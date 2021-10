Go Map!! 3 komplett neu: OpenStreetMap-Karten anzeigen und bearbeiten

Zudem wurden die Suchoptionen überarbeitet, die nun auch die Suche nach Längen- Breitengraden sowie die Eingabe von OpenStreetMap-IDs zulassen. Go Map!! 3 erlaubt den Login mit einem bestehenden OpenStreetMap-Konto und so auch die Unterwegs-Bearbeitung der freien Karten-Datenbank.

Eine der bekanntesten Apps um OpenStreetMap-Karten auch auf dem iPhone bearbeiten zu können ist die kostenfreie Applikation Go Map!! . Der für iPhone und iPad optimierte Download ist jetzt in Version 3.0 erschienen. Die App wurde von Grund auf neu in Apples Programmiersprache Swift geschrieben und unterstützt nun zahlreiche neue Sprachen.

Dies sorgt dafür, dass die OpenStreetMap-Karten vor allem in Sachen Metadaten oft deutlich umfangreicher ausfallen als vergleichbare Karten von Apple oder Google. Neben Parks, Fahrradwegen und Straßen, tauchen in den OpenStreetMap-Karten auch öffentliche Toiletten und Trinkwasserbrunnen auf, zudem werden Standort-Daten von neuen Bars, Restaurants und Museen oft häufig schneller als bei Apple oder Google ein- bzw. nachgetragen.

