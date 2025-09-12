Plane and Simple: Flugzeuge am Himmel per App identifizieren

Mit „Plane and Simple“ stellt das Entwicklerstudio Merano eine neue iPhone-Anwendung vor, die kostenlos genutzt werden kann. Die App richtet sich an Nutzer, die Flugzeuge am Himmel erkennen und dazu grundlegende Informationen abrufen möchten. Dafür greift die Anwendung auf Kamera und Standort des iPhones zu.

Einfache Bedienung mit Augmented Reality

Sobald der Zugriff gewährt wurde, genügt es, das iPhone in Richtung eines Flugzeugs zu halten. Auf dem Bildschirm erscheinen dann Daten wie Flughöhe, Entfernung, Flugnummer, Airline, Geschwindigkeit und Zielort.

Wer genauere Angaben sehen möchte, kann das eingeblendete Informationsfeld antippen. Dann öffnet sich eine eigene Ansicht, die die Flugdaten übersichtlich zusammenfasst. Ein Zeitstempel sorgt zudem für die eindeutige Zuordnung der erfassten Informationen. Auf diese Weise sollen Nutzer schnell nachvollziehen können, welches Flugzeug gerade über ihnen unterwegs ist.

Die App setzt auf Augmented Reality. Das bedeutet, dass die Daten direkt im Kamerabild eingeblendet werden. Nutzer sehen also nicht nur das Flugzeug am Himmel, sondern auch die dazugehörigen Informationen in Echtzeit daneben. Diese Kombination macht die Anwendung besonders zugänglich, da kein separates Navigieren durch Menüs oder Karten nötig ist. Mit einem Fingertipp lassen sich zusätzliche Details aufrufen, darunter auch eine Kartenansicht mit dem aktuellen Standort des Flugzeugs.

Zwischen Freizeitspaß und Flugtracker

Im Vergleich zu professionellen Flugtracking-Diensten wie Flightradar24 oder der auf Reisende fokussierten App Flighty bleibt Plane and Simple bewusst überschaubar. Während spezialisierte Angebote mit umfangreichen Datenbanken, Live-Radaransichten und kostenpflichtigen Premium-Funktionen arbeiten, konzentriert sich die neue App auf den direkten Blick in den Himmel.

Damit ähnelt sie eher einfacheren Projekten, die für Hobbyanwender gedacht sind. Beispiele hierfür sind Anwendungen wie Aviator, die sich vor allem an ein jüngeres Publikum richten und spielerisch den Zugang zur Luftfahrt ermöglichen.