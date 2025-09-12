Zubehör und Farben im Video
Erste Videoeindrücke vom iPhone 17: Crossbody Band, Akku, Tischlage
Apple geht in diesem Jahr ungewöhnlich locker mit den sonst strengen Sperrfristen für Technikjournalisten um. Bereits zur Präsentation der neuen Hardware am Dienstag in Cupertino durften ausgewählte Medienvertreter die neuen iPhone-Modelle direkt vor Ort ausprobieren und ihre Eindrücke im Video festhalten.
Das iPhone Air: Das wohl meistgefilmte Gerät
Anstelle fester Embargos konnten erste Hands-on-Videos schon kurz nach der Vorstellung veröffentlicht werden. Dies sorgt aktuell dafür, dass interessierte Nutzer schon recht authentische Einblicke in die Geräte erhalten, und dies noch bevor die Vorbestellungen starten.
The new Apple crossbody lanyard is actually awesome. pic.twitter.com/ReGabgxtwG
— iJustine (@ijustine) September 9, 2025
Neues Zubehör: Das Crossbody-Band in Aktion
Die Clips zeigen nicht nur das iPhone 17, das ultradünne iPhone Air und das iPhone 17 Pro, sondern auch erstes Zubehör. Besonders im Fokus steht dabei das neue Crossbody-Band, eine magnetische Umhängestrippe, die an den offiziellen Hüllen befestigt werden kann. In den Videos ist gut zu sehen, wie das Band befestigt ist und wie stabil die Verbindung wirkt. Für viele dürfte dies ein praktischer Zusatz sein, der das iPhone noch mobiler macht.
All new Apple accessories lineup pic.twitter.com/3orB6KDpuz
— iJustine (@ijustine) September 9, 2025
Apple ist in Sachen Zubehör breit aufgestellt
Auch das iPhone Air wird genauer unter die Lupe genommen. In mehreren Aufnahmen wird dieses direkt auch mit dem neuen MagSafe-Akku gezeigt, der das kompakte Modell auch durch Tage mit hoher Bildschirmzeit bringen soll. Die Frage, ob sich dieser Akku auch mit anderen iPhone-Varianten nutzen lässt und in welchem Umfang er diese mit Energie versorgen kann, wird direkt beantwortet.
Erste Tests deuten darauf hin, dass dies zwar theoretisch möglich ist, der neue Akku aber nur auf dem Rücken des iPhone Air wirklich passend sitzt.
A closer look at the iPhone Air MagSafe Battery Pack and how it compares to the old MagSafe Battery Pack. It’s thinner, larger, and charges with USB-C! $99 to add more battery life to the iPhone Air #AppleEvent pic.twitter.com/Ssmbo5wScQ
— Ray Wong (@raywongy) September 9, 2025
Die neue und die alte MagSafe Batterie im direkten Vergleich
Das iPhone 17 Pro hingegen wird häufig von einer ganz praktischen Seite betrachtet. Viele Beobachter wollten wissen, ob die Kameraeinheit auf der Rückseite so stark hervorsteht, dass das Gerät auf einem Tisch wackelt. Die Videos geben darauf klare Antworten und vermitteln zugleich einen guten Eindruck von der Verarbeitung und den neuen Farbvarianten. Gerade die dunkleren Töne wirken unter Studiolicht unterschiedlich, was in den Aufnahmen gut nachvollziehbar ist.
iPhone 17 Pro table wobble test! Does it pass? Let’s find out! #AppleEvent pic.twitter.com/jhUv1zxR3K
— Ray Wong (@raywongy) September 9, 2025
Wackelt das iPhone 17 Pro auf dem Tisch ?
Weitere Videos zum iPhone 17
Auf Plattformen wie YouTube, TikTok und X finden sich inzwischen zahlreiche dieser Ersteindrücke. Viele Creator gehen dabei gezielt auf Detailfragen ein, die in Apples Präsentation nicht im Vordergrund standen. Dazu gehören auch Vergleiche zwischen den Farben und Nahaufnahmen der neuen Hüllen. Einige der interessanteren Videos haben wir in diesem Beitrag eingebunden. Diese verkürzen hoffentlich die Wartezeit, bis heute um 14 Uhr die Vorbestellungen für die neuen Modelle beginnen.
Warum macht Apple den Kamerabuckel nicht so plan wie das Google bei den Pixel macht. Warum müssen die Linsen so rausschauen ?
Finde ich deutlich besser so. So liegt das iPhone auf der Kamera auf. Sonst würde direkt das Gerät verkratzen.
Weil es ja besser ist, wenn die Linse verkratzt? Ich hätte da andere Prioritäten, nämlich dass Fotos fehlerfrei sind und nicht dass das Gehäuse perfekt bleibt.
LOL lieber das Gerät zerkratzt als die Kameralinsen und dadurch dann unbrauchbare Bilder
ich tippe gar nicht so selten während das Handy aufm Schreibtisch liegt, dieses gewackelt nervt. Aber ich bin auch gefühlt 1 von 1000 die das iPhone ohne Hülle nutzen.
Mein Crossbody-Band kam gestern an – und ja, 69 € sind schon eine Hausnummer. Aber: Das Teil wirkt richtig hochwertig. Die Metallteile sind sauber verarbeitet, der Verschluss extrem stark und insgesamt fühlt es sich einfach wertig an.
Ich hatte schon mehrere Modelle von anderen Herstellern (zwischen 10 € und 39 €) ausprobiert und alle wieder zurückgeschickt – Befestigung wackelig, Bänder billig. Hier merkt man sofort: Das ist Apple-Qualität, wie man sie von der Watch kennt. Sieht gut aus und fühlt sich gut an. Ich könnte mir vorstellen, dass das echt ein Renner wird.
Und zum Thema Taschendiebe: Keine Sorge. Klar, man kann immer dran reißen, aber der Verschluss sitzt bombenfest. Für „schnell und unauffällig abziehen“ ist das definitiv nichts. Und wenn doch: Apple Care+ regelt! :)
Ist das Band nicht ein bisschen albern? Finde das gruselig mit sowas rumzulaufen. Als Frau vielleicht noch ok aber als Mann…
Dann mach es nicht. Andere Männer werden es trotzdem machen. Sowas nennt man persönliche Einstellung und die variiert.
Klar ist das albern. Nächstes Jahr gibt es dann eine Gürtel- oder Handgelenk-Tasche ;-)
Als echter Mann kann man sich bestimmt einen Hammer eingravieren lassen. Oder vielleicht ne Panzerfaust. Echte Männer brauchen aber eigentlich auch kein Handy, die machen Rauchzeichen wenn die Jagt vollzogen ist.
Wie alt bist du?
Made my day :-)
Echt jetzt? 70 Euro für ’ne Strippe? Ich dachte schon die ganze Zeit, was soll denn der ganze Hype um so’n Blödsinn, aber hey – es funktioniert! ;-)
Wenn man bei Google nach:
Farbiger Rolladengurt, Kettenglied und Hohl-Nieten sucht.
kann man sich das Crossbody-Band fast selber basteln, für einen Bruchteil des Geldes.
Ja klar. Du kannst auch nach Baumwollpflanzen und Nähmaschine googlen und machst dir dann deine Klamotten selbst – für ein Bruchteil des Geldes.
Fühl dich nicht angegriffen, das du für so ein Band 69€ ausgibst. Wenn’s dir gefällt und du spaß dran hast, sei dir gegönnt
Ich hab im Urlaub oder auf Ausflügen gern das Handy griffbereit. Schnappschüsse, Route usw. Und diese extra Kordelreste die übrig bleiben find ich tatsächlich recht nervig. Dieses Band sieht dagegen clever aus.
OMG…Awesome…breathtaking. Ein 1 EUR China Billigband für nur 69 EUR. Das beste Band, das Apple jemals hatte. Sie sollten noch Reinigungstücher für das Band vor je 29 EUR anbieten.
Hahaha :D Sehr gut
Hmm iPhone 12 Pro Max in Silber oder Blau?
Hatte immer schwarz. Blau würde mir Ansich gut gefallen. Verwende aber Hüllen. Mit einer schwarzen oder blauen Hülle (anderer Farbton) sieht das blaue iPhone jedoch nicht gut aus.
Also doch eher Silber? Da passt alles..
12?
Da mir die Farben des Pro Model nicht gefallen bin ich dieses Jahr raus … und bleibe bei meinem 15 Pro
Wenn eine Hülle drum ist ist die Farbe doch egal. Es sei denn es sind transparente Hüllen. Mir persönlich ist die Farbe tatsächlich total egal. Ich schaue auf den Bildschirm und anderen Leuten kann es egal sein welche Farbe ich ans Ohr halte.
Ich warte bis nächstes Jahr wenn hoffentlich endlich ein Fold von Apple kommt.
Die Farbwahl dieses Jahr ist für mich ein nogo. Da ich schwarz präferiere.
Wahnsinn wie viele schwarz möchten und deswegen verzichten wollen, hätte ich nie gedacht.
Ich feiere orange total
Total. Die ersten Frames vom Pro waren auch in Orange und ich dachte „gekauft“
Ich bin nicht sicher ob mir ein Fold gefallen würde. Ich verwende Schutzfolien. Sieht nach kurzer Zeit nicht mehr gut aus beim Fold. Sieht man bei den von Samsung regelmäßig.
Wow, und ich naives Wesen hatte gehofft durch den neuen Aufbau kippelt’s nicht mehr…
Warum? Die Apple Kunden haben sich doch mit dem Kippeln seit Jahren arrangiert.
Solange diese nicht weniger kaufen, muss Apple nicht höher springen.
Die meisten kaufen sich eine Hülle. Und da koppelt Nix mehr.
Keiner würde die Geräte mögen wenn die so dick wären das kein Kamerabuckel mehr gebraucht würde.
Die Apple interpretation von Wechselakku (mit kleinem internem Puffer für Wechsel des Akkus) ?
Nur halt leider mit Magsafe gelöst, wo knapp die Hälfte der Energie in Wärme umgewandelt wird.
Tatsächlich hätte ich gerne ein Band fürs Handgelenk.
Oder eine stabile Öse an der Handyhülle. Ein Solomon Bar mit dünnem Paracord ist ja auch kein Hexenwerk.
Der Bumper für’s Air gefällt… ansonsten, naja…
Ich habe ein iPhone 11 und spiele mit dem Gedanken, mir das neue Pro-Modell in orange mit schwarzer Hülle zu kaufen – den Farbkontrast stelle ich mir ganz cool vor. Noch jemand hier mit einem 11er, der überlegt zu Updaten?
11er nicht aber 12pro. Ich werde auf jeden Fall upgraden. Bin noch unschlüssig, was die Farbe angeht. Ich muss es mir zuerst im Shop anschauen und erst dann entscheiden. Orange mit schwarz gefällt mir auch ganz gut, dies war auch meine Intention. Allerdings keine Hülle sondern spezielle Folien. Ich mags eher schlank. Auf die Rückseite eine spacegraue oder schwarzmatte Folie drauf stelle ich mir als gelungene Kombi vor.
Coole Idee mit der Folie! Und auch cool, dass Du Dich auch für die orange-schwarze Kombination begeistern kannst. Das kam mir direkt in den Kopf, als ich den orangenen Farbton gesehen habe, dass das mit Schwarz zusammen wahrscheinlich sehr gut aussehen wird.
Irgendwie haben die Videos mittlerweile was von TeleShopping:
Oh my god, I can’t wait, this is sooo awesome. Look how gorgeous, wow. You really need to get this, you will love it – it is sooo awesome, OMG. It’s super slim and super low profile, just look at the colors. Oh, sooo nice, my god you need to get this.
Order it now and use my code SHOPPINGGIRL2100 and you will get free shipping – oooh my gaaawd!
Stahlkette 5 Kg tut es auch! Stellen wir uns mal nicht an.
iJustine ist immer so konstruktiv mit ihrer Kritik. Love it!