Flightradar24: Urlaubsflüge auf dem iPhone mitverfolgen

Im App Store wird gerade Flightradar24 besonders beworben. Vermutlich bekommt man die Premiumversion der App aus diesem Grund gerade bis zu drei Monate lang kostenlos. Das passt perfekt zur Urlaubszeit, ganz egal, ob ihr selbst fliegt oder verreisende Freunde und Bekannte virtuell begleiten wollt.

Flightradar24 sollte man eigentlich auch ohne Abo auf dem iPhone haben. Die App lässt sich kostenlos laden und hält schon in der Basisversion zu nahezu jedem Flugzeug am Himmel ausführliche Informationen in Echtzeit bereit. Ein Bild des vorhandenen Leistungsumfangs könnt ihr euch vorab auch ohne die App zu laden auf der zugehörigen Webseite machen.

Neben dem Start- und Zielflughafen aktueller Flüge liefert die App auch ausführliche Informationen zum Flugzeugtyp, inklusive des Alters und vergangener Flüge der Maschine. Zu laufenden Flügen werden neben der Live-Position auch Start- und erwartete Ankunftszeiten eingeblendet. Dazu stehen Fotos und realistische 3D-Modelle der Maschinen zum Abruf bereit und wer mag, kann die App auch im AR-Modus verwenden und sich auf diese Weise Infos zu von der Kamera erfassten Flugzeugen anzeigen lassen.

Noch nicht allzu lange bietet Flightradar24 auch die Möglichkeit an, sich ausgewählte Flüge als Live-Aktivität auf den Startbildschirm zu legen. Diese Funktion setzt durch iOS bedingt mindestens ein iPhone 14 Pro voraus.

Gold-Abonnement 3 Monate kostenlos

Die verschiedenen Abo-Modelle von Flightradar24 sind völlig optional und zumindest wenn man die App nur gelegentlich verwendet wohl eher überflüssig. Im Wesentlichen bekommt man hier unbegrenzten Zugriff auf die 3D-Ansichten (mit dem Gratiskonto kann man die Funktion nur drei Mal nutzen) und ausführlichere Flug-Rückblicke

Normalerweise können Neukunden das sogenannte „Gold-Abonnement“ der Fluginfo-App nur 14 Tage lang ausprobieren. Uns wurden im Rahmen einer „auf 24 Stunden“ befristeten Aktion heute drei Monate angeboten und auch gutgeschrieben.