt sich nicht nur der Lichteinfall, sondern auch die Schärfentiefe beeinflussen.
Hinzu kommen die neuen Pro-Steuerungen. Blende, Verschlusszeit und Weißabgleich lassen sich direkt beeinflussen, zusätzlich kann ein Histogramm eingeblendet werden. Das Duo bietet diese Möglichkeiten nicht beziehungsweise nur über Drittanbieter-Apps wie Halide. Ebenso fehlen ProRAW und räumliche Fotos. Auch den LiDAR-Scanner, den Apple bei den Pro-Modellen weiterhin für Tiefenerfassung, Augmented Reality und die Unterstützung des Autofokus bei wenig Licht einsetzt, sucht man im Duo vergeblich.
Die variable Blende ist das Highlight des iPhone 18 Pro und 18 Pro Max.
Für Video wird der Unterschied noch größer
Noch deutlicher fällt die Trennung beim Filmen aus. Das Duo schafft zwar ebenfalls 4K-Aufnahmen mit Dolby Vision und bis zu 120 Bildern pro Sekunde, professionelle Aufnahmeformate bleiben jedoch den Pro-Modellen vorbehalten.
Kein ProRes, kein ProRes RAW, kein Apple Log 2 und keine Genlock-Unterstützung: Wer sein iPhone in einen professionelleren Video-Workflow integrieren möchte, verliert mit dem Duo praktisch das komplette Pro-Paket. Auch das Academy Color Encoding System und räumliche Videoaufnahmen fehlen. Die manuellen Pro-Steuerungen für Blende, Verschlusszeit und Weißabgleich stehen beim Filmen ebenfalls nicht zur Verfügung.
In Deutschland wird es auch die Referenz-Fotos vorerst nicht geben.
Selbst bei den Frontkameras ist das günstigere Pro besser ausgestattet. Das iPhone 18 Pro besitzt eine 18-Megapixel-Center-Stage-Kamera mit intelligenter Fokusverfolgung und unterstützt hier sogar ProRes-Aufnahmen. Beim Duo sitzt außen lediglich eine Center-Stage-Kamera mit 12 Megapixeln. Hinzu kommt die unter dem großen Innendisplay versteckte FaceTime-Kamera, die nur mit 1080p aufzeichnet.
Diese Konstruktion kostet das Duo gleichzeitig Face ID. Entsperrt wird stattdessen über Touch ID in der Seitentaste oder die Apple Watch. Auch die Aktionstaste fehlt. Immerhin bleibt die Kamerasteuerung erhalten. Damit wirkt das 2.299-Euro-Modell stellenweise weniger wie ein „iPhone 18 Pro zum Aufklappen“ und vielmehr wie eine eigenständige Produktlinie mit bewusst anderen Schwerpunkten.
Das Duo hat trotzdem eigene Kamera-Tricks
Ganz so einfach ist die Entscheidung allerdings nicht. Ausgerechnet das faltbare Design ermöglicht dem Duo einige Kamerafunktionen, die dem iPhone 18 Pro fehlen. Über „Duo Preview“ kann die fotografierte Person das Bild auf dem Außendisplay selbst sehen. Für Selfies lassen sich zudem die deutlich besseren rückseitigen Kameras nutzen, während das Außendisplay als Sucher dient.
Besonders spannend ist „Smart Foto“. Stellt man das Duo aufgeklappt ab, analysiert der A20 Pro die Szene und löst automatisch aus, sobald alle Personen in Position sind. Der klassische Wettlauf vom eingestellten Selbstauslöser zurück in die Gruppe entfällt. Erstaunlicherweise bietet Apple diese Funktion auf dem iPhone 18 Pro nicht an – obwohl dort derselbe A20 Pro arbeitet. Technisch dürfte wenig dagegen sprechen, Smart Foto zumindest bei Verwendung eines Stativs auch auf anderen iPhones anzubieten.
Das iPhone Duo lässt sich für Fotos deutlich einfacher positionieren.
Auch für Familien hat Apple eine nette Idee: „Blickfang“ zeigt auf dem Außendisplay Animationen an, damit beispielsweise Kinder beim Fotografieren tatsächlich in Richtung Kamera schauen. Solche Funktionen sind weit weniger „Pro“ als Log-Aufzeichnung oder Genlock, dürften im Alltag aber für manche Nutzer wesentlich häufiger zum Einsatz kommen.
Das Pro Max ist der vernünftige Mittelweg
Am Ende hängt die Kaufentscheidung deshalb ungewöhnlich stark davon ab, was man mit seinem iPhone macht. Wer möglichst viel Displayfläche, Multitasking, Apple-Pencil-Unterstützung und den neuen Faltmechanismus möchte, bekommt mit dem Duo ein iPhone, was viele neue Möglichkeiten schafft. Für Foto- und Videofans fällt die Entscheidung dagegen deutlich leichter: Das iPhone 18 Pro ist in nahezu jedem relevanten Punkt das leistungsfähigere Kreativwerkzeug.
Sobald das iPhone Duo erkennt, dass alle in Position sind, wird das Foto ausgelöst – ohne Timer.
Und dann gibt es noch das iPhone 18 Pro Max. Sein 6,9-Zoll-Display ist zwar deutlich kleiner als das aufgeklappte Duo, dafür bekommt man das vollständige Pro-Kamerasystem und zahlt mit 1.599 Euro sogar 700 Euro weniger. Wer also vor allem ein großes Display möchte, aber bei der Kamera keine Kompromisse eingehen will, dürfte hier den vernünftigsten Kompromiss finden.
Daher ist das Duo deshalb weniger das „beste iPhone“, obwohl es das teuerste ist. Es ist das beste iPhone für Nutzer, die den zusätzlichen Bildschirm wirklich ausnutzen. Wer dagegen beim Fotografieren und Filmen möglichst wenig Einschränkungen möchte, fährt mit dem iPhone 18 Pro oder Pro Max klar besser. Apples neue Modellpalette zwingt damit erstmals zu einer echten Entscheidung: großes faltbares Display oder maximale Kameraausstattung.
Hoher Preis mit einigen Abstrichen…
Ich würde ein solch teures Smartphone bestimmt nicht so ablegen, wie auf dem Bild oben. Das Display dürfte da bestimmt zerkratzt werden, wenn man das iPhone so auf einer rauen und harten Oberfläche ablegt.
Wenn du dir Gedanken über Kratzer machst bist du nicht Zielgruppe
Man kann auch als Mitglied der richtigen Zielgruppe darauf achten, Kratzer zu vermeiden… Ist für mich kein Widerspruch.
Ich mache mir Gedanken über Kratzer auf meinem AMG, also verkaufe ich ihn lieber und fahre Bus. Korrekt?
Ein phablet ist halt keine Kamera, ist bei reinen iPads ja auch so.
Für das Selfie / Gruppenfotos kann man einfach (s)eine Uhr als Fernauslöser nutzen, da renn ich nirgendwohin wegen des Timers.. abgesehen davon sind 10 Sekunden selbst für eine lahme Ente nicht zu wenig – meine Meinung.
Läuft doch eh erstmal 1337 Stunden durch Photoshop und KI Bearbeitung. Als ob der Unterschied da später noch ne große Rolle spielt
Ich glaube fast, dass 95% der 18pro/18pro max-Nutzer nicht die leiseste Ahnung haben, wie man die Blende aktiv nutzen kann und welche Effekte man damit erzielen könnte
Zumal der Sensor eh viel zu klein ist :)
…für Linkshänder wohl auch….. ;/
Wo ist das Problem für Linkshänder?
Die komplette Bedienung
Das Pro Max ist kein Mittelweg, es ist der größte Klumpen in der Tasche
und schwersten. Bis auf 1g wiegt das Teil ein halbes Pfund. Das ist schon ordentlich. Das 15 Pro Max war noch bei 221g und somit fast 30g leichter. Bin mit meinem Air mehr als zufrieden.
Ich finde die 249 auch zu fett.
Wieso entscheiden? Einfach von beiden das Beste: ein Duo und ein Max gleichzeitig:)
In den sozialen Medien verbreitet sich für das Duo die Bezeichnung „Bügelfalte“.
Die schlechteren Kamerawerte finden kleinen Zuspruch. Sieht man nicht gleich alle Unzulänglichkeiten wie bei 8k, wo man so ran zoomen kann das durch das kleinste Pickel neue Diskussionsforen entstehen.
Face-ID war ungeschminkt eh ungünstig und besoffen findet man die Aktiontaste mit überschaubarer Wahrscheinlichkeit.
Es tauchen Fragen auf ob die Bügelfalte noch funktioniert wenn 1 von 2 Akkus leer ist.
Mir zaubert das ungewollt Gelächter ins Gesicht und App Entwickler sind bestimmt begeistert zusätzliche Skalierung in Apps einbauen zu dürfen.
asoziale Medien konsumiert man nicht.
@Spaß(bremse)
Demnächst beglückst du uns mit Telekomiker, WinDoof, Teuro etc. – es nützt sich ab.
Ich muss gestehen, dass sowohl die neuen Pro Modelle (ich besitze ein 17 Pro Max), als auch das Duo mich beim Gewicht zusammenzucken lassen.
@iFun Was macht die Hülle am Ende vom Artikel? Was wollt ihr damit sagen?
Dass tatsächlich FaceID nicht vorhanden ist, ist für mich das größte Argument gegen das Duo.. wobei ich mir auch ein Pro kaufen werde..
Warte lieber noch ein Jahr
Mal abwarten, wie Apple das Entsperren mit der Apple Watch umsetzt. Wenn das besser und einfacher als bisher funktioniert (als Ersatz für FaceID bei aktuellen Modellen), kann man über das fehlende FaceID hinwegsehen.
+ 1
Am Mac klappt es doch auch sehr gut seit Jahren. Warum sollte es am Duo schlecht sein?
@olpk Stimmt, mittlerweile muss ich auch nur 1-2 mal die Woche händisch das Passwort eingeben.
„Gerade für Webseiten, Fotos, Videos, Spiele“. Möööpph. Gerade für Videos komplett daneben. 21:9, 16:9. Das wäre was. So ist der Screen zu über 40% schwarz. Tolle Lösung. Noch sinnbefreiter wirds für die ganzen Tik Toker mit den Hochkantvideos.
Für mich wäre die Entscheidung eine leichte. Aber der Preis für das Duo ist es mir nicht wert. Dann bleibe ich lieber bei einem Max-Gerät.
Es kommt eh nächstes oder übernächstes Jahr das Duo Pro
Werde das Duo am 16.10. bestellen.
Wie ist das mit allen Banking-Apps? Bei mir ist alles aus FACE ID?
Touch ID…geht ja ebenfalls, man nutzt die Biometrische Funktion die das Gerät unterstützt
Das ist kein Problem. Die Funktion wird durch TouchID übernommen siehe iPad.
Geht ja mit dem Finger ;-) ist auch biometrisch.
Das geht dann wie am iPad oder MacBook per TouchID. Also per Fingerabdruck.
Du hast eine Banking-App aus FaceID? interessant… Ich bleibe bei Banking-Apps aus Software.
Im Ernst, was soll da sein? Du hast ein neues Gerät, installierst die Apps neu und die mit biometrischer Entsperrung greifen auf die biometrischen Daten zu, deren Schnittstelle das Gerät hat – d.h. beim iPhone Duo auf TouchID
Ich will mehr Bildschirmzeit, daher für mich das Duo, bitte!
Werde mir das Pro Max holen (besserer Akku als nur Pro) und dann einfach nur ein iPad Mini.
Ich bin Fotograf und technikbegeistert… fürs Fotografieren (selbst private Reisefotografie) ist das iPhone (aktuell 17 Pro Max) auch einfach nicht gut. Selbst in die Jahre gekommene Fujis machen einfach so viel bessere Bilder… Aktuell begleitet mich im Urlaub eine Leica Q3 43. Am Handy eine möglichst gute Kamera zu haben ist für mich (aus Fotografen-Sicht) eher Nebensache. Da finde ich die „neue“ Technik im iPhone doch wesentlich spannender als dass die Abstriche bei der Kamera wirklich ins Gewicht fallen.
Alte Fujis und du willst ahnung von Bildern haben, wahnsinn xD
Finde ich sehr pauschalisiert. Ich reise auch gerne und nehme meine Sony fullframe oder aktuelle Fuji Kameras mit, aber 3/4 der Aufnahmen hätten auch gut mit dem iPhone 17 Pro Max geklappt. Ich schaue mir auch oft die Pixelpeep Vergleiche an und sehe oft keinen Unterschied zwischen richtigen Kameras und dem Iphone.Eigentlich immer nur daran, dass man beim IPhone keine Stacking machen muss, da der Himmel so gut wie nie überbelichtet ist.
Lässt sich ja auch schwer vergleichen so eine Kamera mit so einem kompakten Objektiv/Linse wie im iPhone.
Ich finde die iPhones machen einen super Job für den Platz den sie haben
Ist halt die Frage wieviel % der Nutzer die ganzen Pro Features der Kamera überhaupt nutzen…denke mal es sind nicht viele, seit der 17er werden davon abgesehen viele auch das Pro Max gekauft haben weil es das einzige mit dem 6,9 Zoll Bildschirm ist, mich eingeschlossen, und die haben jetzt ne Alternative, wenn auch ne sehr teure :-)))
Was ist das für ein Argument? Wenn ich ein neues Gerät kaufe, möchte ich nicht alte oder schlechtere Komponenten darin verbaut haben. Der Unterschied jetzt mag marginal sein, aber in 5 Jahren sehen die Unterschiede dann deutlicher aus, was ich immer wieder an den Geräten Pro vs Normal sehe. Ja, ein Pro kostet Anfangs mehr, aber rechnet sich in 6-8 Jahren imme rnoch, während das normale schon Schwächen nach wenigen Jahren zeigt. Aber wenn ich mehr als 2000€ für ein Gerät ausgebe, will ich ganz sicher nicht dass dort schlechtere Komponenten verbaut werden, was ich spätestens nächstes Jahr bereuen werde, wenn Apple dann das große Ass aus dem Ärmel ziehen wird (surprise, surprise). Somit, nicht sehr schlau jetzt beim Duplo zuzugreifen. Mittlerweile kann man mit etwas Grips Apple lesen wie ein offenes Buch.
Für jeden Blinden ist die Entscheidung klar…
Das Duo hat bis auf das Große Display NUR Nachteile und selbst das beherbergt ja weiterhin die Kack Mulde, die man Physikalisch bedingt nunmal nicht raus bekommt und das Display einfach weich bleibt.
Hätte man wenigstens 3 Kameras bei dem Preis verbaut und FaceID, wäre es annehmbar, aber so?
Aber man kennt ja Apple, anstatt dem Duo eine dritte Kamera und FaceID zu geben, packen wir dann in späteren Versionen gleich noch ein Pro aus, was alle das hat und dann NUR 300-400€ mehr kostet…
Danke für die sehr gute Gegenüberstellung! Das bestärkt mich in meiner Entscheidung gegen das Duo. Keine Telekamera und kein FaceID für 2300€! Nein. Da entscheide ich mich für das 18 Pro Max.
Naja, das erste Mal eine solche Entscheidung ist das finde ich nicht.
Letztes Jahr musste man sich entscheiden ob man ein leichtes, dünnes iPhone mit einigen Abstrichen haben will, oder das schwere ohne Abstriche. (Trotz Einschränkungen hab ich mich bewusst für das Air entschieden.)
Früher gab es für mich schonmal so eine harte Entscheidung. Entweder nimmt man ein endlich wieder kleines iPhone, aber dafür mit veralteter Technik und unterirdischem Akku, oder man kauft weiter das große Gerät. (Habe mich damals leider für das 13 ohne Mini entschieden, weil die Abstriche einfach zu groß waren und dann noch der Preis unverschämt hoch für eine Resteverwertung. Das hat aber leider jegliche Hoffnung auf ein iPhone Pro Mini zerstört, weil es das aus falschen Gründen wohl nicht mehr geben wird).
Das Duo ist ein geniales Gerät, und dadurch ergeben sich interessante Kombinationen.
Ich versuche seit Längerem, mir eine sinnvolle Kombination aus den aktuellen Apple-Produkten für meinen Arbeitsalltag (Programmieren, Designen, Seminare, sonstige Business-Aufgaben, …) zu konfigurieren.
Aktuell nutze ich ein MacBook Pro 16″, ein iPhone Pro Max und ein iPad Pro 11″.
Das MacBook Pro 16″ ist mir mittlerweile jedoch zu groß, weshalb ich es gerne gegen ein 14″-Modell ersetzen würde. Da ich inzwischen wieder deutlich mehr am MacBook als am iPad Pro arbeite, wollte ich Letzteres durch ein iPad mini ersetzen. Ich nutze das iPad wirklich nur noch für Notizen – mein Workflow hat sich einfach verändert und das 11″-Modell ist mir dafür schlicht zu groß.
Die logische Überlegung war also:
MacBook Pro 14″, iPad mini (+ Apple Pencil) und iPhone Pro Max
Mit dem Duo sieht das Setup auf einmal ganz anders aus:
MacBook Pro 14″, iPhone Duo + Apple Pencil
Aktuell gibt es aber drei Punkte, die mich zurückhalten bzw. mir beim Warten sogar in die Karten spielen:
1) Die Kamera des Pro Max würde ich sehr vermissen, da ich wirklich viele Bilder mache.
2) Das iPhone Duo ist ein First-Gen-Produkt.
3) Nächstes Jahr kommen die MacBook Pros mit komplett neuem Design und M7-Chip.
Also, was tun?
Ich warte auf das MacBook Pro 14″ mit dem neuen Design (und M7 Pro). Bis dahin hat sich das iPhone Duo im Alltag bewiesen (oder auch nicht), und ich kann beurteilen, ob es das Pro Max für mich ersetzen kann. Evtl. hat bis dahin zumindest eine der Kameras eine verstellbare Blende bekommen. Und wenn wir alle noch etwas Glück haben, sind bis Ende 2027 auch die Preise für den Arbeitsspeicher wieder etwas gesunken.
Warum wird hier nur der USB-C Apple Pencil unterstützt. Die meisten iPad Nutzer kaufen doch eh den Pro Pencil da dieser magnetisch hält und geladen wird… Man kauft sich doch jetzt nicht noch einen 2. Pencil um das Duo zu bedienen… (arbeite im Vertrieb) und unterschreibe daher immer mal wieder Anträge auf dem iPad… bzw. Eventuell zukünftig auf dem Duo..
Das erste iPhone Redesign seit dem iPhone X und ihr haltet euch an Kleinigkeiten auf.
Endlich mal was neues
Für alle, denen das Fotografieren am wichtigsten ist – kauft euch doch bitte eine richtige Kamera und kein Handy. Für alle anderen ist die Kamera am Duo mehr als ausreichend.