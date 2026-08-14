Face-ID-Pionier: Apple stellt Hardware-Support für iPhone X ein

Für das iPhone X endet bei Apple nun auch der reguläre Hardware-Support. Das Unternehmen hat das 2017 vorgestellte Smartphone in seine Liste der weltweit abgekündigten Produkte aufgenommen. Zuvor wurde das Modell bereits als „Vintage“ geführt.

Apple stuft Produkte als abgekündigt beziehungsweise „obsolete“ ein, wenn deren Vertrieb vor mehr als sieben Jahren eingestellt wurde. Das hat vor allem praktische Auswirkungen auf Reparaturen: Apple selbst bietet für solche Geräte keinen regulären Hardware-Service mehr an und autorisierte Service Provider können dafür keine Ersatzteile mehr bei Apple bestellen.

Das iPhone, das Apples Design veränderte

Das iPhone X wurde im September 2017 zum zehnten Geburtstag des iPhone vorgestellt und kam Anfang November in den Handel. Mit einem Einstiegspreis von 1.149 Euro war es für damalige Verhältnisse außergewöhnlich teuer.

Gleichzeitig führte Apple zahlreiche Neuerungen ein, die bis heute zum iPhone gehören. Die Home-Taste verschwand, entsperrt wurde erstmals per Face ID und die Bedienung wechselte auf die heute bekannten Wischgesten. Auch das 5,8 Zoll große Super-Retina-Display war das erste OLED-Panel in einem iPhone.

Die notwendige TrueDepth-Kamera brachte allerdings auch die damals viel diskutierte Displayaussparung mit. Die „Notch“ blieb mehrere Generationen erhalten, bevor Apple bei den Pro-Modellen zur Dynamic Island wechselte.

Software-Updates sind davon getrennt

Dass Apple das iPhone X nun als obsolet einstuft, bedeutet nicht, dass vorhandene Geräte plötzlich unbrauchbar werden. iOS 16 bleibt zwar die letzte große Betriebssystemversion, die auf dem Modell läuft. Sicherheitsaktualisierungen können aber weiterhin unabhängig vom Hardware-Status erscheinen.

Zuletzt erhielt das iPhone X am 11. Mai mit iOS 16.7.16 noch eine Sicherheitskorrektur. Ob weitere Updates folgen, lässt sich daraus allerdings nicht ableiten.

Gemeinsam mit dem iPhone X hat Apple auch das 15 Zoll große MacBook Pro aus dem Jahr 2018 auf die Liste der abgekündigten Produkte gesetzt. Das 13-Zoll-Modell desselben Jahrgangs wird dagegen weiterhin als Vintage geführt.