Aqara Wandsteckdose H2 unterstützt HomeKit und Matter

Aqara hat sein Smarthome-Portfolio um die Wandsteckdose H2 erweitert. Das neue Zubehör ist für die Unterputzmontage vorgesehen und funkt über Zigbee 3.0, ein passender Hub des Herstellers wird für die Einbindung in die Smarthome-Umgebung von Aqara und darüber dann auch in HomeKit vorausgesetzt. Das Zubehör lässt sich in Verbindung mit dem Aqara Hub M3 auch über Matter an andere Plattformen weiterreichen. HomeKit wird von den Aqara-Hubs allerdings auch direkt unterstützt, dort erscheint die H2 dann als gewöhnliche Schaltsteckdose.

Die Steckdose verfügt über passende Schraublöcher für Unterputzrahmen und solide Schraubklemmen für die Verdrahtung mittels Erde, Phase und Neutralleiter. Mit einem Format von 55 x 55 Millimeter lässt sich die H2 auch zusammen mit Rahmen von verschiedenen etablierten Schalterserien verwenden. Im Lieferumfang ist ansonsten ein einfacher Standard-Einzelrahmen enthalten. Auf Hardwareseite ist noch der kleine Taster erwähnenswert, mit dessen Hilfe man die Dose auch direkt und ohne App schalten kann.

Verbrauchsmessung und verknüpfte Aktionen

Bei Verwendung der Aqara-App stehen eine Reihe von Zusatzfunktionen zur Verfügung, die von HomeKit bislang nicht unterstützt werden. Allem voran hier die Messung des Verbrauchs, in der App werden neben dem aktuellen Leistungsbezug auch Werte auf Tages- und Monatsbasis angezeigt.

Die Einstellungen der H2 bieten eine Reihe von interessanten Zusatzoptionen, allem voran kann man hier festlegen, ob die Steckdose nach einem Stromausfall den vorherigen Zustand wiederherstellen oder generell ein- oder ausgeschaltet sein soll.

Zwei weitere Optionen sorgen dafür, dass sich die Steckdose beim Überschreiben einer bestimmten Wattleistung oder auch beim dauerhaften Unterschreiten eines festen Werts automatisch ausschaltet. Aqara gibt die maximale Leistung der Wandsteckdose H2 mit maximal 3840 Watt an. Standardmäßig stehen zudem verschiedene Countdown-Timer zum direkten Start über die Aqara-App bereit.

Steckdose als Auslöser für Automationen

Wenn man schon etwas tiefer ins Ökosystem von Aqara eingetaucht und auch weitere Geräte des Herstellers besitzt, sind die über die Aqara-App erstellbaren Automationen eine interessante Option. Nach dem Prinzip „Wenn xyz eintritt, dann…“ kann man hier den Zustand der Steckdose und hier auch einen exakten Leistungswert als Auslöser für irgendwelche Aktionen vorgeben.

Hängt an der Steckdose beispielsweise eine Waschmaschine, so kann man etwa ein Licht aufblinken lassen, wenn diese keinen Strom mehr bezieht und fertig ist. Ebenso kann man auf diese Weise das Einschalten eines Fernsehgeräts mit der automatische Aktivierung der passenden Beleuchtung verknüpfen.

Die Aqara Wandsteckdose H2 wird in Deutschland über Amazon vertrieben und ist dort bereits gelistet. Der Verkauf soll allerdings erst am 30. Mai starten, die offizielle Preisempfehlung liegt bei 39,99 Euro.