Neue Geste statt Doppelklick
watchOS 27.2: Apple bringt den App-Umschalter zurück
Mit watchOS 27 hat Apple eine bislang vertraute Abkürzung gestrichen: Der Doppelklick auf die Digitale Krone öffnet seit dem großen Systemupdate nicht mehr die zuletzt verwendeten Apps. In der zweiten Beta von watchOS 27.2 taucht der App-Umschalter nun wieder auf. Apple verknüpft ihn allerdings mit einer neuen Geste.
Wer sich innerhalb einer App befindet, kann den unteren Rand des Displays gedrückt halten und damit die Übersicht der zuletzt genutzten Anwendungen aufrufen. Anschließend lässt sich wie zuvor mit der Digitalen Krone durch die Einträge blättern. Einzelne Apps können zudem nach links gewischt und über das X aus der Übersicht entfernt werden.
App-Umschalter kehrt mit neuer Bedienung zurück
Die eigentliche Funktion entspricht damit weitgehend dem bisherigen App-Umschalter. Geändert hat sich vor allem der Weg dorthin. Vor watchOS 27 genügte ein Doppelklick auf die Digitale Krone, um zwischen zuletzt verwendeten Apps zu wechseln. Mit der aktuellen Systemversion war diese Möglichkeit entfallen, ohne dass Apple einen gleichwertigen Ersatz angeboten hatte.
App-Umschalter: In der aktuellen Beta von watchOS 27.2 wieder da
watchOS 27 ist erst seit Mitte September verfügbar und brachte zahlreiche Änderungen bei Bedienung, Gesundheit und Fitness. Dazu zählen ein dynamisches App-Raster, neue Vorschläge im Smart Stapel und eine zusätzliche Tipp-Geste. Der schnelle Wechsel zwischen zuletzt verwendeten Apps gehörte dagegen zunächst zu den Funktionen, die im Zuge der Umstellung verschwanden.
Noch keine Zusage für die finale Version
Die neue Bedienung steckt bislang ausschließlich in watchOS 27.2 Beta 2 für Entwickler. Ob Apple sie unverändert in die finale Ausgabe übernimmt, steht daher noch nicht fest. Auch die alte Doppelklick-Geste ist mit der Beta nicht zurück. Apple bringt lediglich den App-Umschalter selbst wieder und weist ihm eine andere Aktivierung zu.
Die zweite Beta folgt weniger als eine Woche nach der ersten Testversion von watchOS 27.2. Dass Apple den App-Umschalter bereits in diesem frühen Stadium wieder integriert, deutet zumindest darauf hin, dass die Funktion nicht dauerhaft verschwinden soll. Für Nutzer, die häufig zwischen mehreren Watch-Apps wechseln, wäre damit wieder ein direkter Zugriff vorhanden. Nur die Bewegung dafür müsste neu ins Muskelgedächtnis.
Wär auch gut wenn man auf einen Streich alle Hintergrund Apps gleichzeitig schließen könnte…
Wozu?
Hä bei mir geht doppelt tap auf Digital Crown noch für App
Umschalter
Hast Du watchOS27? Bestimmt nicht.
Ich hoffe viel mehr auf eine HomePod OS Update.
Mit dem 27er lässt sich keine Verbindung mehr mit wifi 7 routern und aktivem wpa3 herstellen.
Ich muss auf wpa2 stellen damit der HomePod sich wieder verbindet
Dazu gibt es tatsächlich im Netz schon viele Beiträge .
Warum? Ich fand den Doppelklick sehr convenient und auch intuitiver als Finger auflegen
Was ich ebenfalls vermisse ist walkie Takie?! Habe die Funktion oft und viel genutzt mit meiner Freundin über weitere Entfernung! Schade das so etwas gestrichen wird
Eigentlich braucht man doch den App Umschalter jetzt gar nicht mehr. Alle anderen Apps, die ich parallel offen habe, sind jetzt im Smartstapel oder in der Absicht, die erscheint, wenn man auf die Krone tippt.