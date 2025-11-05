Ab Dezember: Apple bringt Live-Übersetzung nach Deutschland

Apple bereitet den Start der Live-Übersetzungsfunktion in Europa vor. Ab Dezember sollen Nutzerinnen und Nutzer auch in Deutschland persönliche Gespräche mit automatischer Echtzeit-Übersetzung führen können.

Benötigt iPhone mit Apple Intelligence

Die Funktion ist mit den AirPods Pro der zweiten und dritten Generation sowie mit den AirPods 4 mit aktiver Geräuschunterdrückung nutzbar. Voraussetzung ist ein aktuelles iPhone mit Apple Intelligence und iOS 26 oder neuer.

In den USA war die Funktion bereits seit Veröffentlichung von iOS 26 verfügbar. In der Europäischen Union hingegen hatte Apple den Start zunächst verschoben und auf zusätzliche regulatorische Anforderungen verwiesen.

Live Übersetzung mit AirPods hat sich für Nutzer:innen in der EU aufgrund des erheblichen zusätzlichen Entwicklungsaufwand, der erforderlich gewesen ist, um die Anforderungen des Digital Markets Act zu erfüllen, verzögert.

Die Live-Übersetzung ermöglicht es, gesprochene Sprache direkt über die Ohrhörer zu verstehen. Dabei greift Apple auf eine Kombination aus Spracherkennung, Geräuschunterdrückung und lokaler Rechenleistung zurück. Gespräche zwischen zwei Personen, die jeweils AirPods tragen, lassen sich so in mehreren Sprachen führen, ohne dass zusätzliche Geräte nötig sind. Alternativ kann auch eine Transkription auf dem iPhone-Display angezeigt werden, wenn nur eine Person AirPods verwendet.

Integration in Apple-Dienste

Die neue Funktion ist nicht auf persönliche Gespräche beschränkt. Auch in den Apple-Diensten Nachrichten, FaceTime und Telefon ist die Übersetzung künftig verfügbar. Damit können auch geschriebene oder gesprochene Inhalte in Echtzeit übersetzt werden. Apple betont, dass die Verarbeitung der Daten lokal auf dem Gerät erfolgt, um die Privatsphäre zu wahren.

Zum Start werden Übersetzungen in neun Sprachen unterstützt, darunter Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Chinesisch, Japanisch und Koreanisch. Eine öffentliche Betaversion soll in Kürze folgen.

Sprachunterstützung der Live-Übersetzung

Live-Übersetzung mit AirPods

Chinesisch (Mandarin, Vereinfacht)

Chinesisch (Mandarin, Traditionell)

Deutsch (Deutschland)

Englisch (Großbritannien)

Englisch (USA)

Französisch (Frankreich)

Italienisch

Japanisch

Koreanisch

Portugiesisch (Brasilien)

Spanisch (Spanien)

Live-Übersetzung in Nachrichten

Chinesisch (Vereinfacht)

Chinesisch (Traditionell)

Deutsch

Englisch (Großbritannien)

Englisch (USA)

Französisch (Frankreich)

Italienisch

Japanisch

Koreanisch

Niederländisch

Portugiesisch (Brasilien)

Spanisch (Spanien)

Türkisch

Vietnamesisch

Live-Übersetzung in Telefon und FaceTime (Einzelgespräche)