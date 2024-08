Flugtracker Flighty: Version 4.0 sagt Verspätungen voraus

Wer beruflich häufig fliegen muss, sollte sich den runderneuerten Flugtracker Flighty unbedingt anschauen. Für gelegentliche Privatanwender sind die Abo-Kosten von jährlich 50 Euro eventuell etwas zu teuer, doch lohnt sich die App beim Absolvieren regelmäßiger Geschäftsflüge unbedingt – mit der jetzt verfügbaren Version 4.0 sogar noch deutlich mehr als bislang.

Introducing @Flighty 4

😱 See WHY you’re delayed. Finally!

✈️ Late Aircraft Delays – #1 cause of delays

⚠️ ATC Delays – #2 cause of delays

✨ Delays predicted hours before the airlines

Welcome to a new era of Delay Intel.https://t.co/N1Fh9U3TnU pic.twitter.com/UKudEsbUlu

— Flighty (@Flighty) August 6, 2024