Inhaltsblocker uBlock Origin Lite für Safari verfügbar

Der Inhaltsblocker uBlock Origin Lite ist jetzt auch für Safari verfügbar. Der Entwickler Raymond Hill hat die App für iPhone, iPad und den Mac optimiert und im App Store veröffentlicht. Hinter der Software steht ein Open-Source-Projekt, in dessen Rahmen die Anwendung bereits für Google Chrome, Firefox und Microsoft Edge veröffentlicht wurde.

Bei uBlock Origin Lite handelt es sich um eine Erweiterung für den Apple-Browser Safari. Die Anwendung lässt sich nach dem Download aus dem App Store also nicht direkt ausführen, sondern muss über die Safari-Einstellungen freigegeben werden. Auf dem iPhone geht ihr hierfür in die iOS-Einstellungen und dort in den Bereich Apps. Sucht auf der hier angezeigten Liste nach Safari und scrollt dort bis zum Eintrag „Erweiterungen“ im Abschnitt „Allgemein“.

Konfigurierbare Safari-Erweiterung

Nachdem ihr uBlock Origin Lite wie beschrieben aktiviert habt, könnt ihr auf dem gleichen Bildschirm noch die Einstellungen für dessen Funktionsweise und die genutzten Filterlisten aufrufen und bei Bedarf anpassen.

Die mithilfe von uBlock Origin Lite eingerichtete Filterung erfolgt direkt durch den Browser, ohne dass die Erweiterung dafür aktiv bleiben muss. Dem Entwickler zufolge werden so beim Blockieren von Inhalten keinerlei Prozessor- oder Speicherressourcen beansprucht. Der Hintergrundprozess der Erweiterung wird lediglich dann gestartet, wenn Nutzer dessen Einstellungen öffnen. uBlock Origin Lite integriert die wichtigsten allgemeinen Filterlisten für Inhalte. Die App ist auch auf Deutsch erhältlich und bietet vielfältige Anpassungsmöglichkeiten bei der Filterkonfiguration.

Der Entwickler der Anwendung zeichnet auch für die Standardversion von uBlock Origin verantwortlich, die allerdings nicht für Safari verfügbar ist. uBlock Origin Lite ist dem gegenüber vom Funktionsumfang eingeschränkt und verstärkt auf Zuverlässigkeit und Effizienz ausgelegt.