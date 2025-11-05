Benötigt iPhone mit Apple Intelligence
Ab Dezember: Apple bringt Live-Übersetzung nach Deutschland
Apple bereitet den Start der Live-Übersetzungsfunktion in Europa vor. Ab Dezember sollen Nutzerinnen und Nutzer auch in Deutschland persönliche Gespräche mit automatischer Echtzeit-Übersetzung führen können.
Die Funktion ist mit den AirPods Pro der zweiten und dritten Generation sowie mit den AirPods 4 mit aktiver Geräuschunterdrückung nutzbar. Voraussetzung ist ein aktuelles iPhone mit Apple Intelligence und iOS 26 oder neuer.
In den USA war die Funktion bereits seit Veröffentlichung von iOS 26 verfügbar. In der Europäischen Union hingegen hatte Apple den Start zunächst verschoben und auf zusätzliche regulatorische Anforderungen verwiesen.
Live Übersetzung mit AirPods hat sich für Nutzer:innen in der EU aufgrund des erheblichen zusätzlichen Entwicklungsaufwand, der erforderlich gewesen ist, um die Anforderungen des Digital Markets Act zu erfüllen, verzögert.
Die Live-Übersetzung ermöglicht es, gesprochene Sprache direkt über die Ohrhörer zu verstehen. Dabei greift Apple auf eine Kombination aus Spracherkennung, Geräuschunterdrückung und lokaler Rechenleistung zurück. Gespräche zwischen zwei Personen, die jeweils AirPods tragen, lassen sich so in mehreren Sprachen führen, ohne dass zusätzliche Geräte nötig sind. Alternativ kann auch eine Transkription auf dem iPhone-Display angezeigt werden, wenn nur eine Person AirPods verwendet.
Integration in Apple-Dienste
Die neue Funktion ist nicht auf persönliche Gespräche beschränkt. Auch in den Apple-Diensten Nachrichten, FaceTime und Telefon ist die Übersetzung künftig verfügbar. Damit können auch geschriebene oder gesprochene Inhalte in Echtzeit übersetzt werden. Apple betont, dass die Verarbeitung der Daten lokal auf dem Gerät erfolgt, um die Privatsphäre zu wahren.
Zum Start werden Übersetzungen in neun Sprachen unterstützt, darunter Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Chinesisch, Japanisch und Koreanisch. Eine öffentliche Betaversion soll in Kürze folgen.
Sprachunterstützung der Live-Übersetzung
Live-Übersetzung mit AirPods
- Chinesisch (Mandarin, Vereinfacht)
- Chinesisch (Mandarin, Traditionell)
- Deutsch (Deutschland)
- Englisch (Großbritannien)
- Englisch (USA)
- Französisch (Frankreich)
- Italienisch
- Japanisch
- Koreanisch
- Portugiesisch (Brasilien)
- Spanisch (Spanien)
Live-Übersetzung in Nachrichten
- Chinesisch (Vereinfacht)
- Chinesisch (Traditionell)
- Deutsch
- Englisch (Großbritannien)
- Englisch (USA)
- Französisch (Frankreich)
- Italienisch
- Japanisch
- Koreanisch
- Niederländisch
- Portugiesisch (Brasilien)
- Spanisch (Spanien)
- Türkisch
- Vietnamesisch
Live-Übersetzung in Telefon und FaceTime (Einzelgespräche)
- Chinesisch (Mandarin, Vereinfacht)
- Chinesisch (Mandarin, Traditionell)
- Deutsch
- Englisch (Großbritannien)
- Englisch (USA)
- Französisch (Frankreich)
- Italienisch
- Japanisch
- Koreanisch
- Portugiesisch (Brasilien)
- Spanisch (Spanien)
Da bin ich echt mal gespannt. Hat das jemand schon mal getestet? (Außerhalb der EU geht’s ja scheinbar schon)
Gibt’s da ne krasse Verzögerung?
Wird lt. Medien nicht Wort für Wort übersetzt, sondern sobald der Sinn des Satzes klar ist. Damit gibt es eine Verzöherung
Das ist ja dann besonders lustig, wenn aus dem Deutschen übersetzt werden soll.
Da ergibt sich der Sinn ja häufig erst aus dem Verb am Ende eines Satzes:
„Ich habe das Kind, das mir den Stinkefinger gezeigt hat, erst einmal…“
– ermahnt?
– verpetzt?
– geohrfeigt?
– ignoriert?
Du kannst in dem Fall die Verben einfach an den Anfang des Satzes setzen :)
Setzen du kannst die Verben an den Anfang des Satzes, junger Padawan!
Grammatikumstellungsbedarf
einfach mal die translate App von Apple nutzen. Dann siehst du die Geschwindigkeit.
Ja hier in den USA schon getestet und oft genutzt. Funktioniert ganz gut leider wird die Antwort von einem nur als geschriebener Text angezeigt. Lustiger weise funktioniert das alles schon sobald man in den USA ist. Das iPhone braucht also keinen US Account oder ähnliches.
Na also, geht doch :)
Das ist ja Amazing & Incredible
Ja durch die technische Umsetzung die Apple zusätzlich machen musste. Hatten die aber schon vor ein paar Monaten abgekündigt.
Kann man in übrigens auf anderen Portalen nachlesen was dafür notwendig war. Thema Audio Routing etc.
Aber sie klangen ja so, als würden EU-Vorgaben es unmöglich machen. Dabei sind sprachspezifische Funktionen schon immer erst mit Verzögerung nach Deutschland gekommen.
@Marcel: Das hat Apple so kommuniziert, um die EU als Sündenbock da stehen zu lassen. Objektiv war da aber nichts.
Die mussten das umbauen damit andere auch das Feature nutzen können ohne die Privatsphäre zu beeinträchtigen. Steht überall. Und im Detail stimmt das auch. EU Fanboys erzählen wieder Märchen.
Was’n das für‘n unausgesprochenens eu-bashing?!
EU ist toll! Neben aller berechtigten Detailkritik: 80 Jahre Frieden! Verbraucherschutz, online-Rückgaberecht, keine Roaminggebühren, …
Nenn mir die Nachteile, die wichtiger sind.
„erheblichen zusätzlichen Entwicklungsaufwand, der erforderlich gewesen ist“
Das ist für so ein kleines Start Up schon eine nicht hinzunehmende Herausforderung. /s
Fürn Startup entweder Bankrott oder nicht leistbar.
Apple ist weder ein StartUp. Noch wäre ein StartUp ein Gatekeeper.
Deswegen auch die Sarkasmus-Kennzeichnung, obwohl es auch ohne offensichtlich genug sein sollte.
Das ist klar. Du hast ja mit den sinnlosen Vergleich angefangen. Da musst du auch mit Kommentare rechnen. Dein Zeichen schützt also vor Antworten nicht.
Was heißt den aktuelles iPhone? 15, 16, 17? Pro oder nicht?
Ja. Alles die hal Apple Intelligence unterstützen
Eins, das Apple Intelligence hat und Minimum iOS 26
Alle die Appel Intelligence anbieten, also 15 Pro, 16 alle, 17 alle.
Wie sieht’s mit Übersetzung bei Apples Fitness App, bis jetzt nur Untertitel ? Da ich immer mit AirPods trainiere wäre das super, wenn man alles versteht was gemacht/gesagt wird.
Spannende Frage. Bin gespannt. Mich wundert aber, dass das Englisch so schlecht zu verstehen ist. Ich nutze die App aber nicht.
Sind halt viele anatomische Begriffe die man selbst mit guten Englisch Kenntnissen nicht im Alltag verwendet.
Wobei man selbst die nach wenigen Trainings drauf hat. Ist ja keine Dissertation.
Das stimmt aber trotzdem schwach von Apple diese wenigen immer wieder gleichlautenden Begrifflichkeiten im bezahlten Fitness+ Abo nicht auch in der Landessprache anzubieten.
Gerade wo alle nur noch über KI sprechen: Videos einmal transkribieren lassen, Text in ner csv ausgeben, von ChatGPT eine Spalte mit der Übersetzung anfügen lassen, Sprachausgabe als File hinzufügen und schon hätte man alle Videos in allen benötigten Sprachen (Sprachausgabequalität mit außen vor gelassen). Und nur Untertitel wäre sogar noch bedeutend einfacher und schneller möglich
Was ist eigentlich aus den „blutenden Ohren“ geworden? War das nur so ein „we are living in America“ Ding?
Verstehe ich das richtig, es ist notwendig das beide die AirPods haben? Wenn nur ich die AirPods haben, und jemand mich auf Japanisch anspricht, wird das nicht übersetzt.
Der andere kann auch ins Handy sprechen.
Du meinst folgende Situation: Man sitzt auf der Bank und jemand spricht einen an. Wird übersetzt, wenn man die Airpods in den Ohren hat?
Wenn das Deine Frage war, bin ich genau an diesem Sachverhalt auch interessiert.
nein müssen nicht. Du kannst auch sprechen und es auf dem iPhone darstellen und du hörst ihn an.
Mein rechter AirPod ist mir aus dem Ohr gefallen und auf die Straße. Weil ich sehbehindert bin habe ich ihn nicht gleich gefunden und die „Wo ist“ Suche benutzt. Hier erscheint gar kein Pfeil, wie ich es vom Case kenne. Ich habe 10 Minuten mit der Suche verbracht, konnte das Ding nur ganz ungefähr orten. Den ausgegebenen Ton konnte ich wegen des Straßenlärms nicht hören. Dann waren die Airpods aus Wo ist weg bzw nicht mehr zu finden weil ein Auto darüber gefahren ist. Nach weiteren 5 Minuten habe ich den kaputten AirPods dann gefunden. Fun fact: am Abend vorher habe ich Apple care dafür abgeschlossen.
Ich weiß Thema verfehlt, mir egal :)
Trotzdem eine schöne Geschiichte
Geschichten aus dem Paulanergarten
Was bist du denn fürn Vogel?
Die Apple Intelligence Kram funktioniert immer noch nicht im setup, wenn man sein Telefon auf English hat, aber seine Siri auf Deutsch eingestellt hat.
Du hast ja selbst das Problem erläutert. Dafür ist es imho nicht ausgelegt.
Ich sehe aber das Problem nicht. Bei anderen KI-Lösungen kann man auch jede Sprachkombination nutzen. Oft kann man sogar in Prompts die Sprachen mischen.
Andere sind aber nicht Apple Intelligence. Irgendenwann wird es sicherlich den Support geben. Aber nicht demnächst.
Damit machst du es dir selbst und dem System maximal schwer
Ich finde das auch maximal unlogisch. Wenn dann stelle ich doch lieber Siri auf Englisch um, da sie da deutlich leistungsfähiger ist.
Ich hab aber minimal gern mein System auf English, aber Siri auf Deutsch, weil die Nachrichten, die ich bekomme neunmal Deutsch sind. So und jetzt?
Super, endlich kann ich im Meeting Gen Z verstehen /s
:-D
Da hilft vermutlich auch keine Übersetzung.
Die verstehen dich aber weiterhin nicht, weil du gemutet bist.
Komisch, überall wird erzählt die arbeiten alle nix, was machen die nem Meeting?
Ich hab gestern auf einem iPhone 15 Pro iOS 26.2 Beta aufgespielt, um die Funktion hier in Spanien zu testen.
Ach cool wäre eines der Argumente für neue AirPods gewesen. So bleibt es bei den Pro 2.
Nett, die Sprache, die ich brauche, ist natürlich nicht dabei. Zur Zeit behelfe ich mir mit der Webseite von Pons, Copy and Paste und Sprachausgabe. Außerdem bin ich zu geizig, mir nur dafür die neusten iPods Pro anzuschaffen.
Es gibt neue iPods? auch noch in Pro?
Google Translator! Damit kannst du prima Gespräche übersetzen.
Kann ja noch kommen. Vorfreude ist dich die schönste Freude, oder nicht? /s
Schade, noch kein klingonisch dabei.
bI-jatlh ‚e‘ yI-mev. yI-tlhutlh. :)
War vorletzte Woche in Brasilien und hatte es dort mit einem Sky News Nachrichtensprecher erfolgreich offline getestet. iPhone 15 Pro Max und AirPods Pro2
Grüße aus Kempten
Anker bietet das für deren eigene Kopfhörer in der Soundcore App auch an. Auch für ältere iPhones. Es ist zwar mit einer gewissen Verzögerung verbunden, funktioniert aber ansonsten tadellos.
Live Übersetzung?
Ja, aber mit ein paar Sekunden Verzögerung. Somit keine Echtzeitübersetzung. Können das die AirPods?
Für alle, die nur einen Airpod oder das Case ersetzen müssen: oneearpod.com
Hat mich auch gehilft. ;)
Versanddauer?
Ja.
Und andere Sprachen nicht ?
Das schein bei Apple in der Übersetzungsfunktionalität ein generelles Problem zu sein.
Ich warte schon seit ewigen Zeiten auf Tschechisch als Sprache zum übersetzen
Hoffe auch das sie dieses Apple Maps Update auch noch bringen was sie auf der WWDC vorgestellt haben
Auch mit dem iPad?
Das habe ich schon in einem anderen Forum gefragt und leider keine Antwort erhalten.
Dann versuche ich es halt hier noch mal…:
Geht „Live Übersetzung mit AirPods“ auch mit dem iPad?
Mein „altes“ iPhone 15 kann Apple Intelligence nämlich nicht, aber mein neues iPad schon.