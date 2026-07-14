Der Anbieter Ugreen hat mit dem FineTrack Slim Duo 2 einen neuen Tracker in Kartenform vorgestellt, der zugleich mit Apples „Wo ist?“-Netzwerk und „Find My Device“ von Google kompatibel ist. Zur Markteinführung lässt sich der Kaufpreis per Rabattcoupon auf 18,99 Euro reduzieren.

Ugreen hebt hervor, dass das neue Modell im Unterschied zu herkömmlichen Trackern einen RFID-Betrugsschutz für Bezahlkarten integriert. in integrierter Sensor soll unbefugte Lesegeräte erkennen und automatisch ein Störsignal auf der Frequenz von 13,56 MHz aussenden. Zugleich würde ein akustischer Alarm ausgelöst und das Blinklicht der integrierten LED aktiviert.

Von der Größe ist die Tracker-Karte von Ugreen mit 85,6 × 54 × 1,9 mm so konzipiert, dass sie in klassische Kartenfächer passt. Allerdings widersprechen sich die Angaben zur Bauhöhe. Während im Text 1,9 Millimeter genannt werden, ist in den Produktgrafiken von 1,7 Millimetern die Rede.

Die integrierte Batterie soll stolze fünf bis sieben Jahre lang halten. Danach muss die Karte entsorgt werden, da sie sich nicht wieder aufladen lässt.

Eine Anmerkung noch zur Kompatibilität mit Apple- und Android-Geräten. Aufgrund von Systembeschränkungen kann der Tracker immer nur mit einem der beiden Systeme gekoppelt werden.

Schlüsselanhänger jetzt unter 5 Euro erhältlich

Seine in Form eines Schlüsselanhängers angebotenen FineTrack-Geräte für Apple „Wo ist?“ bietet Ugreen derweil immer günstiger an. Im Einzelkauf muss man aktuell noch 8,96 Euro dafür bezahlen, der Preis für das 4er-Pack ist mittlerweile aber auf 19,82 Euro gesunken, sodass man hier für den einzelnen Tracker nur noch 4,96 Euro bezahlt.

Im Gegensatz zu den sonst üblichen schlichten Plastikchips sehen die Ugreen-Tracker für den Schlüsselbund fast schon elegant aus. Eine Öse für den Schlüsselring oder ein Lanyard ist ins Design integriert. Die Bauweise der Geräte lässt es zu, dass man die Batterie austauschen kann. Die Laufzeit wird von Ugreen mit bis zu 24 Monaten angegeben.