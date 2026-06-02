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Suchmaschine legt sich mit Google an

DuckDuckGo: Suchtreffer ohne KI, YouTube ohne Werbung
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16 Kommentare 16

Der Suchmaschinenanbieter DuckDuckGo nutzt die aktuelle Diskussion um den zunehmenden Einsatz künstlicher Intelligenz in Suchmaschinen für eine gezielte Gegenpositionierung. Nachdem Google seine Pläne für einen weiteren Ausbau KI-gestützter Suchfunktionen vorgestellt hat, meldet DuckDuckGo deutlich steigendes Interesse an seiner speziell eingerichteten, KI-freien Suche.

Duckduckgo Player

Nach Angaben des Unternehmens haben sich die Zugriffe auf die entsprechende Suchseite innerhalb kurzer Zeit verdreifacht. Nutzer erhalten dort klassische Suchergebnisse ohne KI-generierte Zusammenfassungen, Chatfunktionen oder automatisch erzeugte Bilder. Gleichzeitig bewirbt DuckDuckGo Browser-Erweiterungen für Chrome und Firefox, mit denen sich die KI-freie Suche dauerhaft als Standard festlegen lässt.

Google hingegen integriert neue KI-Funktionen immer stärker in die eigene Suche. Bereits seit einiger Zeit erscheinen bei vielen Suchanfragen automatisch generierte Zusammenfassungen oberhalb der klassischen Trefferliste. Zukünftig ist zudem mobile KI-Werbung geplant, die wie Beratung wirkt.

Duckduckgo Noai

DuckDuckGo verfolgt dabei keinen grundsätzlichen Verzicht auf künstliche Intelligenz. Das Unternehmen bietet mit Duck.ai weiterhin eigene KI-Dienste an. Die aktuelle Kampagne richtet sich vielmehr an Nutzer, die bewusst eine klassische Sucherfahrung bevorzugen und möglichst wenig Kontakt mit KI-generierten Inhalten wünschen.

App blockiert YouTube-Werbung

Parallel dazu hat DuckDuckGo eine neue Version seiner iPhone-Anwendung veröffentlicht. Das Update bringt eine Funktion mit, die direkt auf einen weiteren wichtigen Geschäftsbereich von Google abzielt: die Videoplattform YouTube.

Laut den aktuellen Versionshinweisen kann die App nun Werbeanzeigen innerhalb von YouTube-Videos blockieren. Nutzer müssen die Funktion lediglich in den Einstellungen der Werbeblockierung aktivieren. Ergänzend verweist DuckDuckGo auf den bereits vorhandenen „Duck Player“, der Videos in einer vereinfachten und ablenkungsarmen Darstellung wiedergibt.

Duckduckgo Youtube

Darüber hinaus enthält die Aktualisierung kleinere Komfortverbesserungen. So lässt sich die Adressleiste nun per langem Druck öffnen, um Funktionen wie Teilen, Link kopieren oder Tab schließen schneller aufzurufen.

Mit den beiden Ankündigungen setzt DuckDuckGo seine Strategie fort, sich als Alternative zu Googles Angeboten zu positionieren. Während Google verstärkt auf KI-Funktionen und werbefinanzierte Dienste setzt, versucht DuckDuckGo Nutzer mit Datenschutzfunktionen, klassischer Suche und integrierten Werbeblockern anzusprechen.

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DuckDuckGo, optional Duck.ai
DuckDuckGo, optional Duck.ai
Entwickler: DuckDuckGo, Inc.
Preis: Kostenlos+
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02. Juni 2026 um 13:55 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    16 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.
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  • Dann kann man sein Abo bei YouTube ja nun kündigen oder?

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    • Mei. YouTube ist schon ein toller Dienst.

      Die haben schon hohe Betriebskosten, dann sollen die Kanäle auch noch Geld bekommen (und dann soll am Ende noch genug für Google übrig bleiben, dass sie es nicht abschalten).

      Persönlich finde ich es schon ok, wenn man dafür irgendwie zahlt. Ansonsten würde es YouTube nicht geben.

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      • Wäre kein Verlust und die Lücke würden andere füllen.

      • Es ist wohl so, dass wenn man die Werbung blockiert, Youtube dann dem Kanalinhaber das Anschauen des Streams auch nicht vergütet. Sofern das so stimmt und man die Kanalbetreiber unterstützen will, sollte man also entweder Werbung zulassen oder ein Abo abschließen.

    • Das könntest du auch bei einem der vielen anderen guten Adblocker etc. ;-)

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  • DuckDuckGo nutze ich auch gerne. In der Suche kann man nun gezielt wählen, ob man klassische Suche oder KI Suche haben will. Anstelle andere KI Apps nehme ich gerne die KI Suche von DuckDuckGo. Die verwendete KI kann man einstellen, super. Für die wenigen privaten Recherchen reicht das Kontingent für mich aus.

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  • Wieso kann und darf die App die Werbung blockieren. Wird da nicht sofort Google intervenieren? Ich würde es sogar verstehen aus deren Sicht

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  • Ich empfehle Startpage als Suchmaschine und Standart-Browser im iOS

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  • Jetzt sollten nur mal deren Cloud Save Bookmarklet-URLs in Safari wieder funktionieren. Da sind die Seit Jahren nicht zu in der Lage, dass das wieder läuft. Wenn man Cookies täglich löscht, nervt es, Cloud Save immer wieder manuell aktivieren zu müssen. Früher ging das als einfaches Lesezeichen.

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  • Nutze DuckDuckGo seit fast 10 Jahren ausschließlich. Immer noch underrated wie ich finde

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