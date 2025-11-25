iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 875 Artikel

Einsatz in Nachrichten und Anrufen

Vor dem Start in Deutschland: Apple erklärt Live-Übersetzungen
Mit der Freigabe von iOS 26.2 werden die sogenannten Live-Übersetzungen in wenigen Tagen auch in Deutschland verfügbar sein. Apple erläutert deren Funktionsweise nicht nur in einem Support-Dokument, sondern auch in einem neuen Anleitungsvideo, das der Konzern auf der Kurznachrichtenplattform X veröffentlicht hat.

Die Live-Übersetzungen ergänzen die automatischen Übersetzungen die bereits in Nachrichten funktionieren, bei gewöhnlichen Telefonaten und während laufender FaceTime-Gespräche. Voraussetzung ist ein kompatibles iPhone mit Apple Intelligence.

In der Nachrichten-App lässt sich die Übersetzung direkt in einem bestehenden Chat aktivieren. Die App schlägt die erkannten Sprachen vor oder lässt eine manuelle Auswahl zu. Übersetzte Texte erscheinen bereits während der Eingabe und werden parallel zum Original verschickt. Eingehende Nachrichten werden ebenfalls in die eigene Sprache übertragen.

Übersetzungen in Nachrichten: Funktioniert auch auf dem Mac

Bei Telefonaten wird sich die Funktion über das Menü im laufenden Gespräch einschalten lassen. Beide Seiten werden darüber informiert, dass der Anruf automatisch übersetzt wird. Das iPhone gibt die übersetzten Inhalte als gesprochenen Text wieder. Zusätzlich erscheint auf dem Display eine fortlaufende Transkription. Die gleichen Abläufe gelten für Videoanrufe über FaceTime, bei denen die Übersetzungen als eingeblendete Untertitel im Bild erscheinen.

AirPods übersetzen Gespräche in Echtzeit

Auch persönliche Gespräche können in Echtzeit übersetzt werden. Apple setzt dafür auf die AirPods Pro der zweiten Generation, die AirPods Pro der dritten Generation sowie die AirPods 4 mit aktiver Geräuschunterdrückung. Die Einrichtung erfolgt in der Übersetzen App. Nach Auswahl der gewünschten Sprachen lädt das iPhone die benötigten Modelle und startet die Übersetzung. Während eines Gesprächs erzeugt das Gerät sowohl eine gesprochene Übersetzung als auch eine Textfassung auf dem Bildschirm.

Voraussetzung sind aktualisierte AirPods und ein iPhone mit Apple Intelligence. Apple weist darauf hin, dass die Berechnung der Übersetzungen lokal erfolgt. Die Funktion wird mit iOS 26.2 freigeschaltet. Unterstützt werden zum Start unter anderem Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch und Chinesisch.
25. Nov. 2025 um 12:55 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    17 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Nur die AirPods, oder auch das neueste iPhone erforderlich?

  • Spannend wäre zu wissen, ob die Sprache synthetisiert wird (also Siri-Stimme) oder ob das so gut funktioniert, dass ich den Text meines Gegenübers in dessen Tonlage erhalte ;-)

  • Ich dachte, bei Veröffentlichung von iOS26, gelesen zu haben, dass diese Funktion mit den AirPods nicht in der EU verfügbar wäre. …habe ich mich wohl geirrt.

  • Guten Tag miteinander, Frage, weiss jemand ob es auch mit dem iPad Pro 2022 geht? Dort ist ja Apple intelligent auch darauf? Danke Gruss Schlabi

  • Jemand sollte mal aufzeigen was alles nicht funktioniert: In meinen Tests sind Sprechpausen zwingend notwendig, weil die Übersetzung lange Sätze zwar packt, aber das ist ein unrealistisches Szenario mit einem Gegenüber.
    Auch das Fortsetzen der Live Übersetzung scheint nicht automatisch und gut zu laufen, also Fazit: Ich verheddere mich mehr mit Blick auf iPhone um zu checken was wurde übersetzt, was nicht, warum nicht und was hab ich falsch gemacht. Nette Idee, aber da fehlen ein paar Verbesserungen.

  • „Zusätzlich erscheint auf dem Display eine fortlaufende Transkription.“

    Gilt das für beide Seiten? Also wird meinem Gesprächspartner meine Transkription übertragen und auch angezeigt?
    Oder wird ihm nur seine eigene Transkription angezeigt, falls er ein aktuelles iPhone mit Apple Intelligence hat?

  • Naja Echtzeit ist es nicht sind schon 2-3 Sekunden Delay

  • Mir wäre ja lieb, würde Apple mit 26.2 das versprochene Update für die Nachrichten-App auf RCS 3.1 bringen. Das dauert ja ewig, bis die neuen Funktionen kommen, und ich meine, die hatten das schon im April/Mai offiziell angekündigt.

