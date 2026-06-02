Suchmaschine legt sich mit Google an
DuckDuckGo: Suchtreffer ohne KI, YouTube ohne Werbung
Der Suchmaschinenanbieter DuckDuckGo nutzt die aktuelle Diskussion um den zunehmenden Einsatz künstlicher Intelligenz in Suchmaschinen für eine gezielte Gegenpositionierung. Nachdem Google seine Pläne für einen weiteren Ausbau KI-gestützter Suchfunktionen vorgestellt hat, meldet DuckDuckGo deutlich steigendes Interesse an seiner speziell eingerichteten, KI-freien Suche.
Nach Angaben des Unternehmens haben sich die Zugriffe auf die entsprechende Suchseite innerhalb kurzer Zeit verdreifacht. Nutzer erhalten dort klassische Suchergebnisse ohne KI-generierte Zusammenfassungen, Chatfunktionen oder automatisch erzeugte Bilder. Gleichzeitig bewirbt DuckDuckGo Browser-Erweiterungen für Chrome und Firefox, mit denen sich die KI-freie Suche dauerhaft als Standard festlegen lässt.
Google hingegen integriert neue KI-Funktionen immer stärker in die eigene Suche. Bereits seit einiger Zeit erscheinen bei vielen Suchanfragen automatisch generierte Zusammenfassungen oberhalb der klassischen Trefferliste. Zukünftig ist zudem mobile KI-Werbung geplant, die wie Beratung wirkt.
DuckDuckGo verfolgt dabei keinen grundsätzlichen Verzicht auf künstliche Intelligenz. Das Unternehmen bietet mit Duck.ai weiterhin eigene KI-Dienste an. Die aktuelle Kampagne richtet sich vielmehr an Nutzer, die bewusst eine klassische Sucherfahrung bevorzugen und möglichst wenig Kontakt mit KI-generierten Inhalten wünschen.
App blockiert YouTube-Werbung
Parallel dazu hat DuckDuckGo eine neue Version seiner iPhone-Anwendung veröffentlicht. Das Update bringt eine Funktion mit, die direkt auf einen weiteren wichtigen Geschäftsbereich von Google abzielt: die Videoplattform YouTube.
Laut den aktuellen Versionshinweisen kann die App nun Werbeanzeigen innerhalb von YouTube-Videos blockieren. Nutzer müssen die Funktion lediglich in den Einstellungen der Werbeblockierung aktivieren. Ergänzend verweist DuckDuckGo auf den bereits vorhandenen „Duck Player“, der Videos in einer vereinfachten und ablenkungsarmen Darstellung wiedergibt.
Darüber hinaus enthält die Aktualisierung kleinere Komfortverbesserungen. So lässt sich die Adressleiste nun per langem Druck öffnen, um Funktionen wie Teilen, Link kopieren oder Tab schließen schneller aufzurufen.
Mit den beiden Ankündigungen setzt DuckDuckGo seine Strategie fort, sich als Alternative zu Googles Angeboten zu positionieren. Während Google verstärkt auf KI-Funktionen und werbefinanzierte Dienste setzt, versucht DuckDuckGo Nutzer mit Datenschutzfunktionen, klassischer Suche und integrierten Werbeblockern anzusprechen.
Entwickler: DuckDuckGo, Inc.
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DuckDuck – Go – gute Sache!!!!
Dann kann man sein Abo bei YouTube ja nun kündigen oder?
Mei. YouTube ist schon ein toller Dienst.
Die haben schon hohe Betriebskosten, dann sollen die Kanäle auch noch Geld bekommen (und dann soll am Ende noch genug für Google übrig bleiben, dass sie es nicht abschalten).
Persönlich finde ich es schon ok, wenn man dafür irgendwie zahlt. Ansonsten würde es YouTube nicht geben.
Wäre kein Verlust und die Lücke würden andere füllen.
Es ist wohl so, dass wenn man die Werbung blockiert, Youtube dann dem Kanalinhaber das Anschauen des Streams auch nicht vergütet. Sofern das so stimmt und man die Kanalbetreiber unterstützen will, sollte man also entweder Werbung zulassen oder ein Abo abschließen.
Das könntest du auch bei einem der vielen anderen guten Adblocker etc. ;-)
DuckDuckGo nutze ich auch gerne. In der Suche kann man nun gezielt wählen, ob man klassische Suche oder KI Suche haben will. Anstelle andere KI Apps nehme ich gerne die KI Suche von DuckDuckGo. Die verwendete KI kann man einstellen, super. Für die wenigen privaten Recherchen reicht das Kontingent für mich aus.
Wieso kann und darf die App die Werbung blockieren. Wird da nicht sofort Google intervenieren? Ich würde es sogar verstehen aus deren Sicht
Dann müsste Apple auch den Brave Browser, Firefox Klar, AdGuard, alle anderen Content Blocker und vieles mehr aus dem AppStore werfen.
Ich hab aber nicht gefragt, was Apple machen müsste, sondern warum Google nicht interveniert. Das kann denen doch auf keinen Fall gefallen.
Ich empfehle Startpage als Suchmaschine und Standart-Browser im iOS
Standard
Und warum empfiehlst du Startpage, was sind die Vorteile, was ist anders, was kann Startpage besser? Und warum gleich als Standard-Browser, warum nicht einfach nur als Suchmaschine?
Jetzt sollten nur mal deren Cloud Save Bookmarklet-URLs in Safari wieder funktionieren. Da sind die Seit Jahren nicht zu in der Lage, dass das wieder läuft. Wenn man Cookies täglich löscht, nervt es, Cloud Save immer wieder manuell aktivieren zu müssen. Früher ging das als einfaches Lesezeichen.
Mit Einführung der künstlich-intelligenten Ergebnisse hat Google auch eine reine Websuche an den Start gebracht, die ausschließlich klassische Suchergebnisse liefert.
Ich habe mir im Browser eine zusätzliche Suchmaschine eingerichtet:
https://www.ifun.de/der-udm14-trick-wieder-schlanke-google-suchergebnisse-232903/
Nutze DuckDuckGo seit fast 10 Jahren ausschließlich. Immer noch underrated wie ich finde