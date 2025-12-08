iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 964 Artikel

Apples Workout-Abo erweitert Sprachangebot

Hintern hoch! Apple Fitness+ jetzt auf Deutsch
28 Kommentare

Apple erweitert sein Sportvideo-Abonnement Apple Fitness+ um digital synchronisierte Sprachfassungen in Deutsch und Spanisch. Ab dem 15. Dezember stehen zahlreiche Trainings und Meditationen zusätzlich zu den bisherigen englischen Originalversionen in beiden Sprachen zur Verfügung.

Apple Fitness

Die Sprachfassungen entstehen laut Apple mit Hilfe einer computergenerierten Stimme, die sich an den Originalstimmen der Trainer orientiert. Ergänzend werden Untertitel angeboten.

Wöchentlich sollen neu synchronisierte Inhalte hinzukommen. Nutzer können die gewünschte Audiosprache direkt im Training auswählen. Alternativ lässt sich in den Einstellungen festlegen, dass verfügbare Inhalte automatisch in der bevorzugten Sprache starten. Anfang des kommenden Jahres soll das Angebot zusätzlich um Japanisch erweitert werden.

Preise, Geräte und technische Voraussetzungen

Apple Fitness+ seit November 2021 in Deutschland erhältlich, kostet 9,99 Euro pro Monat oder 79,99 Euro im Jahr und kann mit bis zu fünf weiteren Personen über die Familienfreigabe genutzt werden. Beim Kauf bestimmter neuer Geräte wie iPhone, iPad, Apple TV oder aktueller Kopfhörer erhalten Kunden drei Monate kostenlosen Zugang.

Apple Fitness Plus Uebersetzung

Hierzulande bislang nur mit deutschen Untertiteln erhältlich

Für die neuen Sprachfunktionen sind die Betriebssysteme iOS 26.1, iPadOS 26.1 und tvOS 26.1 erforderlich. Grundsätzlich lässt sich der Dienst bereits mit einem iPhone 8 oder neuer sowie mit einer Apple Watch ab Series 3 nutzen, sofern die jeweils nötigen Systemversionen installiert sind.
Apple Fitness+ ist derzeit in Deutschland und zahlreichen weiteren Ländern verfügbar. Zum 15. Dezember wird das Angebot auf zusätzliche Regionen ausgeweitet, darunter Teile Asiens, Südamerikas und Nordeuropas.

Fitness App Apple

Mit der erweiterten Sprachauswahl zielt Apple darauf, den Zugang zu den Trainingsinhalten für ein breiteres Publikum zu erleichtern. Die Anleitung erfolgt weiterhin durch die bekannten Trainer.

08. Dez. 2025 um 16:17 Uhr von Nicolas


    28 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.
  • Beweg dein Popo doch selbst! (Immer diese „Anweisung“)

  • Wenn sie mal anfangen würden, sinnvoll strukturierte Trainingspläne- und Programme mit Progression einzuführen, könnte man Fitness+ vielleicht auch mal ernstnehmen.

  • Ich hasse KI Stimmen. Da verspüre ich aggressiv Tendenzen (frei nach Worf in Star Trek der Aufstand).

  • Deutsche Sprachausgabe, super!
    Aber was hier „Computer generiert“ genannt wird, ist ja nichts anderes als KI. Dagegen begehrt eine ganze Branche grade auf. Je normaler der Einsatz von Sprach KI wird, desto mehr verblödet der Konsument und desto näher sind wir an KI synchronisierten Kinofilmen. Und wenn KI anfängt uns emotionale Geschichten zu erzählen, seh ich echt schwarz… ein trauriger Trend.
    Wer O-Ton gucken will, soll das tun. Aber wenn Synchronfassungen, dann von Menschen gemacht! Auch bei solchen Fitness Videos wie bei Fitness+

    • Wenn die KI Stimme besser ist, als der echte Sprecher, haben nur die Sprecher ein Problem.

      • Wenn, ja. Aber hier geht es nicht um besser oder schlechter. Es geht um einfacher, schneller und vor allem günstiger.
        Bis dato gibt es kein mir bekanntes Beispiel, wo man behaupten könnte, eine KI generierte Stimme sei besser als eine menschliche.

    • Du meinst diese Inzest-Buden an Synchro-Studios hier in DE? Ich bitte dich, die 27 Stimmen kosten einfach zu viel Asche. Hier geht es um einen Fitness-Dienst. Da reicht KI absolut aus, damit du die Übungen richtig umsetzt.

      • Keine Ahnung warum die Synchron Branche eine explizite Inzest Bude sein soll. Vetternwirtschaft, Nepo Babys, Kinder die den Beruf/Betrieb ihrer Eltern übernehmen… wo gibts das nicht?
        Und die Branche hat über die letzten Jahrzehnte überwiegend tolle und markante Sprecher und Sprecherinnen hervorgebracht und viel tolle Arbeit geleistet.
        Dies wegzuschmeißen für schlechtere (!) Ergebnisse wär ein herber Verlust.
        Wie gesagt, wer O-Ton gucken will, unbedingt! Aber für deutsche Tonspuren sollen doch bitte auch zukünftig Menschen Menschen sprechen.

  • Leider ist gerade die Sprache deutsch unglaublich schlecht für automatisierte Vertonung geeignet.

  • So schön. Immer alle am Meckern, dass es kein Deutsch gibt. Jetzt gibt es Deutsch und weiter alle am Meckern. Dann trainiert halt nicht. Wird immer was zum Motschgern geben.

  • Endlich, eine Lösung wie Heygen dafür einzusetzen sollte ja auch nicht schwer sein. Binngespannt auf die Qualität,

  • „digital synchronisierte Sprachfassungen in Deutsch“

    Nach 3 Jahren, dann nicht mal „echte“
    Synchronisierung. Ich hoffe sie bekommen es ordentlich hin was ich so an Ki Stimmen gehört habe, ist eher Murks weil die Übersetzung schon mal Murks ist und die Aussprache dann auch noch mal ein anderes Thema.

