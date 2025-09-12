iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 087 Artikel

Zubehör und Farben im Video

Erste Videoeindrücke vom iPhone 17: Crossbody Band, Akku, Tischlage
Artikel auf Mastodon teilen.
40 Kommentare 40

Apple geht in diesem Jahr ungewöhnlich locker mit den sonst strengen Sperrfristen für Technikjournalisten um. Bereits zur Präsentation der neuen Hardware am Dienstag in Cupertino durften ausgewählte Medienvertreter die neuen iPhone-Modelle direkt vor Ort ausprobieren und ihre Eindrücke im Video festhalten.

Iphone 17 Hands On

Das iPhone Air: Das wohl meistgefilmte Gerät

Anstelle fester Embargos konnten erste Hands-on-Videos schon kurz nach der Vorstellung veröffentlicht werden. Dies sorgt aktuell dafür, dass interessierte Nutzer schon recht authentische Einblicke in die Geräte erhalten, und dies noch bevor die Vorbestellungen starten.

Neues Zubehör: Das Crossbody-Band in Aktion

Die Clips zeigen nicht nur das iPhone 17, das ultradünne iPhone Air und das iPhone 17 Pro, sondern auch erstes Zubehör. Besonders im Fokus steht dabei das neue Crossbody-Band, eine magnetische Umhängestrippe, die an den offiziellen Hüllen befestigt werden kann. In den Videos ist gut zu sehen, wie das Band befestigt ist und wie stabil die Verbindung wirkt. Für viele dürfte dies ein praktischer Zusatz sein, der das iPhone noch mobiler macht.

Apple ist in Sachen Zubehör breit aufgestellt

Auch das iPhone Air wird genauer unter die Lupe genommen. In mehreren Aufnahmen wird dieses direkt auch mit dem neuen MagSafe-Akku gezeigt, der das kompakte Modell auch durch Tage mit hoher Bildschirmzeit bringen soll. Die Frage, ob sich dieser Akku auch mit anderen iPhone-Varianten nutzen lässt und in welchem Umfang er diese mit Energie versorgen kann, wird direkt beantwortet.

Erste Tests deuten darauf hin, dass dies zwar theoretisch möglich ist, der neue Akku aber nur auf dem Rücken des iPhone Air wirklich passend sitzt.

Die neue und die alte MagSafe Batterie im direkten Vergleich

Das iPhone 17 Pro hingegen wird häufig von einer ganz praktischen Seite betrachtet. Viele Beobachter wollten wissen, ob die Kameraeinheit auf der Rückseite so stark hervorsteht, dass das Gerät auf einem Tisch wackelt. Die Videos geben darauf klare Antworten und vermitteln zugleich einen guten Eindruck von der Verarbeitung und den neuen Farbvarianten. Gerade die dunkleren Töne wirken unter Studiolicht unterschiedlich, was in den Aufnahmen gut nachvollziehbar ist.

Wackelt das iPhone 17 Pro auf dem Tisch ?

Weitere Videos zum iPhone 17

Auf Plattformen wie YouTube, TikTok und X finden sich inzwischen zahlreiche dieser Ersteindrücke. Viele Creator gehen dabei gezielt auf Detailfragen ein, die in Apples Präsentation nicht im Vordergrund standen. Dazu gehören auch Vergleiche zwischen den Farben und Nahaufnahmen der neuen Hüllen. Einige der interessanteren Videos haben wir in diesem Beitrag eingebunden. Diese verkürzen hoffentlich die Wartezeit, bis heute um 14 Uhr die Vorbestellungen für die neuen Modelle beginnen.
12. Sep. 2025 um 11:50 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    Zum Absenden des Formulars muss Google reCAPTCHA geladen werden.
    Google reCAPTCHA Datenschutzerklärung

    Google reCAPTCHA laden
    40 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Warum macht Apple den Kamerabuckel nicht so plan wie das Google bei den Pixel macht. Warum müssen die Linsen so rausschauen ?

    Antworten Melden

  • Mein Crossbody-Band kam gestern an – und ja, 69 € sind schon eine Hausnummer. Aber: Das Teil wirkt richtig hochwertig. Die Metallteile sind sauber verarbeitet, der Verschluss extrem stark und insgesamt fühlt es sich einfach wertig an.

    Ich hatte schon mehrere Modelle von anderen Herstellern (zwischen 10 € und 39 €) ausprobiert und alle wieder zurückgeschickt – Befestigung wackelig, Bänder billig. Hier merkt man sofort: Das ist Apple-Qualität, wie man sie von der Watch kennt. Sieht gut aus und fühlt sich gut an. Ich könnte mir vorstellen, dass das echt ein Renner wird.

    Und zum Thema Taschendiebe: Keine Sorge. Klar, man kann immer dran reißen, aber der Verschluss sitzt bombenfest. Für „schnell und unauffällig abziehen“ ist das definitiv nichts. Und wenn doch: Apple Care+ regelt! :)

    Antworten Melden

  • OMG…Awesome…breathtaking. Ein 1 EUR China Billigband für nur 69 EUR. Das beste Band, das Apple jemals hatte. Sie sollten noch Reinigungstücher für das Band vor je 29 EUR anbieten.

    Antworten Melden

  • Hmm iPhone 12 Pro Max in Silber oder Blau?

    Hatte immer schwarz. Blau würde mir Ansich gut gefallen. Verwende aber Hüllen. Mit einer schwarzen oder blauen Hülle (anderer Farbton) sieht das blaue iPhone jedoch nicht gut aus.

    Also doch eher Silber? Da passt alles..

    Antworten Melden

  • Ich warte bis nächstes Jahr wenn hoffentlich endlich ein Fold von Apple kommt.

    Die Farbwahl dieses Jahr ist für mich ein nogo. Da ich schwarz präferiere.

    Antworten Melden

  • Wow, und ich naives Wesen hatte gehofft durch den neuen Aufbau kippelt’s nicht mehr…

    Antworten Melden

  • Die Apple interpretation von Wechselakku (mit kleinem internem Puffer für Wechsel des Akkus) ?
    Nur halt leider mit Magsafe gelöst, wo knapp die Hälfte der Energie in Wärme umgewandelt wird.

    Antworten Melden

  • Tatsächlich hätte ich gerne ein Band fürs Handgelenk.
    Oder eine stabile Öse an der Handyhülle. Ein Solomon Bar mit dünnem Paracord ist ja auch kein Hexenwerk.

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Ich habe ein iPhone 11 und spiele mit dem Gedanken, mir das neue Pro-Modell in orange mit schwarzer Hülle zu kaufen – den Farbkontrast stelle ich mir ganz cool vor. Noch jemand hier mit einem 11er, der überlegt zu Updaten?

    Antworten Melden

    • 11er nicht aber 12pro. Ich werde auf jeden Fall upgraden. Bin noch unschlüssig, was die Farbe angeht. Ich muss es mir zuerst im Shop anschauen und erst dann entscheiden. Orange mit schwarz gefällt mir auch ganz gut, dies war auch meine Intention. Allerdings keine Hülle sondern spezielle Folien. Ich mags eher schlank. Auf die Rückseite eine spacegraue oder schwarzmatte Folie drauf stelle ich mir als gelungene Kombi vor.

      Antworten Melden

      • Coole Idee mit der Folie! Und auch cool, dass Du Dich auch für die orange-schwarze Kombination begeistern kannst. Das kam mir direkt in den Kopf, als ich den orangenen Farbton gesehen habe, dass das mit Schwarz zusammen wahrscheinlich sehr gut aussehen wird.

  • Irgendwie haben die Videos mittlerweile was von TeleShopping:

    Oh my god, I can’t wait, this is sooo awesome. Look how gorgeous, wow. You really need to get this, you will love it – it is sooo awesome, OMG. It’s super slim and super low profile, just look at the colors. Oh, sooo nice, my god you need to get this.

    Order it now and use my code SHOPPINGGIRL2100 and you will get free shipping – oooh my gaaawd!

    Antworten Melden

  • Stahlkette 5 Kg tut es auch! Stellen wir uns mal nicht an.

    Antworten Melden

  • iJustine ist immer so konstruktiv mit ihrer Kritik. Love it!

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 42087 Artikel in den vergangenen 6586 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·   Cookie Einstellungen   ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven