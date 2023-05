Disney+: 4 Mio. Abonnenten verabschieden sich

Der Video-Streaming-Dienst Disney+ meldet einen Rückgang bei den zahlenden Abonnenten. Verglichen mit dem vorangegangenen Quartal hat Disney im zweiten Fiskalquartal rund 4 Millionen Abonnenten verloren und kommt entsprechend nur noch auf eine Gesamtzahl von 157,8 Millionen weltweiten Disney+ Abonnenten.

Wie Netflix im letzten Jahr

Ein Quartalsergebnis, das signifikant hinter den selbst gesteckten Zielen von 163 Millionen zahlenden Abonnenten zurückbleibt und in der Branche für besorgte Gesichter sorgt.

Nachdem Netflix im April 2022 erstmals in der Unternehmensgeschichte einen Rückgang der Bezahl- Abonnements melden musste, scheint nun auch der Branchen-Liebling Disney+ zu stagnieren.

Hauptausschlaggebend sind Kunden, die Disney+ über HotStar abonniert haben, also vor allem solche aus Südostasien und Indien, doch auch in den Vereinigten Staaten haben sich rund 300.000 Kunden gegen die Weiterführung bestehender Abonnements entschieden. Dafür konnte Disney den durchschnittlichen Umsatz pro Nutzer in den USA und in Europa um etwa 70 Cent vergrößern.

Neue Serien-Highlights im Anflug

Disney hat den Gesamtüberblick der aktuellen Quartalszahlen in diesem PDF-Dokument zusammengestellt und geht hier auch auf anstehende Kinofilm-Neuveröffentlichungen und bevorstehende Streaming-Highlights ein. ein.

Am 30. Juni etwa wird „Indiana Jones and the Dial of Destiny“ in die Kinos kommen, „The Marvels“ ist für den 10. November geplant. Im Juni geht „The Bear“ in Staffel 2 im August wird „Ahsoka“ mit Staffel 1 debütieren. Die Season 2 von „Loki“ ist bereits bestätigt hat aber noch keinen Freigabe-Termin. Gleiches gilt für Staffel 3 von „Only Murders in the Building“.

Interessante Kennzahl: Staffel 3 von „The Mandalorian“ ist die meist gesehene Serie auf Disney+ weltweit.