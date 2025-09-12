iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 087 Artikel

Einfache Bedienung mit Augmented Reality

Plane and Simple: Flugzeuge am Himmel per App identifizieren
Artikel auf Mastodon teilen.
9 Kommentare 9

Mit „Plane and Simple“ stellt das Entwicklerstudio Merano eine neue iPhone-Anwendung vor, die kostenlos genutzt werden kann. Die App richtet sich an Nutzer, die Flugzeuge am Himmel erkennen und dazu grundlegende Informationen abrufen möchten. Dafür greift die Anwendung auf Kamera und Standort des iPhones zu.

Flug Apps

Einfache Bedienung mit Augmented Reality

Sobald der Zugriff gewährt wurde, genügt es, das iPhone in Richtung eines Flugzeugs zu halten. Auf dem Bildschirm erscheinen dann Daten wie Flughöhe, Entfernung, Flugnummer, Airline, Geschwindigkeit und Zielort.

Plane Simple

Wer genauere Angaben sehen möchte, kann das eingeblendete Informationsfeld antippen. Dann öffnet sich eine eigene Ansicht, die die Flugdaten übersichtlich zusammenfasst. Ein Zeitstempel sorgt zudem für die eindeutige Zuordnung der erfassten Informationen. Auf diese Weise sollen Nutzer schnell nachvollziehen können, welches Flugzeug gerade über ihnen unterwegs ist.

Die App setzt auf Augmented Reality. Das bedeutet, dass die Daten direkt im Kamerabild eingeblendet werden. Nutzer sehen also nicht nur das Flugzeug am Himmel, sondern auch die dazugehörigen Informationen in Echtzeit daneben. Diese Kombination macht die Anwendung besonders zugänglich, da kein separates Navigieren durch Menüs oder Karten nötig ist. Mit einem Fingertipp lassen sich zusätzliche Details aufrufen, darunter auch eine Kartenansicht mit dem aktuellen Standort des Flugzeugs.

Laden im App Store
‎Plane and Simple
‎Plane and Simple
Entwickler: Merano Studio Limited
Preis: Kostenlos
Laden

Zwischen Freizeitspaß und Flugtracker

Im Vergleich zu professionellen Flugtracking-Diensten wie Flightradar24 oder der auf Reisende fokussierten App Flighty bleibt Plane and Simple bewusst überschaubar. Während spezialisierte Angebote mit umfangreichen Datenbanken, Live-Radaransichten und kostenpflichtigen Premium-Funktionen arbeiten, konzentriert sich die neue App auf den direkten Blick in den Himmel.

Laden im App Store
‎Flightradar24 | Flugradar
‎Flightradar24 | Flugradar
Entwickler: Flightradar24 AB
Preis: Kostenlos+
Laden

Damit ähnelt sie eher einfacheren Projekten, die für Hobbyanwender gedacht sind. Beispiele hierfür sind Anwendungen wie Aviator, die sich vor allem an ein jüngeres Publikum richten und spielerisch den Zugang zur Luftfahrt ermöglichen.

Laden im App Store
‎Aviator—Radar on your Phone!
‎Aviator—Radar on your Phone!
Entwickler: Jacob Bartlett
Preis: Kostenlos
Laden

12. Sep. 2025 um 13:02 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    Zum Absenden des Formulars muss Google reCAPTCHA geladen werden.
    Google reCAPTCHA Datenschutzerklärung

    Google reCAPTCHA laden
    9 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.
  • Antworten Melden

  • AirNav Radar hat das schon lange und funktioniert auch in der kostenlosen Variante einwandfrei.
    Darüber hinaus kann man aber eben auch noch die Kartenansicht nutzen

    Antworten Melden

  • Augmented Reality ist für diese Anwendung Blödsinn: man verrenkt sich den Hals, schaut vielleicht in die Sonne, und muss dabei auch noch ziemlich genau zielen. Dabei genügt ein Blick auf die Karte und man weiß was über einem los ist.

    Antworten Melden

  • Sorry, falls ich „blöd“ frage: gilt dass auch für Hunschrauber? Bei uns war in letzter Zeit öfters mal Hubschrauber Verkehr und online sind die nicht bei den meisten Websites kostenlos zu sehen.

    Antworten Melden

  • Schönes Spielzeug! Ich sehe vom Fenster meines Home Office tagsüber öfters verschiedenste Flugzeuge auf dem Weg zu Airbus (Hamburg) im Landeanflug. Nur den Airbus Beluga erkennt man sofort auch als Laie. Werde ich mal ausprobieren bei den anderen.

    Antworten Melden

  • Den Russen frühzeitig am Himmel erkennen und in den Bunker abhauen!

    Antworten Melden
  • Meerschweinchen

    Endlich mal eine App die nur 1,9 MB groß ist! Die meisten anderen Apps belegen ja mehrere Hundert MB (was mich total nervt).
    In Zeiten von 256 GB Standard iPhone sicherlich kein Thema mehr

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 42087 Artikel in den vergangenen 6586 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·   Cookie Einstellungen   ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven