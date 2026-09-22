watchOS 27.2: Apple bringt den App-Umschalter zurück

Mit watchOS 27 hat Apple eine bislang vertraute Abkürzung gestrichen: Der Doppelklick auf die Digitale Krone öffnet seit dem großen Systemupdate nicht mehr die zuletzt verwendeten Apps. In der zweiten Beta von watchOS 27.2 taucht der App-Umschalter nun wieder auf. Apple verknüpft ihn allerdings mit einer neuen Geste.

Wer sich innerhalb einer App befindet, kann den unteren Rand des Displays gedrückt halten und damit die Übersicht der zuletzt genutzten Anwendungen aufrufen. Anschließend lässt sich wie zuvor mit der Digitalen Krone durch die Einträge blättern. Einzelne Apps können zudem nach links gewischt und über das X aus der Übersicht entfernt werden.

App-Umschalter kehrt mit neuer Bedienung zurück

Die eigentliche Funktion entspricht damit weitgehend dem bisherigen App-Umschalter. Geändert hat sich vor allem der Weg dorthin. Vor watchOS 27 genügte ein Doppelklick auf die Digitale Krone, um zwischen zuletzt verwendeten Apps zu wechseln. Mit der aktuellen Systemversion war diese Möglichkeit entfallen, ohne dass Apple einen gleichwertigen Ersatz angeboten hatte.

watchOS 27 ist erst seit Mitte September verfügbar und brachte zahlreiche Änderungen bei Bedienung, Gesundheit und Fitness. Dazu zählen ein dynamisches App-Raster, neue Vorschläge im Smart Stapel und eine zusätzliche Tipp-Geste. Der schnelle Wechsel zwischen zuletzt verwendeten Apps gehörte dagegen zunächst zu den Funktionen, die im Zuge der Umstellung verschwanden.

Noch keine Zusage für die finale Version

Die neue Bedienung steckt bislang ausschließlich in watchOS 27.2 Beta 2 für Entwickler. Ob Apple sie unverändert in die finale Ausgabe übernimmt, steht daher noch nicht fest. Auch die alte Doppelklick-Geste ist mit der Beta nicht zurück. Apple bringt lediglich den App-Umschalter selbst wieder und weist ihm eine andere Aktivierung zu.

Die zweite Beta folgt weniger als eine Woche nach der ersten Testversion von watchOS 27.2. Dass Apple den App-Umschalter bereits in diesem frühen Stadium wieder integriert, deutet zumindest darauf hin, dass die Funktion nicht dauerhaft verschwinden soll. Für Nutzer, die häufig zwischen mehreren Watch-Apps wechseln, wäre damit wieder ein direkter Zugriff vorhanden. Nur die Bewegung dafür müsste neu ins Muskelgedächtnis.