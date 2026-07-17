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Solar-Tracker wieder verfügbar

FineTrack Mini 2: AirTag-Alternative für iOS und Android hält 7 Jahre
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UGREEN bietet den FineTrack Mini 2 jetzt auch in einer Version an, die sich wahlweise mit Apples „Wo ist?“-Netzwerk oder Googles Android-Ortungsnetzwerk verwenden lässt. Das neue Dual-System-Modell kostet 19,99 Euro und soll mit seiner fest verbauten Batterie fünf bis sieben Jahre durchhalten.

Ugreen Wo Ist Finetrack Airtag Tracker Opt

Die Unterstützung beider Plattformen ist vor allem mit Blick auf einen späteren Systemwechsel interessant. Etwa Kinder die jetzt noch einen Android-Handy nutzen, später aber auf iOS umsatteln sollen. Gleichzeitig kann der Tracker immer nur mit einem der beiden Netzwerke verbunden sein. Eine parallele Verwendung unter iOS und Android ist nicht möglich.

Zur Ausstattung gehören ein bis zu 110 Dezibel lauter Signalgeber, ein fluoreszierendes Gehäuse und Schutz nach IP68. Allerdings gilt: Die verbaute Batterie kann weder geladen noch ausgetauscht werden. Ist sie erschöpft, muss der komplette Tracker ersetzt werden.

Works With Ios Android

Viererpack für Apple-Nutzer

Die ausschließlich mit Apples „Wo ist?“ kompatible Variante des FineTrack Mini 2 ist derzeit im Viererpack für 27,99 Euro erhältlich. Rechnerisch kostet ein Tracker damit knapp sieben Euro. Unterstützt werden Zurücklassen-Warnungen und die Standortfreigabe für bis zu fünf weitere Personen. UGREEN nennt auch hier eine Laufzeit von fünf bis sieben Jahren. Das Langzeitmodell hatten wir bereits zu seinem Verkaufsstart vorgestellt.

Produkthinweis
UGREEN FineTrack Mini 2 kompatibel mit Apple Find My (nur iOS), Schlüsselfinder mit 110dB Signalton, Leuchtendes... 25,99 EUR 39,99 EUR

Solar-Tracker wieder verfügbar

Der anfangs schnell vergriffene FineTrack Pro Solar ist inzwischen wieder erhältlich. Der Preis liegt bei 14,99 Euro und lässt sich über einen zusätzlichen Coupon auf 13,99 Euro reduzieren. Die Solarzelle soll den integrierten Akku unterstützen und Laufzeiten von bis zu zwei Jahren ermöglichen. Das IP68-Modell arbeitet ausschließlich mit Apples Netzwerk und besitzt ebenfalls einen bis zu 110 Dezibel lauten Signalgeber.

Produkthinweis
UGREEN FineTrack Pro Solar Finder, Schlüsselfinder kompatibel mit Apple Find My (nur iOS), IP68 wasserdicht, Tracker... 14,99 EUR 19,99 EUR

Tracker-Karte mit RFID-Schutz

Für Geldbörsen bietet UGREEN den FineTrack Slim Duo 2 zum Preis von 29,99 Euro an. Die 1,9 Millimeter dünne Karte unterstützt ebenfalls wahlweise Apple oder Android. Zusätzlich soll ein aktiver RFID-Schutz unbefugte Ausleseversuche erkennen und mit einem Störsignal, einem Alarmton sowie einer blinkenden LED reagieren. Die nicht austauschbare Batterie soll fünf bis sieben Jahre halten. Weitere Einzelheiten zu dem Karten-Tracker finden sich in unserem Bericht zur Vorstellung.

Produkthinweis
UGREEN FineTrack Slim Duo 2 für iOS & Android, Dual-System Smart Tracker mit RFID-Betrugsschutz, 5-7 Jahre... 29,99 EUR

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17. Juli 2026 um 14:56 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


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  • Wer Geräte mit nicht austauschbaren Batterien kauft verursacht nur Müll.

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