Der Epic Games Store verschenkt „Dead Cells“ für iOS

Mit Dead Cells lässt sich gerade die iPhone-Version eines erfolgreichen Spiels kostenlos laden. Voraussetzung ist allerdings, dass ihr den alternativen App Store von Epic benutzt. Im Epic Games Store werden wöchentlich neue Spiele-Apps zum kostenlosen Download angeboten und aktuell ist dies die ursprünglich 2019 erschienene Mobilversion von „Dead Cells“ inklusive aller sonst als In-App-Kauf erhältlichen Erweiterungen.

Das Spiel wurde ein Jahr vor der Version für Mobilgeräte für die Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One präsentiert. Die Entwickler beschreiben den Titel als „Roguelike-Metroidvania“, gemeint ist damit eine Mischung aus Roguelike-Mechaniken und einer zusammenhängenden Spielwelt.

Action-Plattformer mit Rogue-lite-Elementen

Dead Cells ist ein Action-Plattformer mit Rogue-lite-Elementen, der sich an klassischen Genre-Vertretern wie Castlevania orientiert. Schauplatz ist eine weitläufige Burganlage, deren Aufbau sich bei jedem Spieldurchlauf verändert. Spieler erkunden diese Umgebung schrittweise und müssen sich dabei gegen zahlreiche Gegner behaupten, die unterschiedliche Bereiche bewachen.

Zentraler Bestandteil des Spiels ist ein 2D-Kampfsystem, bei dem Angriffe, Ausweichmanöver und der richtige Zeitpunkt entscheidend sind. Stirbt die Spielfigur, endet der aktuelle Durchlauf ohne Zwischenspeicherpunkte. Der Neustart ist fest in das Konzept des Spiels eingebunden, denn mit jeder Niederlage werden neue Wege, Gebiete oder Fähigkeiten freigeschaltet. Fortschritt entsteht somit weniger durch das Erreichen eines festen Ziels als durch wiederholtes Spielen und Lernen.

Über den App Store von Apple wird das Spiel zum Preis von 4,99 Euro zuzüglich optionaler In-App-Käufe angeboten. Nutzer von Apple Arcade können „Dead Cells“ im Rahmen ihres Abonnements spielen.

Epic Games Store installieren

Wer den Epic Games Store für iOS noch nicht installiert hat, kann sich an dem unten eingebetteten Anleitungsvideo orientieren. Der alternative App Store wird nicht über den App Store von Apple, sondern getrennt davon auf dem iPhone installiert. Diese Option steht nur für Nutzer innerhalb der EU zur Verfügung.