„Every Door“ für OpenStreetMap: Einfacher Editor verbessert freie Karten

Die freien, von der Community erstellen Städte- und Weltkarten der OpenStreetMap sind eine wichtige Datenbasis für Karten-Angebote die von Google oder Apple unabhängig angeboten werden sollen.

Die ganz hervorragende Navi-App Organic Maps ist eines dieser Beispiele. Auf Basis der OpenStreetMap bietet Organic Maps eine Stadtkarte, die vor allen in Ballungszentren teils deutlich detaillierter als Googles und Apples Angebote ausfällt, selbst Trampelpfade durch den Stadtpark berücksichtigt und die Suche nach Orten aus zahlreichen Kategorien wie Sehenswürdigkeiten, Tankstellen und Trinkwasserspendern zulässt.

Wie die Wikipedia sind die OpenStreetMap-Karten auf die Mitarbeit der Community angewiesen, damit der Datenbestand aktuell, detailliert und fehlerfrei ausfällt. Diese kann auf OpenStreetMap-Editoren zugreifen, um Kartenbereiche neu anzulegen, zu korrigieren oder um fehlende Zusatzinformationen zu ergänzen. Die iPhone-Applikation Go Map ist eine der beliebtesten Lösungen hierfür.

„Every Door“ für Geschäfte und Restaurants

Wenn es um Öffnungszeiten, Restaurant-Angebote und Ladengeschäfte geht, dann sollten interessierte Hobby-Kartographen auch einen Blick auf die kostenfreie iPhone-Anwendung Every Door werfen.

Speziell an die Metadaten von Geschäften und Restaurants angepasst gestattet Every Door das schnelle Erfassen von Metadaten in Geschäftspassagen, Shopping-Meilen und Fußgängerzonen.

Nach dem Aufruf lädt die Map dafür alle in der unmittelbaren Umgebung bereits erfassten Geschäfte und zeigt an, welche Inhalte in den einzelnen Einträgen noch fehlen bzw. noch nicht erfasst wurden.

Diese lassen sich in der Detail-Ansicht dann relativ schnell ausfüllen und nachtragen und helfe so aktiv dabei mit veraltete und unvollständige Informationen zu verbessern.