Firmware-Update für die AirPods Pro als Vorbote von iOS 26.2?
Wir warten schon seit Montag darauf, dass Apple iOS 26.2 für alle Nutzer freigibt. Das seit der vergangenen Nacht verfügbare Update für verschiedene AirPods-Modelle kann man zumindest als Hinweis darauf deuten, dass wir in Kürze auch die neue iOS-Version sehen werden. Möglicherweise pflegt Apple hier noch letzte Optimierungen mit Blick auf den Start der Live-Übersetzungen in den Ländern der EU ein.
Konkrete Informationen zum Inhalt der neu bereitgestellten Firmwareupdates liefert Apple nicht. Wie meistens ist hier lediglich unverbindlich von Fehlerkorrekturen und anderen Verbesserungen die Rede.
Bei den AirPods Pro 3 ist die Versionsnummer von 8B25 auf 8B30 gesprungen und für die AirPods Pro 2 gibt es nun die Version 8B28 anstelle der 8B21. Die Software für die AirPods 4 mit aktiver Geräuschunterdrückung blieb mit 8B21 allerdings unverändert, obwohl diese ebenfalls mit der Live-Übersetzungsfunktion von Apple kompatibel sind.
AirPods als Dolmetscher im Ohr
Mit iOS 26.2 können auch iPhone-Besitzer in den Ländern der Europäischen Union Gespräche mithilfe der AirPods in Echtzeit übersetzen. Idealerweise verwenden beide Gesprächspartner kompatible AirPods mit dieser Funktion, ansonsten kann auch einer davon die Übersetzen-App von Apple oder vergleichbare Lösungen auf seinem Mobiltelefon nutzen, um das Gesprochene in der eigenen Sprache anzuzeigen.
Apple hat die Funktion in den USA und weiteren Ländern bereits mit iOS 26 eingeführt, mit Blick auf die EU jedoch bisher argumentiert, dass die regulatorischen Vorgaben eine Einführung in den Mitgliedsländern verhindern. Vor einem Monat hat Apple dann verkündet, dass die Live-Übersetzungen mit AirPods noch vor Jahresende auch innerhalb der EU möglich sein werden. Es sei ein erheblicher zusätzlicher Entwicklungsaufwand nötig gewesen, um die Anforderungen der hiesigen Gesetze zu erfüllen.
Neun Sprachen zum Start
Zum Start der Funktion werden Übersetzungen in Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Chinesisch, Japanisch und Koreanisch unterstützt.
Mit der Freigabe von iOS 26.2 rechnen wir spätestens am 15. Dezember, also am Montag. Apple hat für dieses Datum neue Sprachfunktionen für sein Abo-Angebot Fitness+ angekündigt und es ist anzunehmen, dass iOS 26.2 auch hierfür benötigte Anpassungen im Gepäck hat.
Wie stoßt man das Update denn an ?
Airpods in Ladecase, dieses an Strom hängen, iPhone, dass mit wlan verbunden ist daneben legen und ca. 30 Min. warten….
Chat GPT:
Apple installiert AirPods-Firmware-Updates automatisch. Eine manuelle „Update-Taste“ wie bei iPhone oder iPad gibt es nicht.
So wird das Update angestoßen:
1. AirPods in Lade-Case legen
2. Case an Strom anschließen
3. In der Nähe eines iPhone/iPad/Mac halten, das mit WLAN verbunden ist
4. Geduldig warten (>30 Minuten)
Wenn all das erfüllt ist, sollten die AirPods automatisch aktualisieren.
Wie immer gilt…
Hören Sie Musik oder andere Audio Inhalte für mindestens 30 Sekunden.
Packen Sie Ihre AirPods in Ihrem Ladecase und schließen Sie die Klappe.
Verbinden Sie das Ladecase mit Ihrem Lightning Aufladekabel.
Warten Sie 30 Minuten. Danach verbinden Sie die AirPods erneut mit Ihrem iPhone.
Dann überprüfen Sie die Firmware Version nochmal. Gehen Sie dazu wieder auf Einstellungen -> Allgemein -> Info -> AirPods.
Wenn by design die hiesigen Gesetze ein Blocker sind sagt das mehr über die Softwareentwicklung und dem Respekt vor Privatsphäre und Datenschutz als über die Gesetze selbst.
Hat schon nen Grund warum die ganzen Tech Bros so gegen die EU hetzen.
Der Grund wird sein, dass die Übersetzung auf Servern in den USA laufen wird. Und kann potenziell nicht nur Apple, sondern auch diverse US-Dienste mithören.
Das kann einem egal sein oder auch nicht. Eine einfache Möglichkeit, die Übersetzungsfunktion abzuschalten, hätte eigentlich auch gereicht. Das gleich komplett zu verbieten, ist schon etwas übertrieben.
Nachdem was bekannt ist, läuft die Übersetzung auf dem Handy selbst. Apple lässt nahezu alle KI Funktionen auf den eigenen Geräten des Kunden laufen. Damit spart man Ressourcen in den Rechenzentren und gib vor, dass das Datenschutzgründen zu tun. Beschränkt aber im Vergleich zur Konkurrenz die Leistungsfähigkeit dieser Funktionen stark. Bislang machen die Kunden das mit. Mit einer Siri wie sie für nächstes Jahr immer noch angekündigt ist, ist damit spätestens Schluss. Dafür sind die Geräte nicht stark genug und die Verarbeitung muss in der Cloud stattfinden. Es dürfte auch einer der Gründe sein, warum das so lange dauert. Denn das verursacht Kosten und gegen Kosten ist gerade Apple äußerst allergisch.
Schön wäre wenn das „Medienwiedergabe stoppen “ nach Einschlafen endlich funktionieren würde.
Habe schon alles mögliche probiert und es funkt weder bei den aktuelle Pro 3 noch bei den Vorgängern.
Die Funktion ist aktiviert, iPhone & pods neu gestartet, automatische Ohrerkennug aktiviert, Kopfhörer entkoppelt, zurückgesetzt neu verbunden … nichts, der Podcast macht mich nachts wach. Setzte dann wohl wieder auf Timer.
Bei mir funktioniert das (AirPod 2 Pro).
Trägst du eine Apple Watch zum schlafen?
Ich habe das Gefühl wenn ich sie trage funktioniert es, wenn ich sie mal nicht trage dann funktioniert es nicht.
>apple Watch Ultra1, air Pods pro 2, iPhone 15pro Max als Geräte<
Also ich meine dass es nur mit Schlaftracking geht.
Bei mir klappt das auch AP Pro 2.
auch ohne tragen der Uhr
Es bedarf einer Korrektur im folgenden Satz: „Bei den AirPods Pro 3 ist die Versionsnummer von 8B25 auf 8B30 gesprungen…“, hier wäre richtig „von 8B20 auf 8B25“.
Nö, meine haben jetzt 8B30. Allerdings wird bei support.apple.com immer noch 8B25 angezeigt.
Meine sind auch von 25 auf 30 gesprungen
Die FW hat damit nichts zu tun.
Die Funktion ist sowieso noch ziemlich schlecht, leider.
Seltsam.
Laut Apple sollten die
AirPods Pro 2 mit MagSafe-Ladecase (USB-C): 8B21
AirPods Pro 2 mit MagSafe-Ladecase (Lightning): 7B21 haben.
Ich habe die AirPods Pro 2 mit MagSafe-Ladecase (USB-C) und die Firmware-Version 7B21 ist installiert. ?
So, und nochmal sehr seltsam.
Jetzt wurden meine AirPods auf Version 8B28 aktualisiert.
Vor dem Update hatten sie die Modellnummer A3038 mit Firmware 7E93, nach dem Update die Modellnummer A3047.
Vorher waren AirPods- und Case-Firmware unterschiedlich, jetzt haben beide die gleiche Version. ??
7E21 meinte ich. ;-)
Ist es richtig, dass man sich nicht bei der Medienwiedergabe eine Übersetzung anhören kann?
Ich würde davon ausgehen, dass es funktioniert, wenn du dir beispielsweise fremdsprachliche Fernsehsender anschaust. Also auf dem Fernseher und nicht auf dem Handy. Das dürfte dann aber nicht sonderlich gut sein, da man dort ja keine Pausen macht, damit die Übersetzung hinterher kommt. Diese Funktion ist rein dazu gedacht, dass du irgendwo auf einem Markt in einem Land stehst, dessen Sprache du nicht sprichst und mit jemand zu tun hast, der deine Sprache nicht spricht. Viel mehr ist es nicht.
Dafür braucht man dann beistimmt wieder ein iPhone 17 Pro. Mindestens.
Ich frage mich auch, warum das nicht mit iPdas gehen soll. Nicht mal mit den Pros.
Es ist ein 15 pro als Mindestvoraussetzung gesetzt. Und keine Sorge, irgendwann in ferner Zukunft wird Apple erkennen, dass es durchaus sinnvoll sein kann, nicht nur einen Taschenrechner, sondern eine solche Übersetzungsfunktion auf dem iPad zu haben.
Freue mich also auf 2035? ;-))
Bin gespannt, ob Bluetooth gefixt wurde. Also der konkrete Fall, dass man jetzt wieder mit zwei Paar AirPods zusammen an einem Apple TV filme schauen kann, ohne das nach 10-15 Minuten massive Störgeräusche auftreten. Werde es heute Abend testen.