Keine Ersatzteile mehr
Face-ID-Pionier: Apple stellt Hardware-Support für iPhone X ein
Für das iPhone X endet bei Apple nun auch der reguläre Hardware-Support. Das Unternehmen hat das 2017 vorgestellte Smartphone in seine Liste der weltweit abgekündigten Produkte aufgenommen. Zuvor wurde das Modell bereits als „Vintage“ geführt.
Apple stuft Produkte als abgekündigt beziehungsweise „obsolete“ ein, wenn deren Vertrieb vor mehr als sieben Jahren eingestellt wurde. Das hat vor allem praktische Auswirkungen auf Reparaturen: Apple selbst bietet für solche Geräte keinen regulären Hardware-Service mehr an und autorisierte Service Provider können dafür keine Ersatzteile mehr bei Apple bestellen.
Das iPhone, das Apples Design veränderte
Das iPhone X wurde im September 2017 zum zehnten Geburtstag des iPhone vorgestellt und kam Anfang November in den Handel. Mit einem Einstiegspreis von 1.149 Euro war es für damalige Verhältnisse außergewöhnlich teuer.
Gleichzeitig führte Apple zahlreiche Neuerungen ein, die bis heute zum iPhone gehören. Die Home-Taste verschwand, entsperrt wurde erstmals per Face ID und die Bedienung wechselte auf die heute bekannten Wischgesten. Auch das 5,8 Zoll große Super-Retina-Display war das erste OLED-Panel in einem iPhone.
Die notwendige TrueDepth-Kamera brachte allerdings auch die damals viel diskutierte Displayaussparung mit. Die „Notch“ blieb mehrere Generationen erhalten, bevor Apple bei den Pro-Modellen zur Dynamic Island wechselte.
Software-Updates sind davon getrennt
Dass Apple das iPhone X nun als obsolet einstuft, bedeutet nicht, dass vorhandene Geräte plötzlich unbrauchbar werden. iOS 16 bleibt zwar die letzte große Betriebssystemversion, die auf dem Modell läuft. Sicherheitsaktualisierungen können aber weiterhin unabhängig vom Hardware-Status erscheinen.
Zuletzt erhielt das iPhone X am 11. Mai mit iOS 16.7.16 noch eine Sicherheitskorrektur. Ob weitere Updates folgen, lässt sich daraus allerdings nicht ableiten.
Gemeinsam mit dem iPhone X hat Apple auch das 15 Zoll große MacBook Pro aus dem Jahr 2018 auf die Liste der abgekündigten Produkte gesetzt. Das 13-Zoll-Modell desselben Jahrgangs wird dagegen weiterhin als Vintage geführt.
Bin ich der Einzige der sich Touch ID zurück wünscht? Mit Face ID hab ich praktisch den ganzen Sommer über Probleme. Mit hellem Sonnenlicht und/oder Sonnenbrille kommt Face ID gar nicht klar.
Mal neu Einscannen
Mit Sonnenbrille habe ich kein Problem
Stelle aber fest, dass es bei billigen Sonnenbrillen oft nicht gut funktioniert
Nicht der Einzige, aber wohl die Minderheit. Bei mir funktioniert FaceID tadellos, mit TouchID hatte ich damals deutlich mehr Probleme. Versuch mal alternative Erscheinungsbilder zu hinterlegen, mit Sonnenbrille und auch die Aufmerksamkeitsprüfung zu deaktivieren. Letzteres bringt zwar ein Sicherheitsrisiko mit sich, ist aber meiner Meinung nach als Normalnutzer verkraftbar, außer man hat eine eifersüchtige Freundin/Frau die das Smartphone dann während man schläft entsperrt.
Ich hatte seit dem XS keine Probleme mit FaceID. Unabhängig der Helligkeit, des Wetters, der Temperatur, oder sonstigen Möglichkeiten. Auch mit Maske, Sonnenbrille, whatever. Ich liebe FaceID.
Was aber geil wäre … zusätzlich TouchID. Aber nicht als Button unten drunter oder wie teils bei AndroidGeräten an den Seiten auf den schmalen Buttons. Das ist blöd.
Unter Display unsichtbar aber zur Verfügung, gerne als Zusatz.
Wahrscheinlich. Also, ich habe mit Face ID keinerlei Probleme, obwohl ich auch eine Sonnenbrille trage.
Ich brauch es nicht zurück. Im Winter mit Handschuhen; nassen oder eingecremten Händen oder am iPad, weil man dann Fingerakrobatik am Sensor machen muss, finde ich FaceID überlegen.
TouchID war für mich eine Vollkatastrophe. Finger zu nass, Finger zu trocken… es war ständig etwas. TouchID dagegen funktioniert in etwa 95% der Anwendungen bei mir problemlos. Schnell, effizient. Sogar meist mit Sonnenbrille.
Nein, bist du nicht. Mit Touch-ID konnte man das iPhone auch liegend am Schreibtisch entsperren. Mit Face-ID muß man das Telefon immer anheben, damit die Kamera das Gesicht findet. Oder ist es zu viel verlangt, den Winkel zum Gesicht so zu finden? Touch-ID hatte schon einen Vorteil. Nur der Button war im Weg.
Ich hab aber keine Probleme mit Sonnenbrille, Brille, sogar mit Maske (zu Corona-Zeiten) ging das ganz ordentlich. Nur gelegentlich mußte auf die Uhr zurück gegriffen werden. Wobei der Fallback auf die Uhr auch irgendwie willkürlich funktioniert. Im Supermarkt, wenn man das Telefon in der Hand bewegt, wird es gerne über die Uhr entsperrt. Im Büro am Schreibtisch klappt das Entsperren weder per Kamera noch per Uhr. Man muß es immer anheben.
Man könnte doch theoretisch auch mit den gelernten Orten eine Entsperrung einfacher machen. Z. B. zuhause oder im Büro.
Kauf dir doch einfach ne Apple Watch, dann entsperrt die dein iPhone, während es auf dem Tisch liegt. Apple hat für jedes Problem eine finanzielle Lösung.
Mit diesen Lichtverhältnissen sollte die TrueDeph Kamera eigentlich klarkommen.
Mein iPhone 12, iPhone 14 Pro und iPhone 17 Pro haben jedenfalls keine Probleme mit FaceID.
Was allerdings hin und wieder vorkommt, dass sofort nach der PIN gefragt wird.
Warum wieso und weshalb, weiß ich nicht. Mal ist das wenige Minuten nach der letzten erfolgreichen FaceID-Entsperrung, mal nach längerem nicht benutzen. Ein reproduzierbarer Moment ist mir noch nicht aufgefallen.
Eventuell Face ID „neu anlernen“?
Hatte iPhone X, 12Pro, 14Pro, 16Pro
Wirklich nie Probleme mit Face ID gehabt .
Displayschutz angebracht? Das kann stören.
Bei mir ist es anders herum. Touch ID funktioniert bei mir nur in 50% der Fällen.
Bei mir funktioniert Face ID sogar so gut, dass ich manchmal daran zweifle, ob es überhaupt „funktioniert“. Mein iPhone wird aus Winkeln entsperrt, bei denen ich denke, das kann unmöglich richtig sein.
Touch ID dagegen ständig Probleme vor allem im Winter, weil ich da chronisch trockene und rissige Haut habe.
Nein, ich hätte gern wie bei meinem Firmenandroid Touch und Face ID gleichzeitig.
Manchmal ist es einfach angenehm, wenn man das Handy auch ohne Blickkontakt entsperren kann.
Also mit Sonnenbrille funktioniert es bei mir auch nicht; kurz Abnehmen auf’s iPhone schauen und gut.
Das IPhone X war damals wirklich innovativ – ich hoffe, das IPhone XX wird entsprechend…
Außer der weggesparten Hauptmenutaste (die die Bedienung für meinen 80 Jahre alten Vater deutlich erleichterte) und natürlich Face ID habe ich da nicht viel neues gesehen.
Wie immer wurde versprochen, dass jetzt weniger Optionen kommen, da man sich voll auf die Stabilität und Performance konzentrieren würde.
Und die runden Kanten… naaja, da hat auch Apple ein paar Jahre später erkannt, dass das iPhone 4 design einfach deutlich besser war. Der Notch war und ist ein Designverbrechen, aber immerhin die letzte Gererät ohne einen monster-Kamerabuckel.
Für mich, eines der schönsten Smartphones. Die abgerundeten Kanten und die Größe waren bzw. sind für mich ideal gewesen.
Ich glaube da war noch der John Ive am Design verantwortlich.
Für mich auch. Ebenso das XS, 11 und 11 Pro die darauf basieren. Einfach tolle Handschmeichler in passender Größe.
Das heißt auch, keinen neuen Akku mehr für solche Geräte?
Akku sollte eigentlich am wenigsten problematisch sein… dritthersteller
Zumindest von offiziellen Resellern.
In freien Werkstätten könntest du noch Akkus bekommen. Aber wahrscheinlich eben keine originalen Apple-Akkus mehr.
Es gibt einige Hersteller, die an die Qualität von Apple kommen. Ist aber nicht immer der Fall.
Den Akku bekommst du dann nicht mehr von Apple direkt. Aber viele Fremdfirmen bauen dir noch einen ein.
Ifixit
Wer lässt denn sein iPhone X wirklich noch bei Apple reparieren? Die Kosten übersteigen doch bei weiten ein anderes Gebrauch Gerät, welches fünf Jahre jünger ist. Hat dieses ganze Hardware Unterstützung wirklich eine reale Relevanz?
Keine Probleme, auch nicht mit Sonnenbrille. Hast du ein DISPLAYSCHUTZ drauf? Nimm ihn mal ab…
Neben dem iPhone 4 eines der schönsten iPhones. Und, als iPhone 13 Mini Fanboy muss ich sagen, die Größe vom X / Xs war auch sehr ideal. Ich mein X immer noch in Betrieb, liegt im Wohnzimmer. Einfach ein Handschmeichler.
Meine Mutter nutzt mein iPhone X immer noch.
Nicht das ich meines noch benutzen würde, kenne aber durchaus Familien wo es in der nach Verwertung ist (Kinder, Opa, usw.)
Könnte die EU mal wieder was Sinnvolles machen, 10 Jahre sollten mindestens Pflicht werden.