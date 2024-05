Soundcore Boom 2 Plus: Umhänge-Boombox, wenn’s mal lauter sein soll

Soundcore bringt mit dem Boom 2 Plus einen großen Bruder für den seit zwei Monaten erhältlichen Bluetooth-Lautsprecher Soundcore Boom 2 auf den Markt. Im Rahmen einer Frühbucheraktion können sich interessierte Kunden jetzt die Möglichkeit sichern, beim Kauf den tragbaren Lautsprecher Motion 100 zusätzlich zu erhalten.

Auf Fotos sieht der Boom 2 Plus dem bereits erhältlichen Standardmodell erstmal sehr ähnlich. Der Lautsprecher ist allerdings deutlich größer und dementsprechend auch kräftiger. Im Rahmen der Standard-Audioausgabe liegt die Leistung des Boom 2 Plus bei maximal 100 Watt, schaltet man die auch von der kleineren Version des Lautsprechers bekannten Bassverstärkung hinzu, dann erhöht sich die Ausgangsleistung auf bis zu 140 Watt. Im Inneren des Geräts sind je zwei 4,5-Zoll-Woofer und zwei 1-Zoll-Hochtöner die Audioausgabe in Verbindung mit zwei Passivradiatoren für die Audioausgabe verantwortlich.

Wasserdicht und mit 20-Stunden-Akku

Auch die große Version des Soundcore Boom 2 ist wasserdicht und schwimmfähig und hat an beiden Stirnseiten Effekt-LEDs integriert, die in verschiedenen Farben und rhythmisch passend zur abgespielten Musik leuchten können.

Die maximale Akku-Laufzeit wird vom Hersteller mit bis zu 20 Stunden angegeben, dieser Maximalwert soll sich bei 50 Prozent Lautstärke, ausgeschaltetem BassUp und ohne Lichteffekte erreichen lassen. Die Lichtsteuerung kann mithilfe der Soundcore-App angepasst werden, über die iOS-Anwendung kann man auch Firmware-Updates einspielen und sonstige Einstellungen des Lautsprechers verwalten.

Frühbucher erhalten Motion 100 kostenlos

Der reguläre Preis für den Soundcore Boom 2 Plus wird mit 199,99 Euro angegeben. Über die Webseite des Herstellers kann man sich unverbindlich für die oben erwähnte Frühbucheraktion registrieren. Zum Verkaufsstart des Lautsprechers am 5. Juni erhält man dann einen Gutscheincode, der beim Kauf eines Boom 2 Plus zum kostenlosen Bezug des kleineren Soundcore-Lautsprechers Motion 100 berechtigt.