Fahrrad-Navigation in Apple Karten: Für Wegzeiten wählbar

Seit Februar 2023 können Fahrrad-Fans auch in Deutschland auf Apples Karten-App zurückgreifen, wenn das eigene Rad am Wochenende mal wieder für einen längeren Ausflug eingesetzt werden soll.

Apple kündigte damals an, fortan deutschlandweite Fahrradrouten zur Verfügung zu stellen. Eine Neuerung, die von detaillierten Stadtansichten für Metropolen und den damals ebenfalls eingeführten Augmented Reality Fußgängerrouten begleitet wurde.

Vollständige Abdeckung für Fahrradrouten

Mit der deutschlandweiten Freigabe der Fahrradrouten schloss Apple die Einführung der neuen Deutschland-Karten ab, die seit dem 21. April 2022 in mehreren Schritten ausgerollt wurden.

Anfangs wurde das gesamte Kartenmaterial ausgetauscht und die “Umsehen”-Funktion eingeführt, die an Googles Streetview erinnert. Dann im Februar 2023 ergänzte die Karten-App das Angebot um Fahrradrouten, die Radwege, Radspuren und als fahrradfreundlich eingestufte Straßen umfassen.

Für Wegzeiten wählbar

Was zum Start der Fahrradrouten in Deutschland noch nicht möglich war: Diese konnten auf dem iPhone nicht als präferierte Art der Fortbewegung in den Einstellungen der Karten-App ausgewählt werden.

Jetzt hat uns ifun.de-Leser Jan darauf hingewiesen, dass eben jene Funktion seit kurzem verfügbar ist. In den iPhone-Einstellungen lässt sich im Bereich Einstellungen > Karten > Art der Fortbewegung nun auch “Radfahren” auswählen.

Dies sorgt dafür, dass die Fahrradrouten beim Abrufen von Routen-Vorschlägen und beim Berechnen der Wegzeiten standardmäßig verwendet werden.

Zusätzlich kann in den iPhone-Einstellungen festgelegt werden, ob Hügel und verkehrsreiche Straßen bei der Fahrrad-Navigation vermieden werden sollten.

Überhaupt lohnt sich ein Abstecher in die Einstellungen der Karten-Applikation. Hier lässt sich etwa auch konfigurieren, ob die Kartenbeschriftungen immer auf Deutsch angezeigt werden sollen und ob Informationen zur Luftqualität und den Wetterbedingungen Teile der Straßenkarten überlagern sollen.