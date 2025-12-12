Firmware-Update für die AirPods Pro als Vorbote von iOS 26.2?

Wir warten schon seit Montag darauf, dass Apple iOS 26.2 für alle Nutzer freigibt. Das seit der vergangenen Nacht verfügbare Update für verschiedene AirPods-Modelle kann man zumindest als Hinweis darauf deuten, dass wir in Kürze auch die neue iOS-Version sehen werden. Möglicherweise pflegt Apple hier noch letzte Optimierungen mit Blick auf den Start der Live-Übersetzungen in den Ländern der EU ein.

Konkrete Informationen zum Inhalt der neu bereitgestellten Firmwareupdates liefert Apple nicht. Wie meistens ist hier lediglich unverbindlich von Fehlerkorrekturen und anderen Verbesserungen die Rede.

Bei den AirPods Pro 3 ist die Versionsnummer von 8B25 auf 8B30 gesprungen und für die AirPods Pro 2 gibt es nun die Version 8B28 anstelle der 8B21. Die Software für die AirPods 4 mit aktiver Geräuschunterdrückung blieb mit 8B21 allerdings unverändert, obwohl diese ebenfalls mit der Live-Übersetzungsfunktion von Apple kompatibel sind.

AirPods als Dolmetscher im Ohr

Mit iOS 26.2 können auch iPhone-Besitzer in den Ländern der Europäischen Union Gespräche mithilfe der AirPods in Echtzeit übersetzen. Idealerweise verwenden beide Gesprächspartner kompatible AirPods mit dieser Funktion, ansonsten kann auch einer davon die Übersetzen-App von Apple oder vergleichbare Lösungen auf seinem Mobiltelefon nutzen, um das Gesprochene in der eigenen Sprache anzuzeigen.

Apple hat die Funktion in den USA und weiteren Ländern bereits mit iOS 26 eingeführt, mit Blick auf die EU jedoch bisher argumentiert, dass die regulatorischen Vorgaben eine Einführung in den Mitgliedsländern verhindern. Vor einem Monat hat Apple dann verkündet, dass die Live-Übersetzungen mit AirPods noch vor Jahresende auch innerhalb der EU möglich sein werden. Es sei ein erheblicher zusätzlicher Entwicklungsaufwand nötig gewesen, um die Anforderungen der hiesigen Gesetze zu erfüllen.

Neun Sprachen zum Start

Zum Start der Funktion werden Übersetzungen in Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Chinesisch, Japanisch und Koreanisch unterstützt.

Mit der Freigabe von iOS 26.2 rechnen wir spätestens am 15. Dezember, also am Montag. Apple hat für dieses Datum neue Sprachfunktionen für sein Abo-Angebot Fitness+ angekündigt und es ist anzunehmen, dass iOS 26.2 auch hierfür benötigte Anpassungen im Gepäck hat.