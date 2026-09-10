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Kamerasteuerung nach Maß

iOS 27: Kamera-App lässt sich jetzt selbst konfigurieren
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Mit dem Release Candidate von iOS 27 liefert Apple eine Funktion nach, die bereits seit dem Frühjahr erwartet wurde. Die Bedienelemente der Kamera-App lassen sich nun anpassen und nach eigenen Vorlieben zusammenstellen. Häufig genutzte Funktionen können damit direkt erreichbar bleiben, während selten benötigte Schalter aus der oberen Leiste verschwinden.

Ios 27 Installiert

Bereits im Mai war bekannt geworden, dass Apple an einer solchen Anpassung arbeitet. Auf der WWDC im Juni tauchte sie allerdings nicht in Apples Vorschau auf. Erst mit dem jetzt an Entwickler ausgegebenen Release Candidate findet die Funktion ihren Weg in iOS 27.

Kamera-Schalter frei zusammenstellen

Die Bearbeitung startet über die Taste mit den sechs Kreisen unten rechts in der Kamera-App. Dort erscheint oben links eine neue Bearbeiten-Taste. Anschließend öffnet sich der Bereich „Fotosteuerung hinzufügen“, über den sich die verfügbaren Elemente hinzufügen oder entfernen lassen. Die ausgewählten Schalter landen oben in der Kameraoberfläche.

Kmaera Ios 27 Konfiguration

Welche Optionen angeboten werden, hängt vom verwendeten iPhone ab. Auf dem iPhone Air verfügbar sind Blitz, Live Photo, Seitenverhältnis, Timer, Belichtung, Fotostile, Filter, Tiefensteuerung, Nachtmodus, Center Stage, Dateiformat und die geteilte Mediathek. Über „Auf Grundeinstellungen zurücksetzen“ lässt sich die Auswahl jederzeit wieder auf den Standard bringen.

Der Ansatz räumt ein Problem auf, das sich mit den vergangenen Kamera-Updates verstärkt hat. Apple hat zahlreiche Aufnahmefunktionen ergänzt, zugleich liegen einzelne Einstellungen in Menüs oder hinter zusätzlichen Gesten. Nun entscheidet der Nutzer selbst, welche Werkzeuge dauerhaft griffbereit sein sollen.

Nicht auf das iPhone 18 Pro beschränkt

Zwischenzeitlich stand im Raum, Apple könne die Anpassung gezielt für die neuen iPhone-18-Pro-Modelle zurückhalten. Nach deren Vorstellung zeigt sich nun: Die Funktion bleibt nicht auf diese Geräte beschränkt, sondern wird auf allen iPhones verfügbar sein, die iOS 27 ausführen können.

Kmaera Ios 27

Apple trennt damit die neue Kamera-Hardware der aktuellen Pro-Geräte von einer Bedienfunktion, die sich unabhängig davon nutzen lässt. Die finale Freigabe von iOS 27 ist für Montag, den 14. September, vorgesehen. Wer den Release Candidate bereits nutzt, kann die neue Konfiguration schon jetzt ausprobieren.
10. Sep. 2026 um 18:27 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    7 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Cool. Danke für den Tipp. Endlich ein direkter Schalter für das Bildformat. Find ich super, da ich lieber das 16:9 Format nutze.
    Noch besser wäre, wenn es die Einstellung gäbe das die Kamera App direkt 16:9 Format startet.

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  • Kamera/ Einstellungen behalten / kreative Steuerung und die App startet immer im zuletzt gewählten Format

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  • Eigentlich verwunderlich… Hätte gedacht nur das iPhone 18 hat genug power für diese Optionen. Aber schön das mein altes 17er noch genug Ressourcen hat.

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