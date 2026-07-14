Ugreen FineTrack unter 5 Euro
„Wo ist?“: Neue Tracker-Karte und günstige Schlüsselanhänger
Der Anbieter Ugreen hat mit dem FineTrack Slim Duo 2 einen neuen Tracker in Kartenform vorgestellt, der zugleich mit Apples „Wo ist?“-Netzwerk und „Find My Device“ von Google kompatibel ist. Zur Markteinführung lässt sich der Kaufpreis per Rabattcoupon auf 18,99 Euro reduzieren.
Ugreen hebt hervor, dass das neue Modell im Unterschied zu herkömmlichen Trackern einen RFID-Betrugsschutz für Bezahlkarten integriert. in integrierter Sensor soll unbefugte Lesegeräte erkennen und automatisch ein Störsignal auf der Frequenz von 13,56 MHz aussenden. Zugleich würde ein akustischer Alarm ausgelöst und das Blinklicht der integrierten LED aktiviert.
Von der Größe ist die Tracker-Karte von Ugreen mit 85,6 × 54 × 1,9 mm so konzipiert, dass sie in klassische Kartenfächer passt. Allerdings widersprechen sich die Angaben zur Bauhöhe. Während im Text 1,9 Millimeter genannt werden, ist in den Produktgrafiken von 1,7 Millimetern die Rede.
Die integrierte Batterie soll stolze fünf bis sieben Jahre lang halten. Danach muss die Karte entsorgt werden, da sie sich nicht wieder aufladen lässt.
Eine Anmerkung noch zur Kompatibilität mit Apple- und Android-Geräten. Aufgrund von Systembeschränkungen kann der Tracker immer nur mit einem der beiden Systeme gekoppelt werden.
Schlüsselanhänger jetzt unter 5 Euro erhältlich
Seine in Form eines Schlüsselanhängers angebotenen FineTrack-Geräte für Apple „Wo ist?“ bietet Ugreen derweil immer günstiger an. Im Einzelkauf muss man aktuell noch 8,96 Euro dafür bezahlen, der Preis für das 4er-Pack ist mittlerweile aber auf 19,82 Euro gesunken, sodass man hier für den einzelnen Tracker nur noch 4,96 Euro bezahlt.
Im Gegensatz zu den sonst üblichen schlichten Plastikchips sehen die Ugreen-Tracker für den Schlüsselbund fast schon elegant aus. Eine Öse für den Schlüsselring oder ein Lanyard ist ins Design integriert. Die Bauweise der Geräte lässt es zu, dass man die Batterie austauschen kann. Die Laufzeit wird von Ugreen mit bis zu 24 Monaten angegeben.
Der FineTracker sieht ja wirklich ganz schick aus aber eine Batterielaufzeit <4 Monate ist ja wohl ein schlechter Scherz. "Bis zu" heißt ja das es eventuell auch deutlich kürzer ist und wer will Bitteschön viermal im Jahr die Batterien in seinen Trackern wechseln?
In der Amazon Beschreibung sehe ich 24 Monate. Oder irre ich mich?
Es sind 5 bis 7 Jahre, nicht Monate. ;)
Das bezieht sich auf die Karte, bei der die Batterie weder geladen noch ausgetauscht werden kann.
In der Amazonbeschreibung steht 24 Monate. Ich denke, da ist eine „2“ verloren gegangen …
Danke ja, das ist korrigiert.
Danke für den Tip.
Meine Tracker Karte will leider nicht mehr so richtig. Bin gespannt auf die
Wegwerfprodukt !
Ich will das alles zum Wideraufladen
Batterietausch nervt und wegschmeißen ist keine Option
Und ja, ich verstehe, dass 5-7 Jahre eine lange Zeit sind und ggf. eine Wiederaufladbare dann auch den Löffel abgibt
Meine letzt (wiederaufladbare) Karte hat keine 2 Jahre gehalten…
Ich hatte die aufladbaren Tracker von Pebblebee (Karte und Chip) gekauft, als diese 2021 neu herauskamen und noch relativ teuer „importiert“ werden mußten. Leider haben beide inzwischen das zeitliche gesegnet, aber nicht, weil die Akkus schlapp gemacht haben, sondern irgendeine Fehlfunktion die Teile unbrauchbar gemacht hat. Sie wurden zuerst als fremde Tracker angesehen (und WoIst hat erwartungsgemäß gewarnt), anschließend konnten sie nicht mehr aktiviert werden. Hilfe vom Support gab es nicht, nur das Angebot eines Neukaufs. Die Karte war nach 4, der Chip nach 5 Jahren am Ende. Eine Akkunutzung über 5 – 7 Jahre hätte ich mir gewünscht, anschließend könnten die Teile ja mit einer Dauerstromversorgung z.B. im Auto weiter genutzt werden.
Ich mag die Ugreen Finder. Sie haben im Gegensatz zu den Apple Produkten eine Batterieladeanzeige!
Bei Apple bekommt man erst zum Batteriewechsel eine Meldung.