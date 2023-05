Fahrrad-Lieferdienste: „Luxussteuer“ für iPhone-Nutzer

In den Vereinigten Staaten muss sich die WOLT-Mutter DoorDash jetzt mit Vorwürfen diesbezüglich auseinandersetzen. Wie aus einer Anfang des Monats eingereichten Klageschrift ( PDF-Download ) gegen den Fahrrad-Lieferdienst hervorgeht, soll dieser iPhone-Nutzern kontinuierlich mehr Kosten in Rechnung gestellt haben als Android-Nutzern.

Kurz nachdem der Autovermieter SIXT mit einem eigenen Car-Sharing-Angebot in den deutschen Markt einstieg, irritierte der SIXT-Vorstand mit seiner Preispolitik, die von iPhone-Nutzern eine „Luxussteuer“ einforderte. Wer die SIXT-App auf dem iPhone nutzt, so die Botschaft damals, der müsse sich auf höhere Kosten als der durchschnittliche Android-Anwender einstellen.

