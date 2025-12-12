Apple-Pay-Alternative der Volks- und Raiffeisenbanken startet

Die Apple-Pay-Alternative der Volks- und Raiffeisenbanken ist gestartet. Erste Mitgliedsbanken des Bundesverbands der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) bieten jetzt die Möglichkeit an, auch ohne Apple Pay und die Apple Wallet kontaktlos mit dem iPhone zu bezahlen. Die Funktion wird über die Banking-App der Volks- und Raiffeisenbanken realisiert.

In einer ersten öffentlichen Testphase bieten mehrere Banken aus dem Verbund die neue Funktion an. So wie es aussieht, sind bereits die Volksbanken Mittelhessen und Mittelfranken, die Berliner und die Stuttgarter Volksbank, die Raiffeisen-Volksbank Aurich und die VR-Bank Memmingen mit dabei. Weitere Institute sollen bis zum 15. Januar folgen.

Am besten schaut ihr selbst in der VR-Banking-App nach. Bei den teilnehmenden Banken kann man über die App eine digitale Girokarte bestellen. Diese Option findet sich im Menü „Karten“. Die technischen Grundlagen für diese Funktion wurden bereits mit den letzten Updates für die App implementiert. Dazu zählen auch die nun verfügbaren Push-Mitteilungen für Debitkarten.

Wenn die digitale Girocard eingerichtet ist, kann man das iPhone an allen Terminals, an denen das kontaktlose Bezahlen per Girokarte möglich ist, anstelle der Plastikkarte verwenden. Über NFC sind dabei nicht nur Zahlungen möglich, sondern man kann das Telefon auch dazu verwenden, um an Geldautomaten Bargeld abzuheben oder Kontoauszüge an SB-Geräten abzuholen. Für Vorgänge, bei denen eine PIN benötigt wird, kann man die Sicherheitsnummer der Karte übernehmen oder beim Einrichten der Funktion eine separate PIN beantragen. Ganz rund läuft das Ganze allerdings bislang nicht. Insbesondere beim Einrichten können noch technische Fehler auftreten.

EU-Vorgaben schaffen die Voraussetzungen

Die Möglichkeit, kontaktlos mit der App der Volks- und Raiffeisenbanken zu bezahlen, sollte ursprünglich bereits im September eingeführt werden. Die Funktion basiert auf der auf EU-Ebene geschaffenen Vorgabe, dass Anbieter wie Apple die Nutzung ihrer NFC-Schnittstellen auch für Dritte ermöglichen müssen. Die EU-Kommission hatte Apple vorgeworfen, seine starke Marktposition zu eigenen Gunsten einzusetzen, indem das Unternehmen anderen Anbietern keinen Zugriff auf die im iPhone verbaute NFC-Technik gewährte.

Unter Android bieten die Banken entsprechende Möglichkeiten schon länger an. Als erster Anbieter einer Apple-Pay-Alternative auf dem iPhone ist PayPal im Sommer gestartet.