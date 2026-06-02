DuckDuckGo: Suchtreffer ohne KI, YouTube ohne Werbung

Der Suchmaschinenanbieter DuckDuckGo nutzt die aktuelle Diskussion um den zunehmenden Einsatz künstlicher Intelligenz in Suchmaschinen für eine gezielte Gegenpositionierung. Nachdem Google seine Pläne für einen weiteren Ausbau KI-gestützter Suchfunktionen vorgestellt hat, meldet DuckDuckGo deutlich steigendes Interesse an seiner speziell eingerichteten, KI-freien Suche.

Nach Angaben des Unternehmens haben sich die Zugriffe auf die entsprechende Suchseite innerhalb kurzer Zeit verdreifacht. Nutzer erhalten dort klassische Suchergebnisse ohne KI-generierte Zusammenfassungen, Chatfunktionen oder automatisch erzeugte Bilder. Gleichzeitig bewirbt DuckDuckGo Browser-Erweiterungen für Chrome und Firefox, mit denen sich die KI-freie Suche dauerhaft als Standard festlegen lässt.

Google hingegen integriert neue KI-Funktionen immer stärker in die eigene Suche. Bereits seit einiger Zeit erscheinen bei vielen Suchanfragen automatisch generierte Zusammenfassungen oberhalb der klassischen Trefferliste. Zukünftig ist zudem mobile KI-Werbung geplant, die wie Beratung wirkt.

DuckDuckGo verfolgt dabei keinen grundsätzlichen Verzicht auf künstliche Intelligenz. Das Unternehmen bietet mit Duck.ai weiterhin eigene KI-Dienste an. Die aktuelle Kampagne richtet sich vielmehr an Nutzer, die bewusst eine klassische Sucherfahrung bevorzugen und möglichst wenig Kontakt mit KI-generierten Inhalten wünschen.

App blockiert YouTube-Werbung

Parallel dazu hat DuckDuckGo eine neue Version seiner iPhone-Anwendung veröffentlicht. Das Update bringt eine Funktion mit, die direkt auf einen weiteren wichtigen Geschäftsbereich von Google abzielt: die Videoplattform YouTube.

Laut den aktuellen Versionshinweisen kann die App nun Werbeanzeigen innerhalb von YouTube-Videos blockieren. Nutzer müssen die Funktion lediglich in den Einstellungen der Werbeblockierung aktivieren. Ergänzend verweist DuckDuckGo auf den bereits vorhandenen „Duck Player“, der Videos in einer vereinfachten und ablenkungsarmen Darstellung wiedergibt.

Darüber hinaus enthält die Aktualisierung kleinere Komfortverbesserungen. So lässt sich die Adressleiste nun per langem Druck öffnen, um Funktionen wie Teilen, Link kopieren oder Tab schließen schneller aufzurufen.

Mit den beiden Ankündigungen setzt DuckDuckGo seine Strategie fort, sich als Alternative zu Googles Angeboten zu positionieren. Während Google verstärkt auf KI-Funktionen und werbefinanzierte Dienste setzt, versucht DuckDuckGo Nutzer mit Datenschutzfunktionen, klassischer Suche und integrierten Werbeblockern anzusprechen.