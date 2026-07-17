Sugarizer 2.0: Freie Lern-App für Kinder erweitert ihr Angebot

Mit Sugarizer steht schon länger eine kostenlose Lernumgebung für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren bereit. Die freie Software orientiert sich an der Bedienoberfläche des Bildungsprojekts „One Laptop per Child“. Große Symbole und eine bildhafte Navigation sollen dafür sorgen, dass auch Kinder mit geringen Lesekenntnissen die einzelnen Bereiche finden.

Die Plattform umfasst derzeit 61 Aktivitäten aus den Bereichen Mathematik, Lesen, Schreiben, Gestalten, Naturwissenschaften und Programmieren. Hinzu kommen Spiele und praktische Werkzeuge. Kinder können unter anderem Bruchrechnung üben, ein Planetarium erkunden, Comics gestalten, Texte verfassen oder erste Programme mit Scratch und Python ausprobieren. Auch Simulationen zu Physik, Zahnrädern und geometrischen Körpern gehören zum Angebot.

Damit setzt Sugarizer einen etwas anderen Schwerpunkt als die kürzlich auf ifun.de vorgestellte Lernsoftware GCompris. Während diese vor allem grundlegende Fähigkeiten und klassische Lernspiele anbietet, verbindet Sugarizer solche Übungen stärker mit kreativen Aufgaben, Simulationen und gemeinsamer Arbeit. Eigentlich ein starker Geheimtipp, wäre die Oberfläche nicht so altbacken.

Nutzung im Browser oder als lokale Anwendung

Sugarizer lässt sich auf Windows, macOS, Linux, Android und iOS installieren. Alternativ funktioniert die Plattform als Webanwendung in einem aktuellen Browser. Die installierte App kann unabhängig von einem Server und damit auch ohne dauerhafte Internetverbindung genutzt werden.

Für Schulen gibt es zusätzlich eine Serverlösung. Sie ermöglicht es Lehrkräften, Aufgaben zu verteilen, Lernfortschritte einzusehen und Aktivitäten zu verwalten. So können Kinder zudem auch gemeinsam an Inhalten arbeiten. Dazu zählen Chats, geteilte Notizen, Abstimmungen sowie kooperative Spiele und Übungen.

Die Lernplattform enthält weder Werbung noch Werkzeuge zur Verfolgung des Nutzungsverhaltens.

Version 2.0 ergänzt Körpermodell und Animationen

Die aktuelle Version 2.0 bringt einen überarbeiteten technischen Unterbau und soll stabiler arbeiten. Neu hinzugekommen ist eine Aktivität zum menschlichen Körper. Kinder können dort ein dreidimensionales Modell untersuchen, einzelne Ebenen einblenden und ihr Wissen in kleinen Aufgaben prüfen.

Ebenfalls neu ist ein Tool zur Stickman-Animation. Außerdem wurde die Physiksimulation um einen Wassermodus ergänzt. Für den Mac bietet das Projekt ein eigenes Installationspaket für Rechner mit Apple Prozessor an. Auf iPhone und iPad steht Sugarizer über den App Store bereit.