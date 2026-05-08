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Solar-Tracker und Langzeitmodell jetzt erhältlich

7 Jahre Akku und Solar: Zwei neue AirTag-Alternativen starten
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UGREEN baut sein Angebot an Bluetooth-Trackern für Apples „Wo ist?“-Netzwerk weiter aus. Nachdem der Hersteller in den vergangenen Monaten bereits verschiedene neue Varianten seiner FineTrack-Serie vorgestellt hatte, sind nun auch der FineTrack Pro Solar sowie der neue FineTrack Mini 2 erhältlich.

Airtag Tracker

Beide Modelle richten sich an Nutzer, die ihre Schlüssel, Taschen oder Reisegepäckstücke über Apples Ortungsnetzwerk absichern möchten.

Im Mittelpunkt steht dabei weiterhin die direkte Integration in Apples „Wo ist?“-App. Eine zusätzliche Anwendung wird nicht benötigt. Voraussetzung bleibt allerdings ein iPhone, iPad oder Mac. Android-Geräte werden nicht unterstützt.

Lange Laufzeiten statt Ultrabreitband

Technisch positionieren sich die neuen Modelle als Alternative zu Apples AirTags. Auf die präzise Nahbereichssuche mit Pfeilanzeige verzichten die FineTrack-Tracker allerdings. Nutzer bekommen also keine exakte Richtungsführung auf den letzten Metern angezeigt. Stattdessen setzen die Geräte auf klassische Bluetooth-Ortung mit akustischem Signalton.

Finetrack Bento

Für viele Alltagssituationen dürfte dies dennoch ausreichen. Beide neuen Modelle verfügen über einen integrierten Lautsprecher mit bis zu 110 Dezibel. Verlegte Schlüssel oder Taschen lassen sich dadurch auch in volleren Räumen oder Gepäckstücken akustisch orten.

Der neue FineTrack Mini 2 konzentriert sich vor allem auf eine möglichst lange Laufzeit. Laut UGREEN soll der integrierte Akku je nach Nutzung zwischen fünf und sieben Jahren durchhalten. Ein regelmäßiges Nachladen oder ein Batteriewechsel wären damit über lange Zeit nicht erforderlich. Zusätzlich setzt das Modell auf ein fluoreszierendes Gehäuse, das bei Dunkelheit leichter sichtbar sein soll.

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UGREEN FineTrack Mini 2 kompatibel mit Apple Find My (nur iOS), Schlüsselfinder mit 110dB Signalton, Fluoreszierendes... 29,99 EUR

Solarzelle soll Nachladen reduzieren

Der bereits angekündigte FineTrack Pro Solar ist inzwischen ebenfalls verfügbar. Dieses Modell kombiniert einen Akku mit einer kleinen Solarzelle auf der Vorderseite. Unter günstigen Lichtbedingungen soll der Tracker dadurch im Alltag seltener geladen werden müssen. UGREEN spricht hier von Laufzeiten von bis zu zwei Jahren.

Finetrack 2 Bento

Wie schon die zuvor vorgestellten Slim-Tracker im Kartenformat oder die Fußball-Edition für die bevorstehende Weltmeisterschaft setzt auch die Solar-Variante auf Schutz nach IP68. Die Geräte sind damit gegen Staub und Wasser abgesichert und lassen sich auch an Reisegepäck oder Outdoor-Ausrüstung befestigen.

Zur Ausstattung gehören außerdem Trennungswarnungen und ein gemeinsamer Zugriff für bis zu fünf Personen innerhalb der „Wo ist?“-App. Nutzer können dadurch Familienmitglieder oder Freunde beim Auffinden gemeinsamer Gegenstände einbinden.

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UGREEN FineTrack Pro Solar Finder, Schlüsselfinder kompatibel mit Apple Find My (nur iOS), Tracker für Schlüssel... 15,99 EUR

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08. Mai 2026 um 11:48 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


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  • Wie bekommt man den linken Tracker (2. Foto) an den Koffergriff (1. Foto)? Wenn dies möglich ist, dann ist er auch fix entfernt. :)

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    • Ring aufbiegen – wie beim Schlüssel.
      Oder je nach Koffer-Modell: Griffstück kurz abschrauben und ring auf’s Rohr stecken.

      Ist aber auch egal, weil sowas außen am Koffer sowieso idiotisch ist. Der wird bei der Gepäckverarbeitung garantiert irgendwann zerschmettert. Die kriegen sogar Alukoffer kaputt.

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    • Patrick Schulze

      Wie soll denn das auf dem Werbefoto aussehen wenn da ein Koffer ohne Airtag steht. Weil der Airtag drinn liegt. :-)

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  • Wenn ich mich nicht irre, können doch eh nur die AirTags UWB…

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    • Ja, hat Apple dank seiner monopolartigen Stellung so eingerichtet.
      Man stelle sich vor, es gäbe normale Airtags mit 7 Jahren Akkulaufzeit + Solarzellen.

      Wer würde dann noch den überteuerten Kram von Apple kaufen?

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  • Lässt sich der Akku beim Mini 2 tauschen oder nachladen? das steht irgendwie nirgends beschrieben?

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