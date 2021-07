Geheimtipp Organic Maps: Mit richtig großen Schritten voran

Die Karten-Applikation Organic Maps ist mal wieder ein richtiger Lichtblick im App Store. Gerade erst veröffentlicht und in Windeseile mit einer CarPlay-Erweiterung versehen, haben die Macher der Karten-Anwendung, die euch vor allem in Großstädten das hervorragend detaillierte Kartenmaterial der Open Street Maps zur Verfügung stellt, bereits ihr nächsten Update in den App Store geschoben.

Die jüngste Version liefert eine wichtige Verbesserung der Anbindung an das „Wikipedia der Karten-Angebote“ nach: Die Möglichkeit, die auf dem Gerät bereits vorhandenen Offline-Karten schnell zu aktualisieren.

Stets aktuelle Daten von der Community

Von der Community der freiwilligen Kartographen vorgenommenen Änderungen lassen sich so unverzüglich einspeisen und sorgen dafür, dass Organic Maps neue Einbahnstraßen, frisch eröffnete Restaurants und gerade erst errichtete Trinkwasserbrunnen kennt.

Die gänzlich kostenfreie Alternative zu Google Maps und Apple Karten-Applikation haben wir zuletzt als Reaktion auf das immer zugemülltere Angebot von Maps.me bewertet und empfehlen den Blick auf die Offline-Anwendung vor allem Fußgängern in größeren Metropolen.

CarPlay, ÖPNV, Höhenprofie und Routen

Diese bekommen auch in Grünflächen den richtigen Weg angezeigt, haben es einfach sich an den sehr detailreichen Karten zu orientieren und werde weder von Werbung, noch von einem Account-Zwang oder heimlichen Tracking-Versuchen der App genervt. Organic Maps verzichtet auf den ganzen Ballast und konzentriert sich ausschließlich darauf euch das Datenmaterial der Open Street Maps so komfortabel wie möglich zugänglich zu machen.

Mit Dunkelmodus, mit Navigationsanweisungen, mit CarPlay-Ausgabe, mit ÖPNV-Routen, mit umfangreichen Einstellungen und Höhenprofilen. Ohne vorinstallierte Karten wiegt Organic Maps gerade mal 120 Megabyte. Zur Installation wird iOS 12 vorausgesetzt.