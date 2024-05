Foto-Panne unter iOS: Kein Fremdzugriff aber peinlich für Apple

Mit iOS 17.5.1 hat Apple zwar das Problem mit den Fotos behoben, die obwohl sie längst vom Nutzer gelöscht waren, plötzlich wieder in der Fotos-App aufgetaucht sind. Über den Hintergrund dieser Problematik hat sich Apple bislang jedoch nicht offiziell geäußert. In der Folge machen weiterhin jede Menge Spekulationen die Runde und der iPhone-Hersteller hätte sicherlich gut daran getan, ein paar mehr Sätze als den knapp gehaltenen Beschreibungstext zum Update zu diesem Thema zu veröffentlichen.

Auf der Diskussionsplattform Reddit springt hier ein Nutzer an die Seite von Apple, der die Herkunft seiner Informationen offen lässt aber immerhin andeutet, dass er mit Apple in Verbindung steht und seine Informationen zum Thema direkt von dem iPhone-Hersteller bezogen hat.

Im Wesentlichen geht es darum zu erklären, was in dem unten eingebetteten Video auch nochmal zusammengefasst wird. Es ist zumindest wahrscheinlich, dass sich das Ganze ausschließlich auf den jeweiligen Geräten der betroffenen Nutzer abgespielt hat. Weder speichere Apple die Fotos der Nutzer ohne ihr Wissen auf irgendeinem Server, noch sei das Problem durch eine Hintertür in iCloud oder iOS verursacht.

Apple darf sich allerdings nicht wundern, wenn solche Gerüchte aufkommen. Das Unternehmen ist zwar stets ganz vorne dabei, wenn es darum geht, mit dem Schutz privater Daten plakativ Werbung zu machen. Wenn es um die Aufklärung und Erklärung von irritierenden Vorkommnissen geht, hält sich Apple aber stets vornehm zurück. Wir denken hier auch an die Account-Sperren, mit denen sich kürzlich zahlreiche Apple-Kunden konfrontiert sahen, und für die das Unternehmen bis heute keine Erklärung geliefert hat.

Externer Zugriff scheint ausgeschlossen

Das vergangene Woche aufgetretene Fotos-Problem scheint jedenfalls tatsächlich auf einem Dateifehler zu beruhen, der sich vereinfacht wie folgt erklären lässt:

Die Fotos-App zeigt lediglich an, was sie in Form eines „Inhaltsverzeichnisses“ vom Betriebssystem präsentiert bekommt. Werden Dateien aus der App gelöscht, so muss nicht nur der Eintrag in diesem Inhaltsverzeichnis getilgt, sondern auch die verknüpfte Datei selbst gelöscht werden. Und eben Letzteres scheint in der Vergangenheit nicht zuverlässig funktioniert zu haben.

Mit iOS 17.5 wurde dann wohl eine Reparatur dieses Inhaltsverzeichnisses angestoßen, was zur Folge hatte, dass auch die zuvor „gelöschten“, aber weiterhin auf dem Gerät vorhandenen Fotos wieder in der Fotos-App angezeigt wurden.

Verunsicherung ist nachvollziehbar

Kritisch muss man diesen Sachverhalt in jedem Fall sehen, denn in der Tat waren Bilddaten auf dem iPhone vorhanden, die der Nutzer für gelöscht gehalten hat. Allerdings gibt es keinerlei Anhaltspunkte dahingehend, dass diese Daten für Fremde zugänglich waren oder sogar das komplette Löschen und den Verkauf eines Geräts überlebt haben. Die vereinzelten Berichte dahingehend werden stark angezweifelt.