Digitale Girokarte in der VR-Banking-App

Apple-Pay-Alternative der Volks- und Raiffeisenbanken startet
7 Kommentare 7

Die Apple-Pay-Alternative der Volks- und Raiffeisenbanken ist gestartet. Erste Mitgliedsbanken des Bundesverbands der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) bieten jetzt die Möglichkeit an, auch ohne Apple Pay und die Apple Wallet kontaktlos mit dem iPhone zu bezahlen. Die Funktion wird über die Banking-App der Volks- und Raiffeisenbanken realisiert.

In einer ersten öffentlichen Testphase bieten mehrere Banken aus dem Verbund die neue Funktion an. So wie es aussieht, sind bereits die Volksbanken Mittelhessen und Mittelfranken, die Berliner und die Stuttgarter Volksbank, die Raiffeisen-Volksbank Aurich und die VR-Bank Memmingen mit dabei. Weitere Institute sollen bis zum 15. Januar folgen.

Vr Banking Kontaktlos Nfc Iphone

Am besten schaut ihr selbst in der VR-Banking-App nach. Bei den teilnehmenden Banken kann man über die App eine digitale Girokarte bestellen. Diese Option findet sich im Menü „Karten“. Die technischen Grundlagen für diese Funktion wurden bereits mit den letzten Updates für die App implementiert. Dazu zählen auch die nun verfügbaren Push-Mitteilungen für Debitkarten.

Wenn die digitale Girocard eingerichtet ist, kann man das iPhone an allen Terminals, an denen das kontaktlose Bezahlen per Girokarte möglich ist, anstelle der Plastikkarte verwenden. Über NFC sind dabei nicht nur Zahlungen möglich, sondern man kann das Telefon auch dazu verwenden, um an Geldautomaten Bargeld abzuheben oder Kontoauszüge an SB-Geräten abzuholen. Für Vorgänge, bei denen eine PIN benötigt wird, kann man die Sicherheitsnummer der Karte übernehmen oder beim Einrichten der Funktion eine separate PIN beantragen. Ganz rund läuft das Ganze allerdings bislang nicht. Insbesondere beim Einrichten können noch technische Fehler auftreten.

Vr Banking Kontaktlos Nfc Iphone 2

EU-Vorgaben schaffen die Voraussetzungen

Die Möglichkeit, kontaktlos mit der App der Volks- und Raiffeisenbanken zu bezahlen, sollte ursprünglich bereits im September eingeführt werden. Die Funktion basiert auf der auf EU-Ebene geschaffenen Vorgabe, dass Anbieter wie Apple die Nutzung ihrer NFC-Schnittstellen auch für Dritte ermöglichen müssen. Die EU-Kommission hatte Apple vorgeworfen, seine starke Marktposition zu eigenen Gunsten einzusetzen, indem das Unternehmen anderen Anbietern keinen Zugriff auf die im iPhone verbaute NFC-Technik gewährte.

Unter Android bieten die Banken entsprechende Möglichkeiten schon länger an. Als erster Anbieter einer Apple-Pay-Alternative auf dem iPhone ist PayPal im Sommer gestartet.

Laden im App Store
VR Banking - einfach sicher
VR Banking - einfach sicher
Entwickler: Atruvia AG
Preis: Kostenlos
Laden

Danke Peter
12. Dez. 2025 um 06:50 Uhr von chris Fehler gefunden?


    7 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.
  • Warum genau wurde dafür Geld verschwendet? Apple Pay existiert doch. Es funktioniert. Zu 99% Störungsfrei. Welchen Grund sollte der VR Bank Kunde haben diese Lösung zu verwenden?

  • Warte kurz, um die Uhrzeit schon ein Hetzkommentar? Bei dir läufts…

  • Finde ich unpraktisch. Man muss die VR Banking App als Standard für NFC einstellen. So wie ich es verstehe funktionieren dann die anderen Karten aus Wallet nicht mehr als Standard. Warum nicht einfach ApplePay? Das funktioniert einfach. Jedesmal für die VR Zahlung die App öffnen. Ich weiss nicht.

    Antworten Melden

