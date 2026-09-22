Amazfit bringt Outdoor-Smartwatch mit zwei Solarflächen

Amazfit erweitert seine T-Rex-Serie um eine neue Outdoor-Smartwatch, die ihre Akkulaufzeit mithilfe von Sonnenlicht verlängern kann. Die T-Rex Dual Solar verfügt über zwei getrennte Solarflächen, die vor allem bei längeren Touren ohne Zugang zu einer Steckdose zusätzliche Laufzeit ermöglichen sollen. Der Hersteller bietet die Uhr zum Preis von 649,90 Euro zur Vorbestellung an.

Solarbetrieb von beiden Seiten

Eine der Solarflächen befindet sich auf der Vorderseite und kann die Uhr während des Tragens mit zusätzlicher Energie versorgen. Ein zweites, größeres Solarmodul sitzt auf der Rückseite und ist vor allem für Pausen gedacht, bei denen die Uhr abgenommen und gezielt in die Sonne gelegt werden kann.

Nach Angaben von Amazfit sollen bereits drei Stunden bei mäßiger Sonneneinstrahlung die Akkulaufzeit bei typischer Nutzung von 25 auf 34 Tage verlängern. Im sogenannten Extrem-Outdoor-Modus sollen statt 40 bis zu 47 Tage möglich sein. Bei Aktivitäten wie Wandern oder Bergsteigen mit dauerhaftem Tracking soll sich die Laufzeit mithilfe der Solarflächen von 48 auf bis zu 57 Stunden verlängern.

AMOLED-Display und Offline-Karten

Die T-Rex Dual Solar besitzt ein 1,32 Zoll großes AMOLED-Display, das laut Amazfit eine maximale Helligkeit von 3.000 Nits erreicht. Das Display wird durch Saphirglas geschützt, während beim Gehäuse Titan zum Einsatz kommt.

Für die Positionsbestimmung unterstützt die Uhr sechs Satellitensysteme, darunter GPS und Galileo. Karten lassen sich für die Offline-Nutzung auf der Smartwatch speichern. Die Uhr unterstützt auch Routenplanungs- und Navigationsfunktionen.

Für Temperaturen bis minus 30 Grad

Für Outdoor-Unternehmungen ist zudem eine LED-Taschenlampe mit einer vom Hersteller angegebenen Helligkeit von bis zu 200 Lux integriert. Amazfit hebt zudem die Widerstandsfähigkeit der neuen Smartwatch hervor. Die T-Rex Dual Solar soll bei Temperaturen bis minus 30 Grad Celsius eingesetzt werden können und sich für Tauchgänge bis zu einer Tiefe von 50 Metern eignen.

Die Amazfit T-Rex Dual Solar kann ab sofort über den Onlineshop des Herstellers vorbestellt werden.