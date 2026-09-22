T-Rex Dual Solar
Amazfit bringt Outdoor-Smartwatch mit zwei Solarflächen
Amazfit erweitert seine T-Rex-Serie um eine neue Outdoor-Smartwatch, die ihre Akkulaufzeit mithilfe von Sonnenlicht verlängern kann. Die T-Rex Dual Solar verfügt über zwei getrennte Solarflächen, die vor allem bei längeren Touren ohne Zugang zu einer Steckdose zusätzliche Laufzeit ermöglichen sollen. Der Hersteller bietet die Uhr zum Preis von 649,90 Euro zur Vorbestellung an.
Solarbetrieb von beiden Seiten
Eine der Solarflächen befindet sich auf der Vorderseite und kann die Uhr während des Tragens mit zusätzlicher Energie versorgen. Ein zweites, größeres Solarmodul sitzt auf der Rückseite und ist vor allem für Pausen gedacht, bei denen die Uhr abgenommen und gezielt in die Sonne gelegt werden kann.
Nach Angaben von Amazfit sollen bereits drei Stunden bei mäßiger Sonneneinstrahlung die Akkulaufzeit bei typischer Nutzung von 25 auf 34 Tage verlängern. Im sogenannten Extrem-Outdoor-Modus sollen statt 40 bis zu 47 Tage möglich sein. Bei Aktivitäten wie Wandern oder Bergsteigen mit dauerhaftem Tracking soll sich die Laufzeit mithilfe der Solarflächen von 48 auf bis zu 57 Stunden verlängern.
AMOLED-Display und Offline-Karten
Die T-Rex Dual Solar besitzt ein 1,32 Zoll großes AMOLED-Display, das laut Amazfit eine maximale Helligkeit von 3.000 Nits erreicht. Das Display wird durch Saphirglas geschützt, während beim Gehäuse Titan zum Einsatz kommt.
Für die Positionsbestimmung unterstützt die Uhr sechs Satellitensysteme, darunter GPS und Galileo. Karten lassen sich für die Offline-Nutzung auf der Smartwatch speichern. Die Uhr unterstützt auch Routenplanungs- und Navigationsfunktionen.
Für Temperaturen bis minus 30 Grad
Für Outdoor-Unternehmungen ist zudem eine LED-Taschenlampe mit einer vom Hersteller angegebenen Helligkeit von bis zu 200 Lux integriert. Amazfit hebt zudem die Widerstandsfähigkeit der neuen Smartwatch hervor. Die T-Rex Dual Solar soll bei Temperaturen bis minus 30 Grad Celsius eingesetzt werden können und sich für Tauchgänge bis zu einer Tiefe von 50 Metern eignen.
Die Amazfit T-Rex Dual Solar kann ab sofort über den Onlineshop des Herstellers vorbestellt werden.
Eine Taschenlampe, gar keine so blöde Idee.
Hat meine Garmin Venu 4 auch.
Nutze ich tatsächlich öfter, als ich vor dem Kauf gedacht hatte.
Da braucht man nicht erst das iPhone aus der Tasche holen, um kurz mal zu leuchten.
Ist also wirklich praktisch.
+1
Ich mag diese Funktion auch gerne bei meiner Venu 4.
Apple Watch Ultra sollte langsam auch mal eine bekommen
Hat doch ne Taschenlampenfunktion…
Mich würde mal interessieren, wie die sich im Vergleich zu einer Garmin schlägt.
Bei dem Preis würde ich mir eine Fenix 8 Solar holen, da es bereits die 9er gibt. Sieht sehr nach copy Paste aus, was Funktionen angeht. Ne Garmin läuft ohne Probleme 5 Jahre. Habe meine Fenix 6 an meinen Sohn gegeben, da ich mal wieder was Neues wollte. Wenn es ne richtige Smart Watch sein soll, dann Apple Ultra.
Wäre cool, so was wie eine Junghans Mega Solar (das Ziffernblatt als Solarzelle) als smarte Uhr zu haben.
Immer wenn die LEDs nicht gebraucht werden (aus) könnte so die Solarzelle darunter den Strom erzeugen.
Stramme Preisvorstellung!