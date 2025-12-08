Hintern hoch! Apple Fitness+ jetzt auf Deutsch

Apple erweitert sein Sportvideo-Abonnement Apple Fitness+ um digital synchronisierte Sprachfassungen in Deutsch und Spanisch. Ab dem 15. Dezember stehen zahlreiche Trainings und Meditationen zusätzlich zu den bisherigen englischen Originalversionen in beiden Sprachen zur Verfügung.

Die Sprachfassungen entstehen laut Apple mit Hilfe einer computergenerierten Stimme, die sich an den Originalstimmen der Trainer orientiert. Ergänzend werden Untertitel angeboten.

Wöchentlich sollen neu synchronisierte Inhalte hinzukommen. Nutzer können die gewünschte Audiosprache direkt im Training auswählen. Alternativ lässt sich in den Einstellungen festlegen, dass verfügbare Inhalte automatisch in der bevorzugten Sprache starten. Anfang des kommenden Jahres soll das Angebot zusätzlich um Japanisch erweitert werden.

Preise, Geräte und technische Voraussetzungen

Apple Fitness+ seit November 2021 in Deutschland erhältlich, kostet 9,99 Euro pro Monat oder 79,99 Euro im Jahr und kann mit bis zu fünf weiteren Personen über die Familienfreigabe genutzt werden. Beim Kauf bestimmter neuer Geräte wie iPhone, iPad, Apple TV oder aktueller Kopfhörer erhalten Kunden drei Monate kostenlosen Zugang.

Hierzulande bislang nur mit deutschen Untertiteln erhältlich

Für die neuen Sprachfunktionen sind die Betriebssysteme iOS 26.1, iPadOS 26.1 und tvOS 26.1 erforderlich. Grundsätzlich lässt sich der Dienst bereits mit einem iPhone 8 oder neuer sowie mit einer Apple Watch ab Series 3 nutzen, sofern die jeweils nötigen Systemversionen installiert sind.

Apple Fitness+ ist derzeit in Deutschland und zahlreichen weiteren Ländern verfügbar. Zum 15. Dezember wird das Angebot auf zusätzliche Regionen ausgeweitet, darunter Teile Asiens, Südamerikas und Nordeuropas.

Mit der erweiterten Sprachauswahl zielt Apple darauf, den Zugang zu den Trainingsinhalten für ein breiteres Publikum zu erleichtern. Die Anleitung erfolgt weiterhin durch die bekannten Trainer.