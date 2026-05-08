7 Jahre Akku und Solar: Zwei neue AirTag-Alternativen starten

UGREEN baut sein Angebot an Bluetooth-Trackern für Apples „Wo ist?“-Netzwerk weiter aus. Nachdem der Hersteller in den vergangenen Monaten bereits verschiedene neue Varianten seiner FineTrack-Serie vorgestellt hatte, sind nun auch der FineTrack Pro Solar sowie der neue FineTrack Mini 2 erhältlich.

Beide Modelle richten sich an Nutzer, die ihre Schlüssel, Taschen oder Reisegepäckstücke über Apples Ortungsnetzwerk absichern möchten.

Im Mittelpunkt steht dabei weiterhin die direkte Integration in Apples „Wo ist?“-App. Eine zusätzliche Anwendung wird nicht benötigt. Voraussetzung bleibt allerdings ein iPhone, iPad oder Mac. Android-Geräte werden nicht unterstützt.

Lange Laufzeiten statt Ultrabreitband

Technisch positionieren sich die neuen Modelle als Alternative zu Apples AirTags. Auf die präzise Nahbereichssuche mit Pfeilanzeige verzichten die FineTrack-Tracker allerdings. Nutzer bekommen also keine exakte Richtungsführung auf den letzten Metern angezeigt. Stattdessen setzen die Geräte auf klassische Bluetooth-Ortung mit akustischem Signalton.

Für viele Alltagssituationen dürfte dies dennoch ausreichen. Beide neuen Modelle verfügen über einen integrierten Lautsprecher mit bis zu 110 Dezibel. Verlegte Schlüssel oder Taschen lassen sich dadurch auch in volleren Räumen oder Gepäckstücken akustisch orten.

Der neue FineTrack Mini 2 konzentriert sich vor allem auf eine möglichst lange Laufzeit. Laut UGREEN soll der integrierte Akku je nach Nutzung zwischen fünf und sieben Jahren durchhalten. Ein regelmäßiges Nachladen oder ein Batteriewechsel wären damit über lange Zeit nicht erforderlich. Zusätzlich setzt das Modell auf ein fluoreszierendes Gehäuse, das bei Dunkelheit leichter sichtbar sein soll.

Solarzelle soll Nachladen reduzieren

Der bereits angekündigte FineTrack Pro Solar ist inzwischen ebenfalls verfügbar. Dieses Modell kombiniert einen Akku mit einer kleinen Solarzelle auf der Vorderseite. Unter günstigen Lichtbedingungen soll der Tracker dadurch im Alltag seltener geladen werden müssen. UGREEN spricht hier von Laufzeiten von bis zu zwei Jahren.

Wie schon die zuvor vorgestellten Slim-Tracker im Kartenformat oder die Fußball-Edition für die bevorstehende Weltmeisterschaft setzt auch die Solar-Variante auf Schutz nach IP68. Die Geräte sind damit gegen Staub und Wasser abgesichert und lassen sich auch an Reisegepäck oder Outdoor-Ausrüstung befestigen.

Zur Ausstattung gehören außerdem Trennungswarnungen und ein gemeinsamer Zugriff für bis zu fünf Personen innerhalb der „Wo ist?“-App. Nutzer können dadurch Familienmitglieder oder Freunde beim Auffinden gemeinsamer Gegenstände einbinden.