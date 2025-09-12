Erste Videoeindrücke vom iPhone 17: Crossbody Band, Akku, Tischlage

Apple geht in diesem Jahr ungewöhnlich locker mit den sonst strengen Sperrfristen für Technikjournalisten um. Bereits zur Präsentation der neuen Hardware am Dienstag in Cupertino durften ausgewählte Medienvertreter die neuen iPhone-Modelle direkt vor Ort ausprobieren und ihre Eindrücke im Video festhalten.

Das iPhone Air: Das wohl meistgefilmte Gerät

Anstelle fester Embargos konnten erste Hands-on-Videos schon kurz nach der Vorstellung veröffentlicht werden. Dies sorgt aktuell dafür, dass interessierte Nutzer schon recht authentische Einblicke in die Geräte erhalten, und dies noch bevor die Vorbestellungen starten.

The new Apple crossbody lanyard is actually awesome. pic.twitter.com/ReGabgxtwG — iJustine (@ijustine) September 9, 2025

Neues Zubehör: Das Crossbody-Band in Aktion

Die Clips zeigen nicht nur das iPhone 17, das ultradünne iPhone Air und das iPhone 17 Pro, sondern auch erstes Zubehör. Besonders im Fokus steht dabei das neue Crossbody-Band, eine magnetische Umhängestrippe, die an den offiziellen Hüllen befestigt werden kann. In den Videos ist gut zu sehen, wie das Band befestigt ist und wie stabil die Verbindung wirkt. Für viele dürfte dies ein praktischer Zusatz sein, der das iPhone noch mobiler macht.

All new Apple accessories lineup pic.twitter.com/3orB6KDpuz — iJustine (@ijustine) September 9, 2025

Apple ist in Sachen Zubehör breit aufgestellt

Auch das iPhone Air wird genauer unter die Lupe genommen. In mehreren Aufnahmen wird dieses direkt auch mit dem neuen MagSafe-Akku gezeigt, der das kompakte Modell auch durch Tage mit hoher Bildschirmzeit bringen soll. Die Frage, ob sich dieser Akku auch mit anderen iPhone-Varianten nutzen lässt und in welchem Umfang er diese mit Energie versorgen kann, wird direkt beantwortet.

Erste Tests deuten darauf hin, dass dies zwar theoretisch möglich ist, der neue Akku aber nur auf dem Rücken des iPhone Air wirklich passend sitzt.

A closer look at the iPhone Air MagSafe Battery Pack and how it compares to the old MagSafe Battery Pack. It’s thinner, larger, and charges with USB-C! $99 to add more battery life to the iPhone Air #AppleEvent pic.twitter.com/Ssmbo5wScQ — Ray Wong (@raywongy) September 9, 2025

Die neue und die alte MagSafe Batterie im direkten Vergleich

Das iPhone 17 Pro hingegen wird häufig von einer ganz praktischen Seite betrachtet. Viele Beobachter wollten wissen, ob die Kameraeinheit auf der Rückseite so stark hervorsteht, dass das Gerät auf einem Tisch wackelt. Die Videos geben darauf klare Antworten und vermitteln zugleich einen guten Eindruck von der Verarbeitung und den neuen Farbvarianten. Gerade die dunkleren Töne wirken unter Studiolicht unterschiedlich, was in den Aufnahmen gut nachvollziehbar ist.

iPhone 17 Pro table wobble test! Does it pass? Let’s find out! #AppleEvent pic.twitter.com/jhUv1zxR3K — Ray Wong (@raywongy) September 9, 2025

Wackelt das iPhone 17 Pro auf dem Tisch ?

Weitere Videos zum iPhone 17

Auf Plattformen wie YouTube, TikTok und X finden sich inzwischen zahlreiche dieser Ersteindrücke. Viele Creator gehen dabei gezielt auf Detailfragen ein, die in Apples Präsentation nicht im Vordergrund standen. Dazu gehören auch Vergleiche zwischen den Farben und Nahaufnahmen der neuen Hüllen. Einige der interessanteren Videos haben wir in diesem Beitrag eingebunden. Diese verkürzen hoffentlich die Wartezeit, bis heute um 14 Uhr die Vorbestellungen für die neuen Modelle beginnen.