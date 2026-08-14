Firefox für iOS bekommt einen eigenen Werbeblocker

Mozilla erweitert Firefox für iPhone und iPad um einen integrierten Werbeblocker. Die neue Funktion ist zunächst experimentell und wird schrittweise an die Nutzer verteilt. Sie steht daher noch nicht auf allen Geräten zur Verfügung. Wer Zugriff darauf hat, muss den Blocker zudem ausdrücklich einschalten. Ab Werk bleibt er deaktiviert.

Technisch setzt Firefox auf eine Filterliste auf Basis von EasyList. Darüber sollen zahlreiche Werbeanzeigen bereits auf Netzwerkebene herausgefiltert werden, bevor sie geladen werden. Erfasst werden unter anderem externe Werbenetzwerke, mit Werbung verknüpfte Tracker sowie viele Anzeigen, die Webseiten über Drittanbieter einbinden. Auch aufdringliche Formate wie Pop-ups und Einblendungen sollen darunterfallen.

Werbeblocker und Tracking-Schutz bleiben getrennt

Der neue Schalter ergänzt den bereits vorhandenen Tracking-Schutz von Firefox. Dieser arbeitet mit Listen des Anbieters Disconnect und richtet sich vor allem gegen Social-Media-Tracker, seitenübergreifendes Tracking, Fingerprinting und weitere Methoden zur Nutzerverfolgung. Im strengeren Modus kann dieser Schutz bereits Inhalte blockieren, die entsprechenden Tracking-Code enthalten.

Der neue Ad Blocker verfolgt einen direkteren Ansatz und lässt sich in den Firefox-Einstellungen unter dem Bereich für Inhalte dauerhaft aktivieren. Alternativ kann die Sperre über das Seitenmenü während des Surfens ein- und ausgeschaltet werden. Mozilla weist zugleich darauf hin, dass nicht jede Werbeform erfasst wird. Webseiten können Anzeigen auf unterschiedliche Weise ausliefern, sodass einzelne Banner oder andere Werbeelemente weiterhin sichtbar bleiben können.

Suchanzeigen bleiben ausdrücklich außen vor

Eine klare Ausnahme macht Firefox bei Suchmaschinen. Anzeigen innerhalb der Ergebnisse von Google, Bing, DuckDuckGo und anderen Anbietern werden nicht blockiert. Gleiches gilt für gesponserte Inhalte auf der Firefox-Startseite beziehungsweise beim Öffnen eines neuen Tabs. Diese lassen sich separat über die Einstellungen der Startseite verwalten.

Damit unterscheidet sich die neue Funktion auch von externen Safari-Erweiterungen. Für Apples Browser steht beispielsweise seit vergangenem Jahr uBlock Origin Lite zur Verfügung. DuckDuckGo wiederum hat zuletzt eine eigene Werbeblockierung für YouTube in seine iPhone-App integriert.

Mozilla integriert seinen neuen Werbefilter nun direkt in den Firefox-Browser, hält diesen aber vorerst bewusst optional.